Magyar Péter távozásra szólítja fel a honvédelmi minisztert

„Itt az ideje, hogy azonnal távozzon a hivatalából a honvédelmi kaszinóminiszter” – írja közleményében a Tisza Párt elnöke. Magyart Péter szerint tegnap ország-világ előtt kiderült, hogy „Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit is sértve, össze-vissza hazudozott Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök 2022-es ukrajnai kiküldetéséről”, amikor azt állította, hogy Ruszin-Szendi altábornagy engedély nélkül utazott 2022-ben az ukrán frontra és „mandátum nélkül” tárgyalt ukrán vezetőkkel.

Magyar Péter azt írja, hogy a volt vezérkari főnök a miniszterelnök tudtával és engedélyével utazott a frontra, hogy első kézből szerezzen információkat az orosz-ukrán konfliktusról. „A ukrajnai misszión szerzett tapasztalatairól a volt vezérkari főnök jelentésben tájékoztatta Orbán Viktort. Ha igaz lenne a kaszinóminiszter egyetlen szava is, akkor Ruszin-Szendi Romuluszt azonnal eltávolították volna a pozíciójából és hadbíróság elé állították volna, ehhez képest még majd egy évig vezérkari főnök maradt”.

A Tisza Párt elnöke szerint különösen gyomorforgató, hogy a miniszter azzal is vádolja a volt vezérkari főnököt, hogy anyagi okokból csatlakozott a TISZA-hoz. „Egy olyan ember vádolja a ma is szerény körülmények között élő, a TISZA-t mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítő altábornagyot, aki a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének köszönhetően tízmiliárdos vagyont harácsolt össze, gyárakkal, kaszinókkal és most épp egy másfél milliárdos balatoni birtokkal gazdagodva” – írja Magyar Péter, majd felszólítja az „alapvető katonai kifejezéseket sem ismerő kaszinóminisztert”, hogy haladéktalanul távozzon. „Ezt megelőzően pedig nyilvánosan bocsánatot kell kérnie a volt vezérkari főnöktől” – zárja közleményét a Tisza Párt elnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz neve azután került újra a hírekbe, hogy felszólalt a Tisza Párt kongresszusán.

Szalay-Bobrovnicky Kristóf szerint egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő megjelenése és felszólalása alkalmas a honvédség állományának megosztására, ezért helytelenítik a honvédség ügyeibe történő pártpolitikai beavatkozást. A honvédelmi miniszter Facebook-oldalán közzétett videójában azért kritizálta Ruszin-Szendi Romuluszt, mert katonaként politikai vezetőkkel tárgyalt, miközben a magyar kormány álláspontja úgy szól, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. Közleményében pedig azt írta a volt vezérkari főnökről, hogy „egy sértett ember, aki azért fordult a kormány ellen, mert elveszítette a többmilliós fizetéssel járó állását”.

Korábban Hadházy Ákos is beleszállt Ruszin-Szendi Romuluszba, aki szerint a volt vezérkari főnök elkente a katonai és erkölcsi szempontból is legsúlyosabb ügyet, a kétezer tisztet érintő nagy tisztogatást, ami ugyan nem az ő döntése volt, de ő hajtotta végre. Emellett több súlyos ügyet is felemlegetett, átláthatatlan fegyverbeszerzésekről, oroszpárti háborús narratíváról és luxusjetes utazásról írva,

az Orbán-rendszer leghűségesebb kiszolgálójának nevezve Ruszin-Szendi Romuluszt.

A volt vezérkari főnök válaszul azt üzente a független parlamenti képviselőnek, hogy csak a megélhetési politikusok vagdalkoznak, és mondják a hülyeségeiket, Szalay-Bobrovniczky Kristóf vádjait pedig karaktergyilkosságnak nevezte. Magyar Péter pedig úgy reagált, ezen vádak nagy részét cáfolni sem érdemes.