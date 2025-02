Változások jönnek Ferihegyen, hamarabb érdemes kiérni a reptérre

Mint megírtuk, csütörtökön megkezdődik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Termináljához vezető híd felújítása, amely várhatóan 2025 júniusában ér véget. A munkálatok miatt az érkezési szinten forgalomkorlátozásokra kell számítani: a repülőtér indulási (felső) szintjére az utasok nem hajthatnak fel autóval, az érkezési (alsó) szinten pedig csökken a ki- és beszállásra használt terület.

A Budapest Airport arra is figyelmeztetett, hogy az üzemeltetési területén a parkolási rend is szigorodik, ezzel kapcsolatban a 24.hu-nak a reptér azt írta:

a Budapest Airport hónapok óta készül a felújítási munkálatokra annak érdekében, hogy a forgalom ez idő alatt is gördülékeny legyen, az átmenetileg életbe lépő forgalmi rendet is úgy alakította ki, hogy a terület áteresztő képességét a lehető legnagyobb mértékben biztosítani tudja. A curbside-hoz hasonlóan az utasok a zöld táblákkal jelölt Terminál Parkolót és a lila táblákkal jelölt City Break Parkolót is 5 percig ingyenesen igénybe vehetik napi két alkalommal.