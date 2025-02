Feljelentést tesz a Mi Hazánk Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Novák Előd közösségi oldalán reagált a volt vezérkari főnök luxusingatlanjával kapcsolatos értesülésünkre, valamint ukrajnai útja miatt is feljelentést tett Ruszi-Szendi Romulusszal szemben. Előbbinél az Index írta meg, hogy mintegy egymilliárd forintot költött egy dunakeszi ingatlanra, ugyanakkor ezzel kapcsolatban Magyar Péter megvédte szakpolitikusát. A volt vezérkari főnök ukrajnai útját is kritizálta a Mi Hazánk, melyet önkényes eltávozásnak nevezett.

Szolgálati visszaéléssel vádolja a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Novák Előd csütörtöki Facebook-posztjában Ruszin-Szendi Romuluszt a mintegy egymilliárd forintos szolgálati villája ügyében, valamint kivizsgálná ukrajnai látogatását önkényes eltávozás miatt.

Az ellenzéki politikus felháborítónak tartja, hogy nem indítottak eljárást a volt vezérkari főnök és a honvédelmi miniszter ellen, amiért egy milliárdos ingatlant rendeltek meg. Pénteken megjelent cikkünkben írtunk róla, hogy számviteli és könyvelési dokumentumok alapján Ruszin-Szendi Romulusz összesen 928 millió 145 ezer 850 forintért építtetett magának egy szolgálati villát Dunakeszin, melyet tisztán állami forrásból kivitelezett.

Információink szerint a volt vezérkari főnököt szakmai ellentétei mellett éppen emiatt küldték el a Magyar Honvédség kötelékéből. Ruszin-Szendi Romulusz 2022. december 18-tól 2023. szeptember 25-ig lakott a villában, melyről részletesen leírtuk, milyen tételeket számoltak fel.

Az Index birtokába jutott egy összesen 15 oldalnyi főkönyvi kivonat, amely egy 161-es főkönyvi beruházási számlára elszámolt anyagköltségeket tartalmaz. A tételes elszámolás szerint a Dunakeszin felépített villát 244 millió 400 ezer forintért szerezték be, majd több mint 683 millió forint értékben felújítást végeztek az ingatlanon. A tételes elszámolás elképesztően hosszú, több ezer tételt tartalmaz.

A listán feltüntették a számviteli bizonylatok számát is, így meg tudtunk győződni a kimutatás hitelességéről is. Szúrópróba szerint ellenőriztünk legalább 100 tételt, illetve több számlán az a helyrajzi szám szerepel, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villája található. Az Index forrása így fogalmazott:

Az elszámolással teljesen kiverte a biztosítékot Ruszin-Szendi Romulusz. Azt nem akarom részletezni, hogy végül hol borultak ki rá, de nem volt kérdés, hogy mennie kell. Hallani sem akarták a nevét. A részletekről még annyit tudok, hogy az elszámolás további kérdéseket is felvet.

Magyar Péter az Indexet gyalázta, de nem tagadta a luxusköltést

Az ügyre reagált Magyar Péter, aki propagandistának nevezte az Indexet, majd a cikket aljasnak titulálta. A Tisza Párt elnöke ezt követően arról írt, hogy „az érintett ingatlan a mai napig a magyar állam tulajdonában áll, a megrendelő sem a vezérkari főnök, hanem a kaszinóminiszter által vezetett minisztérium háttérintézménye volt”. Ennek ellenkezőjét mi sem állítottuk.

Magyar Péter szerint „ez az épület, ellentétben a korábbi honvédelmi vezetők számára készült ingatlanokkal, nem került piaci ár alatt a leköszönő vezérkari főnök tulajdonába”. Az ellenzéki párt vezetője ezzel sem cáfolta lapunk állításait, legfeljebb kiegészítette információnkat, hiszen mi azt állítottuk: a korábbi vezetők ingatlanjaihoz képest a Dunakeszin található szolgálati villa hatszor drágább lett. Úgy értesültünk, hogy éppen a túlzottan fényűző, feleslegesen hivalkodó építmény miatt a vezérkari főnök utódja nem volt hajlandó az extrém árú objektumba beköltözni.

Önkényes eltávozással vádolja a Mi Hazánk a volt vezérkari főnököt

Novák Előd a másik üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „az ukrán híradásokból derült ki, amikor az ukrán fegyveres erők vezetője úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével”. Ehhez tette hozzá, hogy a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett Ruszin-Szendi Romulusszal szemben, mert a Büntetőtörvénykönyv szerint „aki szolgálati helyéről önkényesen eltávozik, vagy attól távol marad, és távolléte a két napot meghaladja, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Minősítő körülmény, „Ha az önkényes eltávozást háború idején, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység vagy békefenntartás során követik el”.

A politikus azt is kiemelte bejegyzésében, hogy a volt vezérkari főnöknek van politikai múltja, hiszen humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár volt. Korábban Hadházy Ákos is beleszállt Ruszin-Szendi Romuluszba, aki szerint a volt vezérkari főnök elkente a katonai és erkölcsi szempontból is legsúlyosabb ügyet, a kétezer tisztet érintő nagy tisztogatást, ami ugyan nem az ő döntése volt, de végrehajtotta. Emellett több súlyos ügyet is felemlegetett átláthatatlan fegyverbeszerzésekről, oroszpárti háborús narratíváról és luxusjetes utazásról írva,

az Orbán-rendszer leghűségesebb kiszolgálójának nevezve Ruszin-Szendi Romuluszt.

A volt vezérkari főnök válaszában a független parlamenti képviselő által nyilvánosságra hozottakat − az extrém költségű, hivalkodó szolgálati villa fényében kissé meglepő módon − megélhetési politikus vagdalkozásának nevezte. Magyar Péter pedig úgy reagált, ezen vádak nagy részét cáfolni sem érdemes.