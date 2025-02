Manipulált tachográfok miatt csapott le a NAV

Másfél nap alatt két sofőrt is tachográfmanipuláló eszközzel értek tetten a NAV pénzügyőrei. Az illegális távirányítók vezetés közben pihenőidőt rögzítettek, és befolyásolhatták a jármű sebességmérőjét, szervokormányát és fékrendszerét is. A sofőrökre félmillió forintnál is magasabb bírságot szabtak ki.