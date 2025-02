Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A vezérkari főnökök a mindenkori magyar kormányhoz lojálisak

A minisztert azzal kapcsolatban kérdezték a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! keddi műsorában, hogy a Magyar Honvédség volt parancsnokai és vezérkari főnökei hétfőn közleményben tudatták, egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas a honvédség állományának megosztására, ezért helytelenítik a honvédség ügyeibe történő pártpolitikai beavatkozást.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint amikor egy volt vezérkari főnök „kilép a politikai porondra”, az alkalmas arra, hogy a honvédség egységét megbontsa, elbizonytalanítsa az állományt, ami rendkívül veszélyes a háborús időkben.

A miniszter szólt arról is, hogy két vezérkari főnökkel dolgozott együtt, az egyik a Tisza Párt rendezvényén felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz volt, a másik pedig a mostani vezérkari főnök, Böröndi Gábor vezérezredes.

Mint mondta, Ruszin-Szendi Romulusz felmentését „rövid együtt dolgozás után” javasolta, mert nem látta benne a garanciát, hogy képes lenne a hadsereget a harcászati szintről a magasabb, hadműveleti szintre emelni, ami pedig a magyar emberek érdeke.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában is vendég volt, itt arról is beszélt, hogy az új vezérezredes, Böröndi Gábor megszervezte az elmúlt 30 év legnagyobb gyakorlatát, az Adaptive Hussars 23-at, miközben a GDP 2 százalékát költik új eszközök beszerzésére, ezek hadrendbe állítása folyamatosan történik, és letették az új szolnoki laktanya alapkövét.

A honvédelmi miniszter leszögezte, a toborzási kampányok eredményeként az elmúlt 35 év legjobb feltöltöttségi adataival rendelkeznek, február közepén elérték a 4500. területvédelmi tartalékost. Egyszerre dolgoznak azon, hogy a hivatásos és a területvédelmi tartalékosok száma is emelkedjen, így további toborzókampányokat is szerveznek majd.