A Fidesz szerint a Tiszta Párt az illegális migrációért és Magyarország politikai zsarolásáért dolgozik

A képviselőcsoport arról tájékoztatott, hogy az Európai Parlament Regionális Fejlesztési szakbizottsága (REGI) szerdán szavazott Gerzsenyi Gabriellának, a Tisza Párt EP-képviselőjének a 2026-os uniós költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló előterjesztéséről – írja az MTI

A közlemény szerint a Tisza Párt EP-képviselőjének javaslata támogatja, hogy a kohéziós politikát a fejletlenebb európai régiók felzárkóztatása helyett az illegális bevándorlók szükségleteinek fedezésére használják. Ez nem mást jelent, mint az illegális migráció közvetlen támogatását, ami – mint kiemelték – teljességgel elfogadhatatlan.

Számunkra, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőinek továbbra is elfogadhatatlan az illegális migráció támogatása, és hazánk, Magyarország politikai zsarolása. Ezért eddig is és ezután is minden fórumon ki fogunk állni