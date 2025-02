Magyar Péter bement az ATV-be és elmondta, mivel kéne foglalkoznia a magyar sajtónak

Magyar Péter hétfő reggel az ATV vendége volt, ahol beszélt a Tisza Párt szombati kongresszusáról az ott felszólalt szakpolitikusairól, a bennfentes kereskedés ügyéről és arról is, milyen ügyekkel kellene szerinte foglalkoznia a magyar sajtónak.

„Büszke vagyok a csapatunkra, hogy ilyen fantasztikus kongresszust szerveztek szombaton. 2200-an voltunk összesen. Örülök, hogy olyan szakemberek is kiálltak és a színpadon voltak mellettünk mint Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a hadtudományok doktora, a Magyar Honvédség volt parancsnoka, Bódis Kriszta író, pszichológus, valamint Kulcsár Krisztián, a 2004-es athéni olimpia ezüstérmes párbajtőrözője, a BÁV Zrt. egykori vezérigazgatója” – ezzel a felütéssel indított Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az ATV Start című műsorában.

Magyar Péter szerint a három szakember attól függetlenül, hogy a Tisza arca lett, nem feltétlenül képviselik mindenben a párt álláspontját.

Ők nem párttagok, de majd elmondják a véleményüket. Nem tudom, hogy a Fidesznek kik a szakpolitikusai. Deutsch Tamás lenne, esetleg Rogán Antal?

– mondta Magyar Péter, aki úgy gondolja, hogy alaptalan vádak érik a kormánytól a migrációs programjával kapcsolatban, mert a Tisza mögött szilárd biztonságpolitika áll, és mint mondta: a határkerítés megerősítése is a programjuk része.

Hadházy Ákos kritikáját, miszerint a volt vezérkari főnök személyében egy „többszörösen korrumpálódott fideszes csúcsvezető” csatlakozik a Tisza Párthoz, úgy kommentálta Magyar Péter:

El kell dönteni, hogy kormányváltást akarnak-e vagy sem. Ruszin mindig katona volt, nem politikus. A vádak alantasak, erre majd az altábornagy válaszol. Aki ilyeneket állít, fogalmuk sincs, hogyan működik a katonai közbeszerzés.

Magyar Péter szerint nagyon idejétmúlt a kategorizálás, hogy ki bal- vagy jobboldali és „fogalma sincs, hogy az altábornagy, Kulcsár Krisztián vagy Bódis Krisztina milyen oldali, így inkább azzal foglalkozik a propagandasajtó és nem azzal, hogy már 20 éve dolgozik az elesett gyermekekért".

Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy elindítják az „Út a börtönbe programot”, azt mondta, hogy nem a Tisza áll szemben Orbán Viktorral, a strómanjaival és az oligarchákkal, hanem a magyar nép. Elmondta továbbá, hogy elindult a „Digitális gyóntatószék”, ahová több mint 1000 bejelentés történt, és mindet meg fogják vizsgálni, amikor már független lesz az igazságszolgáltatás és nem Polt Péter lesz legfőbb ügyész, akit szerinte „hamarosan le fognak venni".

A politikus kritizálta, hogy ő és több száz ember le van tiltva jó néhány közösségi oldalról, elsősorban kormánypárti szereplők oldalairól. Szerinte ezek közpénzből működtetett oldalak. Példaként említette Orbán Viktor, Menczer Tamás és Kubatov Gábor oldalát is, ahonnan már kitiltották.



A Tisza elnöke újra leszögezte, hogy nem követett el bennfentes kereskedést, amivel megvádolták. Mint emlékezetes, korábban éppen az Index írta meg, hogy Magyar Péter 2023-ban egy napon a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akciónak köszönhetően az értéke jelentősen megnő.

Ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt. A Magyar Nemzeti Bank az Opus-részvényekkel kapcsolatban több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Lapunkat ez ügyben az ATV stúdiójában Magyar Péter újra lepropagandistázta.

Megteszünk mindent azért, hogy a propagandát betiltsuk, nem támogatjuk, és az eddig rájuk fordított összeget például inkább az oktatásra költjük

– ígérte Magyar Péter, aki élesen bírálta a MÚOSZ-t is. Azt is szóvá tette továbbá, hogy Deák Dániel elemző, valamint a Mandiner is „éjjel-nappal hazudik, minden pert elvesztettek, a MÚOSZ mégsem szólal fel ellenük”.

Ezzel ellentétben mi bárkivel hajlandók vagyunk egyeztetni és kiállunk a független médiaszolgáltatás mellett

– szögezte le a pártvezér.

Kongresszust tartott a Tisza Párt hétvégén

Magyar Péter több mint egyórás beszédet tartott a Tisza Párt Vissza Európába című kongresszusán, amelyet a Hungexpón tartottak meg szombaton. A Tisza Párt elnöke számos területen jelentős változásokat ígért, és határozott üzenetet küldött mind a kormánypárti, mind az ellenzéki szavazóknak.

A politikus reformokat ígért:

A politikus reformokat ígért:

az egészségügy,

az oktatás,

a gazdaság, azon belül külön a mezőgazdaság

és a vidékfejlesztés területén.

A külpolitika terén kiemelte, hogy a Tisza Párt mind ellenzékben, mind kormányon a békéért fog dolgozni, és következetes lesz az illegális migráció kezelésében. Ígéretet tett arra is, hogy „nem fogjuk propagandacélokra felhasználni más nép szenvedését”.

Magyar Péter szerint „nem ő lesz Orbán Viktor legnagyobb kihívója, hanem maga a magyar nép”. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Tisza „nem budapesti vagy vidéki párt, hanem magyar párt, egy ernyő, minden magyarnak”.

