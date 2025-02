Pottyondy Edina a kegyelmi botrány évfordulóján: Novák Katalinnak ötmilliós luxusnyugdíjjal fogják be a száját

„Keserű évforduló a mai. Hiába voltunk 150 ezren a Hősök terén, a kegyelmi botrányt eltussolták” – írta Pottyondy Edina a Facebook-oldalán egy évvel a kegyelmi botrány kirobbanása után.

A humorista a bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy „nem indult sem parlamenti, sem rendőrségi vizsgálat, hogy kiderítse, kik és miért vettek részt abban az összeesküvésben, aminek a keretében egy pedofil bűnözői csoport segítőjét kivitték a börtönből”.

Pottyondy Edina szerint akár lehetettek további kegyelmi ügyek is.

Amit tudunk, hogy Novák Katalinnak ötmilliós luxusnyugdíjjal fogják be a száját. Azt tudjuk, hogy Varga Judit továbbra is a NER-elit megbecsült, jól fizetett tagja. Azt tudjuk, hogy Balog püspök továbbra is élet és halál ura a református egyházban. És azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor továbbra sem tesz semmit a rábízott gyerekekért, miközben két kézzel tömi a rokonai bankszámláit