Élesen kritizálta a közmédiát az újságírók szövetségének elnöke

Amint arról az Indexen is beszámoltunk, a Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője arra buzdította a követőit a Partizánnak adott kétórás interjúja után – ahol szerinte kellemetlen kérdéseket kapott „egy ellenzékinek mondott riportertől” –, hogy ne támogassák a „függetlennek gondolt médiumokat”, helyette az anyagi támogatásokat inkább az ő szervezetüknek juttassák el.

Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) elnöke e kijelentéseket követően a Média1-nek nyilatkozott arról, hogy szerinte Magyar Péter veszélyes játékot űz, és bele se mer gondolni abba, mi lesz, ha megfogadják követői a Tisza Párt elnökének a szavait. A lap emlékeztetett, hogy egy ilyen helyzet a médiamunkások elbocsátásához, ezáltal kevesebb minőségi tartalom megszületéséhez vezethet, amivel végső soron Orbán Viktor malmára hajtja a vizet.

A MÚOSZ elnöke hétfőn az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is kifejtette véleményét. Kocsi Ilona többek között arról beszélt, hogy szerinte jelezni kell, hogy a független sajtó nagyon fontos egy demokráciában, és a Magyar Péter által „függetlennek gondolt médiumok” valójában függetlenek, hiszen nagyrészt teljesen állami pénz nélkül működnek, miközben százmilliók mennek el a propagandára, s a független sajtónak gyakorlatilag nem jut a közpénzből.

Úgy véli, ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy a politikusok is megértsék, hogy a sajtó is a túlélésért küzd, ezzel szemben a Tisza Párt pedig azért küzd, hogy ne túléljen, hanem hatalomra kerüljön, és ők is támogatói pénzéből élnek, ahogy az újságírók nagy része is. Kifejtette: Magyar Péter elmondta a saját véleményét, ő is elmondta a sajátját, és ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lesznek viták, és Magyar Péter nem áll majd a sajtó rendelkezésére, hiszen fontos számára, hogy mindig elmondja a a véleményét.

Kocsi Ilona: A közmédia egy központilag működő propaganda

Véleménye szerint a közmédia most egy központilag működő propaganda, aminek nincs értelme, s a valóságos közmédiának lenne értelme, ahol az ellenzék is meg tud szólalni.

A demokráciában fontos lenne, hogy segítsenek az embereknek megérteni a folyamatokat. Ma nincs háttér, csak egyoldalú propaganda van. Az lenne a feladata a független sajtónak, hogy ellenőrizze a kormány működését, tárja fel a gyanús eseteket

– mondta a műsorban Kocsi Ilona.

Arról is szó esett, hogy a MÚOSZ-t gyakran kritizálják, hogy nem emeli fel a hangját fontos ügyekben. Kocsi Ilona szerint ez folyamatosan vita tárgya, hiszen vannak, akik szerint túl sokszor is beszélnek, de általában süket fülekre talál az állásfoglalásuk.

„Az az igazság, hogy ha naponta adnánk ki állásfoglalást, mert naponta vannak ügyek, akkor az lenne a baj, hiszen így az egész súlytalanná válna” – közölte Kocsi Ilona.