Szijjártó Péter elmondta, mire van szükség a háború lezárásához

„A mostani fázisban amerikai-orosz tárgyalásokra van szükség az ukrajnai háború lezárásához, ami egész Európa számára békét és biztonságot hozhat” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban – írta az MTI.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval folytatott tárgyalását követően arról számolt be, hogy Mike Waltz a rijádi küldöttség egyik tagjaként tájékoztatta az Egyesült Államok és Oroszország képviselői közötti keddi megbeszélésekről.

Amit rövid összefoglalásként tudok mondani, az az, hogy pozitív képünk lehet a jövőre nézvést. Jó reményeink lehetnek arra, hogy az amerikai-orosz kapcsolatokat újra tudják indítani, és nyilván ez jó hatással lesz Közép-Európa biztonságára is

– emelte ki.

„Egyetértettünk abban, hogy ebben a fázisban amerikai-orosz tárgyalások kellenek. Mi már három éve mondjuk, hogy amerikai-orosz megállapodás szükséges a háború lezárásához, amerikai-orosz együttműködés szükséges a közép-európai biztonsági helyzet javításához. Egyetértettünk, hogy ebben a fázisban igenis amerikai-orosz tárgyalások kellenek, és világos, hogy a két ország közötti kapcsolat újjáépítése és a béke megteremtésének lehetősége között nagyon szoros az összefüggés” – húzta alá.

„Egyetértettünk abban is, hogy olyan megoldásra van szükség, amely végleg lezárja ezt a konfliktust. Olyan megoldásra, amely hosszú távon tud békét, biztonságot és nyugalmat teremteni a térségben”– folytatta. Szijjártó Péter rámutatott, hogy ilyen megoldás csak úgy jöhet létre, ha mindenki készen áll arra, hogy tiszteletben tartsa a realitást.

„És abban is egyetértettünk, (…) hogy nyilvánvalóan a fő cél most az, hogy a háború ne folytatódhasson, azonban ahhoz, hogy a háború ne folytatódjon, ahhoz mindenkinek meg kell értenie, hogy a csatatéren nincsen megoldás. Ezt az elmúlt három esztendő sajnos bizonyította”– hangsúlyozta.

A megoldás a tárgyalóasztalnál van. Örülünk annak, hogy ezeknek az érdemi tárgyalásoknak a reménye most már egyre közelebb van

– tette hozzá.

„Itt lenne az ideje annak, hogy az európai vezetők is támogassák Donald Trumpot”

Majd elmondta, hogy szó esett a Donald Trump amerikai elnököt és a tárgyalásokat is érintő „méltatlan kritikákról” is. „Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy itt frusztrált, az elmúlt három évben kudarcos politikát végrehajtó, Európát nagyon nehéz helyzetbe hozó liberális európai politikusok jajveszékeléséről van szó elsősorban” – fogalmazott.

Mi mindent el fogunk követni otthon, Európában annak érdekében, hogy ez a frusztrált európai liberális vezetői kör ne tudja meggátolni egy amerikai-orosz megállapodás és egy nagy békemegállapodás létrejöttét

– szögezte le.

A miniszter kiemelte, hogy azért is „érthetetlenek ezek a jajveszékelések”, mert múlt héten szinte a fél amerikai kormány ott volt a Müncheni Biztonsági Konferencián, rövidesen az Egyesült Államokba utazik a brit miniszterelnök és a francia elnök is, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig a G7-es kollégáit is tájékoztatta.

„Szóval ezek a kritikák mind-mind ebből a frusztrált, háborúpárti európai vezetői körből jönnek (…) Itt lenne az ideje annak, hogy az európai vezetők is támogassák Donald Trumpot és az amerikai kormányzatot a béke megteremtése iránti törekvéseikben” – vélekedett.

„Teljesen új korszak kezdődött a magyar-amerikai együttműködésben”

„A békepárti magyar kormány természetesen a jövőben is minden létező támogatást megad Donald Trumpnak és az amerikai adminisztrációnak ahhoz, hogy minél előbb létre tudják hozni azt az amerikai-orosz megállapodást, amely egész Európa számára biztonságot, békét fog tudni hozni” – jegyezte meg.

Abban maradtunk, hogy a lehető legszorosabb, a lehető legrendszeresebb konzultációban maradunk folyamatosan

– összegzett. Végül pedig arra is kitért, hogy teljesen új korszak kezdődött a magyar-amerikai együttműködésben, aranykor várható mind politikai, mind gazdasági téren.

„A magyar kormány politikáját, ezt a békepárti, családpárti, migrációellenes, szuverenista, patrióta politikát itt nagyon értékelik az elnöki adminisztrációban, és nagyra becsülik, hogy kitartottunk ezen stratégia mellett dacára annak a rendkívül sok és kemény támadásnak és nyomásgyakorlásnak, amivel szembe kellett néznünk az elmúlt években” – hangsúlyozta.