Szijjártó Péter: Nem fogunk beleegyezni a személyek elleni szankciók meghosszabbításába

Washingtonban találkozik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. A tárcavezető elmondta, hogy blokkolni fogják az Európai Unió újabb szankcióit Oroszország ellen. A miniszter véleménye szerint a brüsszeli vezetők most arra törekednek, hogy szabotálják a béketrágyalásokat.

„Magyarország nem fogja támogatni az orosz és belarusz személyek elleni szankciók meghosszabbítását az európai uniós külügyi tanács ülésén, mert időt kell hagyni az amerikai–orosz tárgyalásoknak, ráadásul az Európai Bizottság máris megszegte az egyik vállalását” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban az MTI szerint.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye alapján a tárcavezető az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval tervezett egyeztetése előtt arról számolt be, hogy az európai liberális politikusok szerinte egyértelműen azt akarják, hogy Ukrajna folytassa a háborút, s ebbe az irányba nyomják az ukrán elnököt is. „Persze azt nem tudom, hogy mennyire kell őt nyomni ebbe az irányba, de hogy inspirálják és bátorítják az ukrán elnököt is folyamatosan arra, hogy folytassa a háborút, az egészen biztos” –fogalmazott.

Majd azt közölte, hogy jövő hétfőn összeül az európai uniós külügyi tanács, és már most nagy a nyomás a magyar kormányon az alapvetően orosz és belarusz személyeket célzó szankciók meghosszabbítására vonatkozóan, miközben ezek hatálya csak március 15-én jár le, döntést pedig március 10-ig kell hozni.

Látható azonban, hogy Európa háborúpárti politikusai rohannak előre, s próbálnak nehézséget okozni a béketeremtésben, folyamatosan olyan döntéseket kívánnak meghozatni villámgyorsan Brüsszelben, amelyek akadályozni tudják a béketeremtési folyamatot

– vélekedett, majd hozzátette: „Mi nem egyezünk bele, hogy hétfőn a személyek szankciós rezsimjét hat hónappal meghosszabbítsuk.”

Ennek indoklásaként azt említette, hogy van idő március 10-ig, ameddig döntést kell hozni a szankciók meghosszabbításáról, és időt kell adni az amerikai–orosz tárgyalásoknak, ezért fontos megakadályozni minden olyan döntést, amely akadályozhatja a sikert.

„Nem fogjuk megszavazni a személyek elleni szankciók meghosszabbítását”

Valamint arra is kitért, hogy az Európai Bizottság legutóbb négy pontban adott garanciát a kormánynak arra, hogy biztonságban lesz Magyarország energiaellátása Ukrajna vonatkozásában, s ezek közül egyet már meg is szegtek.

Rámutatott: a brüsszeli testület vállalta, hogy az ukrajnai gáztranzit újraindításáról Magyarország bevonásával fognak tárgyalni „Ehhez képest minket nem hívtak meg erre az egyeztetésre, hiába kértük, csak a szlovákokat és az ukránokat hívta oda az Európai Bizottság” – mondta.

„Tehát már egy ígéretet, egy garanciára tett ígéretet a négyből megszegtek” – jelentette ki.

Azaz hétfőn nem fogunk beleegyezni a személyekre vonatkozó szankciós rezsim meghosszabbításába, ráérünk március 10-ig. Meglátjuk, hogy addig hogy alakulnak az orosz–amerikai tárgyalások, meglátjuk, hogy milyen döntés lesz indokolt

– összegzett.

Az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatást is elutasítják

Szijjártó Péter bírálta az európai vezetés azon javaslatát is, amelynek alapján egy nagyjából húszmilliárd euró értékű csomagot fogadnának el Ukrajna támogatására, hogy ezáltal az ország „el tudja kerülni azt, hogy bele kelljen majd mennie egy adott esetben számára nem túl előnyös megállapodásba, amelyet a béketárgyalások során lehet elérni”.

„Tehát mi ezt nem fogjuk elfogadni, azaz hétfőn ezt sem fogjuk támogatni (…) Nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az európai emberek pénzéből húszmilliárd eurót most még arra fizessenek, hogy Ukrajna folytassa a háborút” – figyelmeztetett.

A miniszter kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével a békepárti tábor nagyot nyert, mivel ennek nyomán sikerült többségbe kerülni, és átvenni a kezdeményezést a világpolitikában.

Ez azzal is jár azonban, hogy a háborúpártiak hangos jajveszékelésbe kezdtek, ki kellett jönniük újra a napra, s világosan állást kellett foglalniuk. Ma a kérdést úgy lehet feltenni, hogy vajon a háborúpártiak, akiket alapvetően liberális európai politikusok vezetnek, meg tudják-e akadályozni, hogy Donald Trump békét teremtsen Ukrajnában

– fogalmazott.

„Mi azt szeretnénk, ha béke lenne, de jól látszik, hogy Európa háborúpárti politikusai még mindig nem adták fel, és megpróbálják megakadályozni Donald Trump béketervét. Én azt gondolom, hogy minden eddiginél közelebb van a megoldás, hiszen az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország a legmagasabb szinten kezdett konzultációkat, elhozta a béke reményét” – tette hozzá.