Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombaton több területen is reformokat ígért, az egészségügytől kezdve az oktatáson át egészen a nyugdíjakig. A Független Egészségügyi Szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, valamint a Nyugdíjas Parlament is reagált az ellenzéki politikus szavaira, a gazdaságpolitikai terveket Bod Péter Ákos, az „Út a börtönbe” programot Menczer Tamás értékelte.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, szombaton Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke több mint egyórás beszédet tartott a Tisza Párt Vissza Európába című kongresszusán, amelyet a Hungexpón tartottak meg. Az ellenzéki politikus számos területen jelentős változásokat ígért, és határozott üzenetet küldött mind a kormánypárti, mind az ellenzéki szavazóknak. Magyar Péter reformokat ígért az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, azon belül külön a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén.

„A Tisza minden évben minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügy költségvetését” – fogalmazott a Tisza elnöke. A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint az irány jó, de valójában háromszor ennyi pénzre lenne szükség – derül ki az RTL Híradó vasárnapi adásából.

A bértömegre most rögtön 50 százalékkal meg kéne növelni a forrást ahhoz, hogy be tudjuk vonni például a pályaelhagyókat. Egy kicsit alábecsülte ezt az összeget ebben a javaslatban

– mondta Soós Adrianna, a szakszervezet elnöke.

Magyar Péter ígéretet tett egy önálló oktatási minisztérium felállítására, a tanárok és iskolák szabadságának visszaadására, az iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ megszüntetésére, egy új nemzeti alaptanterv kidolgozására. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ezek fontos vállalások, Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja azonban úgy fogalmazott, hogy bár nagymértékben lefedik azt a kilenc pontot, amit a szakszervezetek és a civilek állítottak össze,

csak hát nyilván ezeket még cizellálni kell, illetve ki kell egészíteni.

A Tisza elnöke a nyugdíjasokhoz is fordult, elkötelezte magát, hogy felállítanak egy szolgáltatási központot, új otthonokat hoznak létre számukra, megtartják a 13. havi nyugdíjat és további juttatásokat is bevezetnek. Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke hangsúlyozta, hogy félmillió nyugdíjas 140 000 forint alatti illetményt kap, így, ha az összes nyugdíjat az alapnyugdíj szintjére emelnék, az 40 milliárd forintot igényelne, amelyre szerinte van is pénz.

Csökkentené az áfát, független igazságszolgáltatást ígért

Magyar Péter elmondta, hogy az egészséges élelmiszereknél 5 százalékra csökkentené az áfát, és visszahozná a KATA adózást, amelyet a felfüggesztett uniós források visszaszerzéséből és a korrupció leállításából fedezne. Bod Péter Ákos volt jegybankelnök szerint első lépésként növekedési pályára kellene állítani a magyar gazdaságot.

Úgy ígér kiadási tételeket, hogy feltételezi, hogy nő a gazdaság, és láttuk, hogy tavaly nem nőtt, tavalyelőtt csökkent. Tehát nekem az alapvető kérdés az, hogy ezzel a lefojtott, leállított, befékezett gazdasággal tud-e egy új politikai erő valamit kezdeni

– fogalmazott a közgazdász.

A Tisza elnöke ígéretet tett a független igazságszolgáltatásra és elszámoltatásra is. „Ha így jobban megértik Hatvanpusztán, azt is mondhatnám, hogy elindítjuk az »Út a börtönbe« programot” – fogalmazott Magyar Péter. Erre a kijelentésre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált.

Azt hallom vacsora közben, hogy Magyar Péter elindítja az »Út a börtönbe« programot, hát majdnem félrenyeltem a falatot. Peti, az megvan, hogy Te mész elöl? Bennfentes kereskedés miatt, telefonlopás miatt és a diákhitelnél történt pénzügyi visszaélések miatt! Már rég bíróság előtt állnál, ha Manfred Weber nem tartaná a mentelmi jogodat

– mondta a kormánypárti politikus. Zárásként azt is hozzátette, Magyar Péter odadobná az egész országot Manfred Weber elé, ha tehetné, de ők ezt nem fogják hagyni.