Váratlanul elmaradt Babicsek Bernát ügyének tárgyalása

Babicsek Bernát színész-zenész 2021 decemberében halt meg füstmérgezésben, a szülei azóta sem tudták feldolgozni a tragédiát. Az ügyben már több tárgyalásra is sor került, ugyanis a férfi édesanyja szerint ha a kiérkező járőr bement volna a házba, a fia még most is élne.

A múlt héten lett volna a következő tárgyalás, azonban a Bors értesülése szerint erre nem került sor.

Váratlanul azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a bírónő betegsége miatt elmarad a tárgyalás, és majd értesítenek minket a következő időpontról

– mondta a lapnak Babicsek Márta, Babicsek Bernát édesanyja.

A lap arról is írt, hogy Babicsek Márta fia hírnevét is szeretné tisztára mosni, ugyanis egyesek szerint a színész a halála előtti éjszakán jelentősebb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ami hozzájárulhatott a tragédiához.

A férfi barátja azonban az októberi tárgyaláson azt mondta: fogyasztottak alkoholt az aznapi előadásuk után, de egyikük sem ivott túl sokat. A Bors szerint a szülők még éveken át harcolhatnak azért, hogy kiderüljön az igazság.

Pótmagánvádas eljárás

A legutóbbi tárgyalásról az Indexen is beszámoltunk. A helyszínre a tragédia idején egy biztonsági cég egyik járőre, T. László ment ki, aki a vádlottak padjáról felállva tett vallomást októberben a bírónő előtt. Kérdésekre alig válaszolt, csak a bírónő és a saját védője észrevételeire reagált. A Babicsek család és a jogi képviselőik hiába fordultak hozzá, egyetlen kérdésükre sem felelt. A részletekről itt olvashat.

A rendőrség korábban már lezárta a nyomozást, de Babicsek Bernát szülei jogi képviselőik, Borbély Zoltán és Ács Tibor segítségével pótmagánvádas eljárást indítottak. Így a férfi halálának körülményeit a bíróság vizsgálja, és a szülők konkrétan azt az őrt perlik, aki szerintük magára hagyta fiukat, miközben az haldoklott a házban.

Babicsek Bernát édesanyja egy korábbi interjúban elárulta, meglepődve tapasztalták, hogy a járőr be se ment a házba, pedig ha bent megtalálja az asztalnál fekvő színész-zenészt, akkor talán még ma is élhetne a fiuk.