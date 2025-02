A MÁV igyekszik javítani járatai pontosságán

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy szerinte januárban 4,9 százalékkal növekedett a vonatok pontossága.

„Az évek óta megfigyelhető szezonális hatáson túl az őszi pályakarbantartások és az Országos Haváriaközpont működése is hozzájárultak ahhoz, hogy a decemberben tapasztalt kedvező tendencia januárban is folytatódott” – értékelte közösségi oldalán a vasúttársaság vezetője, aki hasonló kedvező adatokról számolt be a HÉV és a Volán járatokat illetően.

A menetrendszerűségre a vontatójárművek megbízhatósága és a pálya állapota hat leginkább – írja a MÁV közleményében, hozzátéve: ezért az ötpontos közlekedési akcióterv részeként 1+1 milliárd eurós infrastruktúrafejlesztési programot indítanak a következő másfél évben.

Több mint félezer kilométeren fogják megújítani a vasúti pályát. Mint megjegyzik, kisebb beavatkozások már a közelmúltban is történtek, adataik szerint a 80-as vasútvonalon így 7 százalékkal már nőtt a vonatok pontossága.

Ezzel párhuzamosan – a 10 vállalás részeként – elindult a mozdonykorszerűsítési programjuk is: januárban hat újabb vontatójármű állt szolgálatba, ami ugyancsak hozzájárult a késések csökkenéséhez – értékeli a MÁV közleményben. Januárban a 97 051 leközlekedtetett vonatjárat közül 2 688-nál jegyeztek fel 20 percnél több késést. A vonatoknál 83 százalékos, a HÉV járatok esetében 99 százalékos, A volánbuszokat illetően 98 százalékos pontosságról számoltak be.

Egyetlen év alatt majdnem 7 év késés

Mint korábban megírtuk, rekordot döntött a MÁV, majdnem 7 évet késtek egyetlen év alatt. A 2024-es évre vonatkozó statisztikákat február elején közölték, eszerint 2024-ben összesen 6,9 évet késett a vasúttársaság. Nem sokkal a riport nyilvánosságra kerülése előtt az Index is számításokat végzett, akkor becslésünk 6,6 év volt. A MÁV szerint a késések a vármegye- és országbérletek bevezetésének és a tarifareformnak köszönhetőek.