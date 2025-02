Óbaloldalozás és pulykázás után a pályáztatás sem garantálja a fővárosi cégeknél a vezetőváltást

A BKV, a BKK és a többi nagy fővárosi közszolgáltató vezetését a Fidesz, a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom is lecserélné, de van néhány apróság, ami megmentheti a főpolgármester bizalmát élvező csúcsvezetőket.

Március 31-éig nyújthatják be pályázatukat azok a menedzserek, akik a jövőjüket az öt nagy fővárosi tulajdonú közszolgáltató cég – BKV, BKK, a gyógyfürdő (BGYH), a közműholding (BKM) és a vagyonkezelő (BFVK) – valamelyikének élén képzelik el. Az új vezetők pályázati úton történő kiválasztását a Tisza Párt (egyetértésben a Podmaniczky Mozgalommal) azzal indokolta, hogy lejárt a politikai háttér-megállapodások kora, azaz nyílt, transzparens és szakmai alapú döntést kell hozni.

A cégvezetők megpályáztatásának ugyanakkor különös ízt kölcsönöz, hogy a Tisza- és a Podmaniczky-frakció háttérben egyeztetett róla a főpolgármesterrel. E két képviselőcsoport szavazataival Karácsony Gergelynek – megelőzve pár nappal a központi költségvetés elfogadását – sikerült decemberben a testületen keresztülnyomnia a főváros 2025-ös évi költségvetését. A budapesti büdzsé gyors elfogadása azért volt rendkívül fontos a főpolgármesternek, mert így abban nem kellett szerepeltetniük az állam által igényelt 50 milliárdos szolidaritásihozzájárulás-többletet. (A „trükköt” Sára Botond törvényességi észrevétellel kritizálta.) Budapest költségvetése elfogadásáért cserébe Karácsony Gergely átadta bizottsági hatáskörbe a cégvezetők kiválasztásának lehetőségét.

Karácsony már letette a garast

Vitézy Dávid széles körű és jó minőségű versenyben bízik, a pályázatok elbírálási folyamatában pedig csak cégenként egyetlen jelöltet javasolnak majd a főpolgármesternek. A kiválasztás hangsúlyozott szakmaisága azonban már ott sérül, hogy a legalkalmasabb jelöltről két fővárosi szakbizottság (a Gazdasági és Tulajdonosi, illetve a Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság együttesének) politikusai döntenek.

Az ügyben Karácsony Gergely – a politikai támadásoknak felületet adva – a jelenleg regnáló, de még az előző önkormányzati ciklusban, az MSZP–Párbeszéd–DK-paktum szerint kinevezett vezérigazgatók mellett tette le a garast.

Lapunknak Bolla Tibor, a BKV, Szűts Ildikó, a BGYH, Mártha Imre, a BKM vezérigazgatója és Walter Katalin (BKK) is megerősítette, hogy megpályázza a vezérigazgatói tisztséget.

A Tisza Párt által az óbaloldal kinevezettjeiként emlegetett menedzserek márpedig ezt nem tennék, ha teljesen esélytelen pozícióból indulnának. A főpolgármestert illeti a jog, hogy (várhatóan június végén) a Fővárosi Közgyűlés elé terjessze a jelölteket. Amint arra a városvezetés oldaláról felhívták a figyelmet, nem az az elsődleges, hogy a pályáztató két szakbizottság kit hoz ki végül győztesnek, hanem az, hogy mögé felsorakoztatható-e a Fővárosi Közgyűlésben legalább 17 képviselői igen szavazat. Mivel a főpolgármester nem vállalhatja annak ódiumát (és a jelöltnek is rendkívül kínos lenne), hogy az általa előterjesztett vezérigazgató-aspiránst a közgyűlés leszavazza, így a szóba jöhető személyekről háttértárgyalásokat kell majd folytatni.

A jelölő szakbizottságok nem képezik le a közgyűlésben lévő erőviszonyokat, a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom van többségben, ami azt is jelenti, hogy az általuk többször kritizált Mártha Imre, Walter Katalin és Szűts Ildikó csak abban bízhat, hogy nem lesz más pályázó, vagy végül senkit nem terjeszt elő a főpolgármester szavazásra, így határozatlan idejű szerződésük tovább élhet majd. Bolla Tibor ugyanakkor először Tarlós István bizalmából kapott a BKV-nál menedzseri feladatot, több irányba is vannak „szabad vegyértékei”, és őt támogatják a szakszervezetek is.

Információink szerint kizárható, hogy (több jelölt esetén) a Tisza Párt és Vitézy Dávid szimpátiáját nem élvező szakembereket javasol majd a bizottság a főpolgármesternek.

A vezérigazgatói tisztségre felterjesztettek megválasztása végső soron azonban két közgyűlési tag álláspontjától függ: Karácsony Gergelyétől és a mérleg nyelvét képező Tüttő Katáétól.

A pályázati követelményekből kikövetkeztethető, hogy a potenciális cégvezetői merítési kör nem lesz túl széles. Az elvárt képességek és tapasztalatok birtokosai számára nem biztos, hogy vonzó perspektíva a közérdeklődés homlokterében lévő, politikai érdekek hatókörében mozgó, folyamatos finanszírozási gondokkal küzdő közlekedési vagy más közszolgáltatási vállalat szakmai vezetése.

A pályázati koncepció összeállításakor egyfelől azok vannak előnyben, akik anyaguk megalapozása során hozzáférnek a közszolgáltató cég adatbázisához, másfelől azok, akik állami nagyvállalat élén szereztek topmenedzseri referenciákat, politikailag viszont nem exponálták magukat.

Hogy mindezen feltételek teljesítése esetén hány olyan aspiráns lesz, akinek a havi 3 millió, illetve 2,5 millió forint alapbér az ismert mértékű felelősségvállalási kötelezettség mellett megéri pályázni, egy hónapon belül kiderül.

(Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója és Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ [BKK] vezérigazgatója 2022. október 13-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)