Újabb kormánypárti képviselő jelentette be, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson

Herczeg Tamás Facebook-oldalán számolt be arról, hogy nem szándékozik indulni a 2026-os országgyűlési választáson. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott:

Öt sikeres önkormányzati és két, szintén győztesen megvívott országgyűlési képviselői választás után az elmúlt szűk három évben – matekozva azon a nem túl bonyolult feladványon, hogy a következő ciklus végén, 2030-ban hány éves leszek – egyre erősödött bennem a gondolat, hogy a 2026-ban sorra kerülő választáson ne induljak el

− írta Békés vármegye 1. számú választókerületének fideszes parlamenti képviselője, majd egy Baktay Ervin művészettörténésztől vett idézetet tett hozzá: „Mindennek megjön a maga ideje, és mindennel akkor találkozunk, amikor bensőnkben megértünk a találkozásra.”

A Magyar Narancs kérdésére a politikus elárulta, hogy ez az ő személyes döntése volt, amihez nem gondolja, hogy bármit hozzá kellene tennie. „Amit akartam és gondoltam, leírtam a Facebook-posztomban”.

Herczeg Tamás civilben szociológus, főiskolai és egyetemi oktató, korábban a Csabagyöngyének, Békéscsaba legnagyobb kulturális intézményének volt az igazgatóhelyettese. A rendszerváltás óta csak nyolc évet nem volt képviselő, közölte a lappal a kormánypárti politikus.

Azt is kiemelte, hogy 14 hónappal a választás előtt nem szokás bejelenteni nagy nyilvánosság előtt, hogy valaki nem indul a választáson. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter már 2024-ben közölte, hogy 2026-ban nem kíván indulni egyéni képviselőjelöltként a voksoláson. Herczeg Tamás minden illetékes fórumot értesített döntéséről.

Lehetséges utódjaként két személy merült fel, Takács Árpád főispán, korábbi katasztrófavédelmi vezető, valamint Bálint József békéscsabai alpolgármester, önkormányzati képviselő. Ezekre az információkra Herczeg Tamás nem reagált, de elmondta, hogy „mindent a maga idejében jelentenek majd be, s ez nem is sokára be is következik majd”.