Hipersebességre váltott a szegedi BYD építése: az e-autógyárnak túl magasak az uniós vámok

A BYD európai vezetője, Stella Li nemrég a Capital üzleti magazinnak még úgy nyilatkozott, hogy a szegedi gyár 2025 legvégén kezdi csak meg a gyártást. Automotive News Europe azonban tudni véli, hogy

a magyar e-autógyár korábban, már októberben megkezdheti a gyártást.

A kínai gyáróriás 2023 decemberében jelentette be, hogy – számos európai helyszín közül – Szegedet választja az új gyár helyszínéül. Az építési munkálatok azóta gőzerővel folynak, de az optimista forgatókönyv szerint is leghamarabb az év legvégén gurulhatnak le az első autók a szegedi gyár futószalagjáról.

Négymillió tonna ömlesztett árú érkezik Szegedre

Az Automotive News Europe szerint a sietség érthető, ugyanis a BYD a szállítási költségek mellett 30 százalékos vámot fizet – az Európai Unión kívülről importált – autóira. A szegedi üzemben összeszerelt autók mentesülnek majd a Kínában gyártott elektromos járművekre kivetett uniós vámok alól.

A portál szerint a BYD készülő magyar, valamint török gyáraihoz egy európai beszállítói láncot is ki akar építeni. A szakportál szerint az autógyár vezetése február 20–21 között 300 olasz beszállítóval fog találkozni Torinóban. Ezek a cégek látják majd el az új magyar és török üzemet. A BYD Kínában az alkatrészek 70 százalékát házon belül gyártja, de Európában eleinte nem lesz ehhez megfelelő kapacitásai.

Éppen egy évvel ezelőtt, 2024 februárjában kezdődött el a 300 hektáros szegedi e-autógyár építésének előkészítése.

A gigaberuházás ekkor kapta meg az engedélyeket az 1. és 2. ipari épületek mélyalapozására. Júniusban már meg is érkezett az építési anyagok első szállítmánya, amelyet európai kikötőkbe hajóztak be, majd vasúton a szeged-kiskundorozsmai PSP Terminalba szállítottak.

Azóta a gyár építéséhez szükséges anyagok folyamatosan érkeznek a kiskundorozsmai állomásra.

A következő három évben – egyes becslések szerint – legalább négymillió tonna ömlesztett áru érkezik vasúton a dél-alföldi városba.

5 milliárd eurós beruházás a Dél-Alföldön

Jelenleg Magyarország legnagyobb ipari beruházása zajlik a Tisza-parti városban. A BYD 8–10 ezer munkahelyet teremt a régióban. A tervezés során Szeged és Hódmezővásárhely mellett Makóról, valamint a Vajdaságból is várnak munkavállalókat. Botka László többször is megerősítette, hogy külföldi munkások is érkeznek majd a gyárba dolgozni.

Az e-autógyár közvetlenül az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet, valamint a Science Park mellett építkezik. Sajtóértesülések szerint a beruházás eléri az 5 milliárd eurót. Szegeden összesen 12 modellel terveznek: a Dolphin és az Atto 3 lesz az első két autó, amit gyártani fognak.

A BYD kínai e-autógyár és a Ford T modell esete

Botka László polgármestert korábban gyakran kritizálták amiatt, hogy – Kecskeméthez, Győrhöz vagy Debrecenhez hasonlóan – Szegedre nem érkeztek nagy beruházások. Vida György, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gazdaságtudományi Karának tanára az Indexnek korábban úgy nyilatkozott, hogy felelős szakpolitikai intézkedésekkel a BYD nagyban erősítheti Szeged gazdaságát. A regionális gazdaságtannal foglalkozó tanár úgy véli: a nemzetközi példákból jól látszik, hogy bizonyos térségeket fel tudott pörgetni egy-egy ilyen beruházás. Vida György véleménye szerint Szeged régiójának arra kellene specializálódnia, hogy a tudásalapú gazdaságot erősítse, ami a helyi egyetemi kapacitásokon, a turizmuson és a tehetséges magyar vállalati szektoron nyugszik.

Az SZTE tanára emlékeztetett a Detroit-effektusra.

Az Egyesült Államokban Detroit adott otthont annak a gyárnak, ahol összeszerelték a Ford T modellt. A nagyvállalat sikere hosszú távon túlságosan sérülékennyé tette a térség gazdaságát. A sok ezer embernek munkát adó gyáróriás kihívásokkal nézett szembe és tönkre is tette a térség gazdaságát. Az SZTE tanára szerint a BYD egy nagy lehetőség, viszont ehhez a helyi és országos szakpolitikának nagyon megfontolt gazdaságpolitikát kell mellé tennie, hogy ez hosszú távon ne okozzon negatív hatásokat.