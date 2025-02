A Media1 főszerkesztője szerint a Telex és a 444 információkat tart vissza, ha az Magyar Péternek kellemetlen

Múlt péntek óta nem számolt be sem a Telex, sem a 444 Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) elnökének nyilatkozatáról, aki a sajtószabadság mellett kiállva elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke arra buzdította az embereket, hogy a Partizán helyett támogassák a Tisza Pártot – hívta fel a figyelmet Szalay Dániel, a Media1 főszerkesztője a Facebook-oldalán.

Az újságíró a bejegyzésében kifogásolta, hogy míg a 24.hu, a HVG, a Mandiner, az Index és a MÚOSZ weblapja megosztotta a Media1 Kocsi Ilonával a témában készített interjúját, addig a Telex és a 444 nem találta hírértékűnek a megszólalást, holott a MÚOSZ-t nehezen lehet kormánypártisággal vádolni.

Mint írtuk, a Tisza Párt vezetője a héten a Partizán vendége volt, ahol arra buzdította a követőit, hogy ne támogassák a „függetlennek gondolt médiumokat”, ehelyett az anyagi támogatásokat inkább az ő szervezetüknek juttassák el.

„Ma végleg bebizonyosodott, hogy a korrupt politikai elit és a megalkuvó médiaelit paktumot kötött, és együtt próbálnak gátat eszkábálni, és megállítani a Tisza áradását […] Köszönjük azoknak, akik az eddig függetlennek gondolt média támogatására szánt adományaikat mostantól a Tisza felé irányítják” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán a Partizánnak adott kétórás interjúja után.

„A Telex csak akkor híve a sajtószabadságnak, amikor az olvasóitól pénzt kér”

Erre reagálva a Media1 megkeresésére Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy „még belegondolni is rossz lenne, milyen világ köszöntene ránk, ha ezek a lapok, platformok nem lennének”, továbbá azt is hangsúlyozta, hogy „a közmédia a kormánypropaganda eszközévé silányult, a feladatát a független lapok végzik el, amelyeken az ellenzéki pártok kormánykritikus gondolatai is megjelenhetnek”.

Kocsi Ilona kiállt a sajtószabadság mellett. Arról beszélt, hogy milyen veszélye van, ha a médiumok pénzét elveszik. Hiszen már most is komoly kihívásokkal szembesülnek [...] A Media1-en megjelent, nagy érdeklődést kiváltó pénteki Kocsi Ilona-nyilatkozatról beszámolt például a 24.hu, a HVG.hu, a Mandiner, az Index, a MÚOSZ weblapja és így tovább. Van azonban két lap, amelyik most már sokadik alkalommal híreket hallgat el, információkat tart vissza, ha az Magyar Péter szempontjából kellemetlen

– reagált Szalay Dániel, hozzátéve, hogy az Origo szokott eljárni hasonlóan Orbán Viktorral kapcsolatban, mint most a Telex.

Szalay szerint ugyanis „üzleti érdekből vagy Magyar iránti elköteleződésből hallgatnak el ilyen ügyeket”, miközben szerinte „a Telex olvasóinak is joguk lett volna értesülni az ügyről, de ebből ő arra következtet, hogy „a Telex csak akkor híve a sajtószabadságnak, ha az olvasóitól pénzt kér”.