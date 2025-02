Mentelmi jogot szeretett volna az Integritás Hatóság több bűncselekménnyel is gyanúsított elnöke

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnöke azért lobbizhatott még 2023-ban, hogy módosítsanak törvényt, és a hatóság elnökeként számára is járjon mentelmi jog. Birót 2025 elején több bűncselekménnyel is megvádolták, sorsáról most az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke dönthet.