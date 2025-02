Orbán Viktor támadással és „jó hírekkel” készül, a célpontokat is kijelölte

Szombaton idén is évet értékel a miniszterelnök, várhatóan újfent kijelöli a kormányzati politika és kommunikáció irányait. Az Index által megkérdezett elemzők szerint Donald Trump győzelmével Orbán Viktornak nagyobb lett a mozgástere, szabadabb keze van a belpolitikai intézkedéseket illetően, és olyan lépéseket is megtehet, amelyeket a demokrata Biden-adminisztráció tiltakozása miatt eddig nem tudott megtenni.

Arról, hogy miről beszélhet évértékelőjén Orbán Viktor, mint mondhat az ellenzékről és milyen bejelentéseket tehet, két elemzőt kérdeztünk:

Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét és a Megafon kormánypárti aktivistáját, aki egyáltalán nem tekinthető független megszólalónak, de nem is akar annak látszani. Ugyanakkor kiterjedt kormánypárti kapcsolatai miatt van rálátása a fideszes világ belső folyamataira. Korábban egy vele készített interjúban arról is beszélt: rendszeresen megvitat aktuálpolitikai eseményeket ellenzékiekkel is, mert hozzátartozik a munkájához, hogy mindenkivel szóba kell állnia.

Nagy Attila Tibor független politikai elemzőt, akit nemrégiben támadások értek ellenzéki oldalról, mert őszintén elmondta a véleményét Magyar Péter legutóbbi Partizán-interjújáról. Emiatt a Tisza Párt elnöke is éles hangvételű kritikát fogalmazott meg vele szemben. Az elemző azonban kitart amellett, hogy sem Orbán Viktornak, sem Magyar Péternek nem akar megfelelni, senkinek nem fogadott hűséget.

Az ellenzék biztosan megkapja a magáét

Az Indexnek nyilatkozó Deák Dániel emlékeztetett: már a tavalyi kötcsei találkozó előtt is felmerült a kormányoldalon az az elvárás, miszerint Orbán Viktor keveset foglalkozik a belpolitikával, és inkább a külpolitikai dimenzióban mozog. Rámutatott, hogy a miniszterelnök a kötcsei beszédében rezonált erre az igényre, hiszen végig a belpolitikával foglalkozott, valamint azzal, hogyan alakult át a belpolitikai erőtér és miként alkalmazkodik a Fidesz ahhoz, hogy az ellenzéki térfélen változások mentek végbe. Az elemző-aktivista hozzátette: Orbán Viktor lényegében megelőlegezte, hogy a 2024-es őszi és téli időszakban milyen fejlemények várhatóak.

Deák Dániel úgy véli, hogy a miniszterelnök közelgő évértékelőjénél is hasonló tendenciákra lehet számítani, mint a kötcsei előadásánál. Az évértékelő beszéd minden bizonnyal tartalmaz majd külpolitikai elemzéseket – különös tekintettel az amerikai–orosz béketárgyalásokra, az ukrajnai háborúra, valamint Donald Trump győzelmére és annak világpolitikai következményeire –, de fő hangsúlyát a belpolitika fogja képezni.

Az elemző-aktivista kiemelte, hogy a Fidesz kommunikációjában Magyar Pétert egyértelműen a brüsszeli politikai érdekek kiszolgálójának tartják.

Deák Dániel szerint ennek alátámasztására „sok bizonyítéka van” a Fidesznek. Ezek között említette, hogy Magyar Péter évértékelőjén az Európai Néppárt logója kiemelt szerepet kapott, valamint az esemény „Vissza Európába” szlogenjének jelentése is áthallásosan arra utalt, hogy jelenleg Magyarország nem a brüsszeli fősodor politikai álláspontját képviseli. Ugyanakkor Magyar Péter és politikai szövetségesei „a brüsszeli főáramlat álláspontjához kívánnak igazodni”, amit „az is jól mutat”, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői ukrán színekben viselt pólóban fejezték ki támogatásukat.

Az elemző-aktivista kitért rá, hogy ezt a narratívát hivatottak erősíteni a Fidesz reklámkampányai is. Kiemelte, nem véletlen, hogy a Fidesz új reklámfilmje Magyar Pétert úgy ábrázolja, mint akit „kilóra meg lehet venni”, azaz politikai álláspontját annak megfelelően alakítja, hogy milyen érdekek finanszírozzák. Deák Dániel szerint Orbán Viktor évértékelő beszédében várhatóan folytatja majd ezt az értelmezési keretet.

