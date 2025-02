Hazaszállítják a Skóciában holtan talált magyar ikerpár holttestét

Továbbra sem hagyják nyugodni a Huszti ikrek halála körüli kérdések a családot, miután január végén a skót rendőrség megerősítette, hogy Eliza és Henrietta holttestét azonosították. A család most minden erejével azon dolgozik, hogy hazahozza a lányokat, miközben a bonyolult és hosszadalmas adminisztratív eljárásokat intézik a holttestek szállításához. A feldolgozhatatlan tragédia után igyekeznek egyetlen célra összpontosítani: szeretnék örök nyugalomra helyezni a lányokat.

Ahogy azt korábban megírtuk, január 7-én tűnt el egy magyar ikerpár Skóciában, Aberdeen városában. A nővérek január 7-én hajnali 2 óra 12 perckor küldték az SMS-t főbérlőjüknek, hogy elköltöznek, és nem térnek vissza a lakásba, ami ahhoz vezetett, hogy a főbérlő másnap megjelent, és sok holmijukat még mindig ott találta, köztük Eliza telefonját is. Az SMS küldésére használt mobiltelefon már nem volt csatlakoztatva a hálózathoz, ezért a rendőrség nagyszabású keresést indított.

Február elején a skót rendőrség két női holttestet talált, később pedig bejelentették: Huszti Eliza és Huszti Henrietta holttestét azonosították. A hatóság közölte, hogy a halál pontos okának megállapításának érdekében már zajlanak a vizsgálatok, de nem látnak gyanús körülményeket.

A gyászoló család a történtek óta folyamatos kapcsolatban áll a skót rendőrséggel, az ikerpár testvére, Huszti József pedig a Blikknek azt is elárulta, hogy a hatóságok továbbra is aktívan nyomoznak a holtan talált lányok halálának körülményei után. Jelenleg még ugyan mindig nem tudni, mi okozhatta Eliza és Henrietta tragikus halálát, de a család számára most már csupán egyetlen dolog van a középpontban: hazahozni a lányok holttestét.

Mindenki meg van döbbenve, de elfogadtuk

– nyilatkozta a lapnak a testvér, aki hozzátette, jelenleg a lányok holttestének hazaszállítását intézik, de azt még nem tudják pontosan, mikor és hol találhatják meg az örök nyugalmat. A család mindent megtesz, hogy a lehető leggyorsabban megoldást találjon a helyzetre is.

Huszti József hozzáfűzte, hogy egyelőre még senki sem utazott ki Skóciába, de később a közeli hozzátartozókkal együtt biztosan repülőre ülnek majd, hiszen szükségük van a helyi hatóságok engedélyére is.

A Blikk szerint a holttest hazaszállítása ugyanis nem lesz egyszerű feladat. Ha a testet koporsóban szeretnék hazaszállítani, először a konzulátuson kell beszerezni a halottszállítási engedélyt, amelyet Skóciában az edinburghi konzulátus ad ki. A kérelmet személyesen kell benyújtani, és ehhez számos dokumentum szükséges, többek között a temetkezési szolgáltató igazolása, a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a fogadó temető nyilatkozata.