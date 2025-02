Simicskó István: A hazaárulózást én is túlzásnak tartom

„Én sajnálom az esetet, meg kell hogy mondjam, tényleg sajnálom, mert egy fiatal, jól felkészült, Amerikában végzett tábornokról van szó. A politikai szerepvállalását maga dönti el. Nyilván én ezt is sajnálom, mert nem örülök neki, hogy átállt a másik oldalra, de hát ez majd az ő élete lesz, és nyilván ezzel valószínűleg minden kötelet elszakított a Fidesz−KDNP irányába” − ezt mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, volt honvédelmi miniszter a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök Tisza Párthoz való csatlakozásáról.

Elmondta ugyanakkor, nem örül annak, hogy a honvédelmi miniszter és a volt vezérkari főnök nyilvános vitába kezdett egymással.

Én igyekszem mindig empátiával közelíteni mindenkihez. Tehát én megértem emberileg ezeket a döntéseket, megértem a minisztert is, hogy sikeres akar lenni, és igenis van teljesítmény a honvédelmi tárcánál, nem is akármekkora. Ezek a személyeskedő viták szerintem nem szerencsések. Tehát ezeken szerintem részben fölül kell emelkedni. Általában én azt tanácsolom, hogy mindig is a hatalomban lévőknek kell, hogy is mondjam, nagylelkűbbnek és megengedőbbnek lenni