Jönnek a „jó hírek”

Az elemző-aktivista emellett hangsúlyozta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben a Fidesz tábora továbbra is egységes, amit szerinte a mérések is igazolnak. Idézte Hadházy Ákost, aki a Népszavának adott interjúban arról beszélt, látott olyan belső méréseket, amelyek nem a nyilvánosságnak készültek, és azt mutatják, hogy a Fidesz támogatottsága stabil, míg az ellenzék számára a helyzet kedvezőtlenebb lehet, mint amit a nyilvános felmérések sugallnak.

Deák Dániel egyébként azt mondta, információi szerint a Fidesz saját mérései is azt mutatják, hogy a kormánypártok „jelentős előnnyel vezetnek” a Tisza Párttal szemben (számos más kutatás azonban ennek éppen az ellenkezőjét állítja), így

nincs jele annak a pániknak vagy aggodalomnak, amit Magyar Péter a kommunikációjában érzékeltetni próbál.

Az elemző-aktivista kijelentette: a Fidesz számára a legnagyobb kihívást nem Magyar Péter jelenti, hanem a gazdasági helyzet és a közhangulat alakulása. A kormány törekvései között kiemelt szerepet kap a „Jó hírek” kampány, amely pozitív gazdasági üzenetekkel igyekszik erősíteni a lakosság konjunktúraérzetét. Orbán Viktor kommunikációja is egyre inkább a belpolitika irányába mozdul el, és különösen a gazdasági kérdésekre összpontosít. Ennek szerinte az a célja, hogy a közhangulat javításával csökkentse az ellenzék mozgásterét, hiszen ha a gazdasági helyzet erősödik, és a lakosság optimistábban tekint a jövőbe, akkor Magyar Péter támogatása is csökkenhet. Rámutatott arra is, hogy a mérések szerint Magyar Péter megítélése „meglehetősen negatív”, és sok ellenzéki szavazó csupán taktikai okokból, nem pedig valós támogatásból voksolna rá.

Deák Dániel értékelése szerint a következő időszak politikai kérdése alapvetően a gazdasági helyzet javítása és a választói közhangulat alakítása körül forog majd.

Az időzítésnek stratégiai célja is van

Kérdésünkre, hogy várható-e új gazdasági bejelentés az évértékelőn, az elemző-aktivista azt válaszolta: nem lenne meglepő, azonban valószínűbbnek tartja, hogy a miniszterelnök az eddig bejelentett intézkedéseket rendszerezi és egy egységes keretbe helyezi őket.

Deák Dániel azt mondta, hogy a közelgő béketárgyalások gazdasági vetületéről várhatóan szólni fog a miniszterelnök, aki már korábban is beszélt arról, hogy a tárgyalásoknak pozitív gazdasági hatásai lehetnek Magyarország számára. Továbbá az elemző-aktivista kiemelte: Orbán Viktor külpolitikai szempontból jelentős sikert ért el a béke kérdésében, mivel szerinte most pontosan az történik, amit korábban, például a tusnádfürdői beszédében vagy az október 31-i bécsi panelbeszélgetésen Gerhard Schröder volt német kancellárral megfogalmazott. Az elemző-aktivista emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök előzőleg azt állította, ha Európa nem változtat az álláspontján a háborúval kapcsolatban, akkor ki fogják hagyni a tárgyalásokból – ez most be is következett, hiszen az oroszok és az amerikaiak Európa részvétele nélkül egyeztetnek, ami válságtanácskozásokra készteti az Európai Uniót.

Arra nem számít Deák Dániel, hogy Orbán Viktor szóba hozná például Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök Tiszához való igazolását. Az elemző-aktivista felidézte: Magyar Péter korábban azt állította, hogy bomlás indulhat meg a kormányoldalon, sokan elhagyhatják a miniszterelnököt, és fajsúlyos szereplők érkezhetnek a Tiszához. Ez azonban nem következett be, és inkább

olyan személyek jelentek meg Magyar Péter környezetében, akiket elbocsátottak, sértettnek érezhetik magukat, de nem olyan szereplők, akik országos szinten nagy hatást gyakorolhatnának.

