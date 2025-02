219 millió forintot adtak össze a magyarok, az Utcáról Lakásba Egyesület ezzel nyolc fiatal életét változtatta meg

Már nyolc állami gondozásból kikerült fiatal él saját otthonban annak a minden várakozást felülmúló közadakozásnak köszönhetően, amit tavaly februárban az Utcáról Lakásba Egyesület közreműködésével hirdettek meg az influenszertüntetés szervezői.

Összesen 219 millió forint gyűlt össze, ebből nyolc fiatal kezdhet új életet saját otthonban.

Az összegből az Utcáról Lakásba Egyesület új lakhatási programot indított, kifejezetten állami gondozásból kikerült fiatalok számára.

Az „Odakint most szörnyek járnak” tüntetés szervezői eredetileg egy korábban állami gondozott fiatal lakhatását szerették volna megoldani szakmai partnerként az Utcáról Lakásba Egyesület közreműködésével, ám a kezdeményezés a várakozásokat felülmúlóan sikeres lett, 23 ezer adakozó felajánlásával több mint 219 millió forint gyűlt össze a kifejezetten erre a célra nyitott bankszámlán.

Az eredeti célkitűzéssel szemben így összesen 10-12 fiatal életkezdését tudják garantálni. A szervezet a fiataloknak nemcsak a lakhatásban, hanem a társadalmi integrációban is segít, ezért a lakhatási lehetőségen túl szociális munkát és egyéni támogatást is biztosítanak számukra.

Lakás, jogosítvány, munkahely

A tüntetés utáni közadakozásból befolyt összeg felhasználásáról az egyesület transzparens módon beszámol, minden részlet megtalálható a honlapjukon, ez ide kattintva érhető el.

Az egyesület öt lakást vásárol, amelyből négy már megvan, az ötödik keresése pedig zajlik.

A közadakozásból jut arra is, hogy két szociális munkás díjazását finanszírozzák, akik személyre szabottan és folyamatosan segítik a fiatalokat a nehézségeik leküzdésében, egyéni céljaik elérésében, például a társadalombiztosítás rendezésével, egészségügyi kezeléssekkel, továbbtanulási lehetőségekkel vagy jogosítványszerzéssel.

A fiatalok közül a kapcsolatfevételkor többen krízishelyzetben voltak, ruhával, élelmiszerrel, és az alapvető létfeltételekhez szükséges eszközökkel támogatták őket, valamint a lakásba költözésükig biztonságos szállás finanszírozásával támogatták. Az új otthonokba költözők közül jelenleg két fiatal vesz részt autósiskolai tanfolyamon, hogy jogosítványt szerezhessenek, de többen kaptak lehetőséget fogászati vagy más egészségügyi beavatkozásokra is.

Az érintettek közt van olyan is, aki érettségit adó képzésben tanul, van, aki piaci munkahelyen, és van, akinek a közfoglalkoztatásban sikerült elhelyezkednie, egyiküknek maga az egyesület tudott munkát biztosítani.

Demonstrációból új program

Eddig sikerült a fiatalok további támogatásának biztosítása céljából szerződniük a Fővárosi Önkormányzattal, a Józsefvárosi és a Terézvárosi Önkormányzattal is. A példátlan társadalmi összefogás soha nem látott lehetőség a fiataloknak, ugyanakkor nem várt terhet is rótt az egyesületre, továbbá a hosszú távú működtetéshez is támogatókra lesz szükségük, a felajánlásokat ezért szívesen fogadják, de szakemberek, partnerek jelentkezését is várják itt.

Az influenszertüntetésre azután került sor, hogy kirobbant a bicskei pedofilbotrány. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában, Ferenc pápa budapesti látogatása ürügyén kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. K. Endrét azért ítélték el, mert arra próbálta kényszeríteni az otthon egyik lakóját, hogy vonja vissza a pedofil igazgató ellen tett vallomását, aki 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott.

Az Utcáról Lakásba Egyesület vasárnap a Partizánnak is beszámolt az elmúlt egy év eredményeiről, továbbá olyan fajsúlyos kérdésekre válaszoltak, hogy miért kerülnek sokan az utcára közvetlenül a gyermekotthonokból, és miért kevés önmagában az, ha lakhatást biztosítanak számukra.