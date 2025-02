Napvilágra került az új KRESZ tervezete

A gyalogosokra, kerékpárosokra, elektromos rollerrel közlekedőkre, autósokra és a tanulóvezetőkre is vonatkozó KRESZ-szabályok változhatnak meg egy új tervezet szerint.

A mintegy huszonhét oldalas jelentés az ügyben zajló közigazgatási egyeztetéshez készült, és részleteiben annak az egyéves szakmai előkészítő folyamatnak az eredményeire épül, amelyben száz közlekedési szakértő, illetve hetven szervezet vett részt – írja a Telex.

Az egyeztetések célja az volt, hogy a száraz nyelvezetű, az utóbbi évtizedekben végrehajtott kisebb módosítások miatt nehezen átlátható jelenlegi KRESZ-t egy átdolgozott jogszabály váltsa fel. A táblák vagy jelzőlámpák jelentése ugyanúgy változatlan maradhat, mint a nemzetközi jogrendbe illeszkedő egyéb közlekedési szabályok.

Az autópálya nem mindenkié

Mivel a forgalom nagy részét autók teszik ki, az autósokra vonatkozó szabályok változása különösen fontos. Egyebek mellett egységesíthetik a sebességhatárokról szóló rendelkezéseket, egyúttal autóúton a mostani 110 helyett akár 120 kilométer/órás sebességhatárt is megengedhetne az út kezelője,

az autópályák egyes szakaszain pedig akár 140 kilométer/órás gyors szakaszokat is kijelölhetnek.

Jelenleg a teherautók, a buszok és az utánfutót vontató autók, lakott területen kívül mindenhol 70 kilométer/órával mehetnek, a javaslat szerint viszont az összes felsorolt útszakaszon 90-re gyorsíthatnának ezek a járművek. Ezt a szabályt azzal egészítenék ki, hogy

autóútra és autópályára csak olyan járművel, illetve járműszerelvénnyel lehetne felhajtani, amely legalább 70-es tempóra képes.

A kerékpárosok a tervezet szerint járdán és gyalogos övezetben maximum 10 kilométer/órával tekerhetnének, gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszokon 25 kilométer/óra lenne a rájuk vonatkozó sebességhatár.

Írásba kerülhet az úgynevezett cipzárelv, vagyis, amikor két forgalmi sáv közül az egyik megszűnik, akkor az egyenesen továbbhaladó sávban közlekedőknek bizonyos esetekben be kell engedniük a megszűnő sávról érkezőket.

Szimulációs oktatás és a kerékpárosok védelme

Akik az új szabályzat hatályba lépése után kívánják letenni a B-kategóriás jogosítványt, részt vehetnek szimulációs oktatásban. A gépekkel olyan közlekedési helyzeteket is alaposan be lehet gyakorolni, amelyek élőben feltartanák a forgalmat, esetleg veszélyesek. Ugyanakkor fontos, hogy csak a közlekedési hatóság által engedélyezett szimulátorral végzett gyakorlásokat veszik figyelembe a vizsgán. Az elképzelés szerint a kötelező 29 gyakorlati órából legfeljebb hatot válthatnak ki így a tanulóvezetők.

A javaslat kötelezővé tenné a kerékpáros bukósisak viselését 14 éves kor alatt, illetve a kötelező oldaltávolság tartását is előírná. A tervezet szerint 50 kilométer/óra sebességig egy métert, ennél nagyobb sebességű elhaladásnál legalább másfél métert kellene tartani mellettük. Ezzel nemcsak a gyorsabb jármű által keltett légörvények zavaró hatását csökkentenék, de a biciklisek oldalirányú kitérése sem okozna balesetveszélyt a manőver közben.

A feltorlódott kocsisorok nem tartanák fel többé a kerékpárosokat és a motorosokat sem.

Az előbbiek álló vagy lassan haladó járművek mellett jobbról előre mehetnének, a segédmotorosok a sorok közt vagy szintén jobbról, a motorosok pedig balról, vagy szintén a sorok közt.

Gyalogos- és a kétféle közlekedési módot előnybe hozó vegyes övezetek ötlete is szerepel a tervezetben: az előbbiekben az út teljes szélességét a gyalog közlekedők használhatnák, és alapvetően itt nem lehetne járművel közlekedni, a vegyes zónákban pedig ugyancsak megszüntetnék a hagyományos autóforgalmat.

Roller, puszi, miserend

A jelentés szerint kis- és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetnek majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Az előbbiek azok, amelyek legfeljebb 25 kilométer/óra sebességre képesek, csak 12 évnél idősebbek használhatnák őket, az első két évben sisakot kéne viselniük, és járdán maximum 10 kilométer/órával, máshol 20 kilométer/órás sebességgel mehetnének.

Az erősebb elektromos rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályok szerint vehetnének részt a forgalomban, így tehát nemcsak a már most is kötelező felelősségbiztosítást kéne rájuk kötni, de vezetésükhöz 14 éves alsó korhatár is tartozhat, legnagyobb megengedett sebességük pedig 45 kilométer/óra lehet. Utast egyikkel sem lehetne majd szállítani.

Olyan új jelzések bevezetése is szerepel a tervek közt, mint a rövid megállást és ki-beszállást lehetővé tevő, „Puszi és haladj!″ tábla, valamint az idősek, a nagycsaládok, vagy éppen a lovasok úton való megjelenését előre jelző táblák. Létrejöhet a kibocsátásmentes járművekre vonatkozó közúti jelzés, illetve a Miserend elnevezésű kategória, ám ezek tartalmát nem részletezték a javaslatban.