Deák Dániel úgy véli, emiatt a miniszterelnök várhatóan nem fog közvetlenül reagálni, inkább e téren is egy általános keretet ad majd a helyzet értelmezésére.

Ez a keret pedig abba az irányba mutathat, hogy Magyar Péter ígéretei lényegtelenek, nem érdemes rájuk figyelni, mivel a kormányoldal álláspontja szerint Magyar Pétert Brüsszelből irányítják, és kormányon is azt tenné, amit Manfred Weber diktálna számára, így nem tekinthető autonóm szereplőnek (ugyanerről beszélt Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is az Indexnek).

Az elemző-aktivista arra is kitért, hogy az évértékelő időzítése szempontjából a miniszterelnök számára kedvező helyzet állt elő, mivel Magyar Péter korábban tartotta saját évértékelő beszédét. Ez lehetőséget ad arra, hogy a miniszterelnök úgy értelmezze a folyamatokat, ahogyan számára kedvező. Kommunikációs szempontból ez előnyt jelent az online térben is, hiszen így nem Magyar Péter narratívája marad meg a közbeszédben, hanem Orbán Viktor értelmezése dominálhat.

Megvannak a kormányoldal célpontjai?

Nagy Attila Tibor politikai elemző úgy véli, Orbán Viktor tudatosan tartja évértékelőjét Magyar Péter beszéde után, így ha akar, akkor utólag reagálhat a Tisza Párt elnökének kijelentéseire és ígéreteire, vagy olyan bejelentést tehet, amellyel elhomályosíthatja ellenzéki riválisának egy héttel ezelőtti rendezvényét.

Az ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint nem várható, hogy a miniszterelnök Magyar Péter beszédének minden egyes elemére reagáljon: Orbán Viktor általában „lebegni szokott” a pártpolitikai acsarkodások, csatározások felett, nem pedig belemenni azokba. Erre a feladatra ott van a Fidesz többi politikusa, a kormányt támogató sajtórendszer, illetve elemző-intézetek és a Megafon.

Tehát »a nem is vagyunk korruptak, hiszen a közbeszerzési törvény rendelkezései, ezek és azok a számok szerinti« védekezés már csak azért sem várható, mert akkor a miniszterelnök az ellenfele kommunikációs terepére tévedne, amelyben ő nem annyira jó

– fogalmazott a politikai elemző az Indexnek.

Kifejtette, hogy a miniszterelnök inkább azon a kommunikációs mezőn kíván mozogni, amelyben otthonosan érzi magát és amellyel – az eddigi tapasztalatok szerint – sok választót lehet a Fidesz mellett tartani. Ilyen témák: a migrációellenesség, a Soros-birodalom elleni küzdelem – ez utóbbi ismét hangsúlyosan került elő Orbán Viktor több Kossuth Rádiós interjújában is.

Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy a Soros-féle birodalom szervei – pontosabban a Soros-alapítványok vagy a korábbi, Biden-adminisztráció által támogatott, az Orbán-rendszerrel szemben kritikus magyarországi civil szervezetek – elleni fellépés kommunikációs igazolása zajlik, ebbe pedig beleillik Orbán Viktor kiszivárogtatott balatonfüredi beszéde – pontosabban annak egy részlete, amelyben a korrupt pénzekből – dollárokból – részesültek kitiltását szorgalmazta. Az elemző hozzátette: a részletek még nem ismertek, hogy pontosan kikre gondolt a miniszterelnök.

Mindazonáltal Nagy Attila Tibor szerint,

vélhetően az Átlátszó, a Magyar Helsinki Bizottság, a Transparency International és azok az NGO-k állnak célkeresztben, amelyek a Soros-alapítványtól is kaptak pénzt pályázatok alapján.

„A részletek ismerete nélkül is kijelenthető, hogy ezek a szervezetek a kormányt kontrollálták, és a kormány általi meggyengítésük tovább rombolná a magyarországi szabadság helyzetét” – jelentette ki a politikai elemző.

