Ollóval támadt rá társára egy diák egy budapesti gimnáziumban

Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban egy diák ollóval támadt rá az egyik osztálytársára, akit a vállán érték szúrások – értesítette az Origót egy olvasó, aki szerint az incidensnek semmiféle előjele nem volt.

A lap forrása azt is elmondta, a szülők már korábban is jelezték, hogy a támadó diák problémás lehet. Egyszer például ki akart ugrani az ablakon, máskor székeket dobált a társai felé, de olyan is előfordult, hogy azzal fenyegette a diákokat, hogy megöli őket.

Szepesváry László, az iskola igazgatója azt közölte a portállal, hogy „a támadás szó rossz, az nem pontosan írja le azt, ami történt, mert ennél a történet összetettebb”.

Nyomozás indult

Az ügyben az Index is kereste a rendőrséget, válaszukban a következőket írták: Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. február 19-én 12 óra körül érkezett bejelentés, hogy egy IV. kerületi középiskolában az egyik tanítási óra közben egy diák ollóval megsebesített egy másikat. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, a dühöngő 15 éves fiút tanára addigra megnyugtatta. Az ollót a rendőrök lefoglalták, a fiút a mentők rendőri kísérettel pszichiátriai osztályra vitték. A megtámadott osztálytárs nyolc napon belül gyógyuló sérüléseit orvosi rendelőben látták el.

A BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. A támadó fiút egyelőre nem lehetett kihallgatni.

A Bors csütörtökön arról számolt be, hogy munkatársai kimentek az iskolához, és a helyszínen beszéltek a diákokkal, tanárokkal és iskolai dolgozókkal. Kiderült, hogy az áldozat is egy fiú, aki nemcsak a vállán, de a kezén is sérüléseket szerzett.

Így is félelmetes volt az egész! Korábban is voltak már gondok a szurkáló diákkal, de hogy most mi történhetett, azt nem tudjuk, nem volt közvetlen előzménye

– közölte az egyik diák. Egy másik tanuló azt mondta, tudomása szerint a saját édesanyja látta el a sérült fiút, aki orvos.