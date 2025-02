Lázár Jánosnak büntetési csekken kívántak boldog születésnapot

Lázár János építési és közlekedési miniszter a 2022-es országgyűlési választási kampány idején terjesztett szórólapok miatt perelte be a most 76 éves Szabó Margitot, a Vásárhely Jövőjéért Egyesület elnökét. A politikus szerint a nyomtatványok olyan vádakat fogalmaztak meg vele szemben, amelyek becsületsértők, és érdeksérelmet okoztak neki nagy nyilvánosság előtt.

A hvg.hu beszámolója szerint nem indult könnyen a per a nő számára, mert először a hódmezővásárhelyi, majd a szegedi, a makói és a szentesi járásbíróság is elfogultságot jelentett, ráadásul jogi segítséget sem talált magának a megyében.

Végül egy budapesti ügyvéd vállalta el az ügyet, amelyet első fokon Csongrádon tárgyalták májusban, ekkor két év próbára bocsátották a nőt, de Lázár Jánosék súlyosbításért fellebbeztek. Másodfokon a Szegedi Törvényszék hozott jogerős ítéletet: egy év próbára bocsátották és 10 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezték Szabó Margitot.

A történtekről csütörtökön Márky-Zay Péter is beszámolt közösségi oldalán. „Lázár János feljelentette és bíróság elé citáltatta az akkor 73, most 76 éves Szabó Margit vásárhelyi nagymamát (Momó). Momót egy 2022-es, Lázár János jelleméről, politikai tevékenységéről véleményt nyilvánító szórólap miatt került a bíróság elé” – írta, hozzátéve, hogy a bírósági kálváriáról Sváby András Heti napló című műsorában is megjelent egy riport.

Azt is közölte, hogy „Momó megkapta a nyugdíját, és postán feladta Lázár János címére a 10 000 forintot, a bíróság által megítélt összeget. A csekk megjegyzésébe beírta: »Boldog születésnapot!«”.

A miniszternek február 19-én volt az 50. szülinapja.