Deák Dániel a kiszivárogtatott balatonfüredi miniszterelnök beszéddel kapcsolatban azt mondta, hogy

Donald Trump győzelmével belpolitikai színtéren is lényegesen nagyobb lett a mozgástere Orbán Viktornak, ezért olyan lépéseket is megtehet, amelyeket a demokrata Biden-adminisztráció tiltakozása miatt eddig nem tudott megtenni.

A kormánypártok balatonfüredi frakcióüléséről bejelentkező Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy a Fidesz-frakció kormánybiztos kinevezését javasolja a Biden-adminisztráció időszaka alatt érkezett amerikai támogatások kivizsgálására. A Fidesz frakcióvezetője szerint minden olyan tényt és adatot tudniuk kell a magyaroknak, ami a magyar szuverenitás védelméről vagy annak megtámadásáról szól. Az amerikai támogatásokból részesült sajtóorgánumok attól tartanak, hogy a kormány a vele szemben kritikus lapokat akarja ellehetetleníteni.

Deák Dániel a Facebook-oldalán azt írta, kiderült, hogy elképesztő számú sajtóterméket és médiamunkást, összesen 6200 újságírót és 707 médiumot pénzeltek a USAID-támogatásokkal világszerte. „A USAID vezetője, Samantha Power 2023 februárjában Magyarországon is járt és David Pressmannel, balliberális újságírókkal, valamint médiafókuszú Soros-féle NGO-kkal találkozott, emellett finanszírozási csatornákat nyitott meg olyan sajtótermékeknek, amelyek azóta is megállás nélkül a migráció, a genderpropaganda és a háború mellett foglalnak állást.”

Orbán Viktor megválasztja a kedvező terepet

Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet: a tapasztalat az, hogy a politikai évadnyitónak szánt, a Fidesz–KDNP frakciószövetség előtti miniszterelnöki beszéd kiszivárgott elemei szerepelni szoktak a nyilvános évértékelőn is.

Ez alapján valószínűsíthető, hogy a kormányfő egyfelől örvendezni fog a Trump-adminisztráció első lépésein, a Soros-birodalom magyarországi hívei elleni harc folytatását hirdeti meg, illetve kifejezi eltökéltségét, hogy a kormány nem fog engedni az Európai Bizottságnak a migrációkérdésben, és nem hajlandó változtatni a kifogásolt gyermekvédelmi törvényen sem

– vélekedett az elemző.

Nagy Attila Tibor véleménye szerint a miniszterelnöki beszéd figyelmet érdemlő aspektusa lesz, hogy vajon a kormányfő Brüsszel-ellenes retorikája milyen hangsúlyokat kap, azzal összefüggésben, hogy most Trump miatt amerikai támogatottságot érez a háta mögött. Az elemző egyébként úgy látja, hogy

a politikai nyomás enyhülését követően Orbán Viktornak szabadabb keze van a belpolitikai intézkedéseket illetően, így nagyobb mozgástere van belpolitikai ellenfelei meggyengítésére.

Nem tartja valószínűnek, hogy a miniszterelnök név szerint reagálna Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párthoz történt átállására, mert akkor felemelné magához az ügyet, és azzal még inkább országos jelentőségűvé tenné. „Az ugyanakkor elképzelhető, hogy a kormányfő az évértékelőn vagy zárt körben egyértelművé teszi, hogy továbbra is lojalitást vár el a hadseregtől” – jegyezte meg Nagy Attila Tibor.

„Gyakori kritika, hogy a kormányfő az évértékelőiben nem foglalkozik a társadalmi-gazdasági problémákkal. Ez így egyébként nem teljesen igaz, volt olyan évértékelő, amikor az új családtámogatási intézkedések bejelentése volt a fókuszban. De az kétségtelen, hogy az infláció, az állam működési zavarai nem a kedvenc témái, hanem az ellenzéké, azon belül mostanában a Tisza Párté. Itt vélhetően az a megfontolás érvényesül, hogy nem az ellenzéknek kedvező terepen kell küzdeni, mert az vereséghez vezethet. Ezt is figyelembe veszik Orbánék a beszéd tartalmának kialakításakor. Ne várjuk tehát, hogy a miniszterelnök a beszéde írásakor az ellenfeleinek akarjon megfelelni” – fogalmazott a politikai elemző.

Orbán Viktor szombati évértékelő beszédét percről percre tudósítjuk az Indexen.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédet tart a Várkert Bazárban 2022. február 12-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)