Ruszin-Szendi Romulusz – hasonlóan Magyar Péterhez – csak azt követően kezdte el nyilvánosan kritizálni a kormányt, miután menesztették a magas rangú állami pozíciójából. A volt vezérkari főnök első nyílt politikai szerepvállalása a Tisza Párt által rendezett évértékelő rendezvényen volt, ahol a honvédelemért felelős szakpolitikusként szólalt fel.

Nem csak szakmai gondok lehettek az altábornaggyal

Információink szerint Ruszin-Szendi Romuluszt két ok miatt menesztették a Honvédség éléről: egyrészt az ígéretével ellentétben nem sikerült neki a hadsereget a harcászati szintről magasabb, hadműveleti szintre emelni.

Az akkori lapértesülések szerint Ruszin-Szendi Romulusz felmentése mögött az húzódott meg, hogy a volt vezérkari főnök nem tudott kellően alkalmazkodni és eleget tenni Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a honvédelem megújítása és újraszervezése érdekében tett elvárásainak.

Ugyanakkor fontos hozzátenni, 2022-ben Ruszin-Szendi Ukrajnába látogatott. Elment több orosz háborús bűnök elkövetésének gyanújába keveredett helyszínre is. És találkozott Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával, aki akkor azt nyilatkozta:

Ruszin-Szendi látogatása annak a jele, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja a háborúban.

Ezzel ellentétben a magyar kormány a háború kitörése óta egyértelmű politikát képviselt. Orbán Viktor miniszterelnök elítélte a háborút, de folyamatosan az azonnali tűzszünet és béke mellett érvelt. A kormány ukrajnai menekültek tízezreit segítette, de harcászati támogatásra soha nem került sor.

Az elbocsátás másik oka pedig az az ügy lehetett, amelyről az egyik forrásunk így fogalmazott:

Építtetett Dunakeszin egy szolgálati villát. A pontos összeget nem tudom, nagyjából 1 milliárd forint összegben, ha jól emlékszem. Az építkezés jogszerű volt, de az összeg egészen elképesztő, és az elszámolás önmagában is kérdéseket vet fel. Én úgy tudom, ezért a két tényezőért menesztették Ruszin-Szendi Romuluszt.

Az Index birtokába jutott egy összesen 15 oldalnyi főkönyvi kivonat, amely egy 161-es főkönyvi beruházási számlára elszámolt anyagköltségeket tartalmaz. A tételes elszámolás szerint a Dunakeszin felépített villát 244 millió 400 ezer forintért szerezték be, majd több mint 683 millió forint értékben felújítást végeztek az ingatlanon. A tételes elszámolás elképesztően hosszú, több ezer tételt tartalmaz.

A listán feltüntették a számviteli bizonylatok számát is, így meg tudtunk győződni a kimutatás hitelességéről is. Szúrópróba szerint ellenőriztünk legalább 100 tételt, illetve több számlán az a helyrajzi szám szerepel, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villája található. Az Index forrása így fogalmazott:

Az elszámolással teljesen kiverte a biztosítékot Ruszin-Szendi Romulusz. Azt nem akarom részletezni, hogy végül hol borultak ki rá, de nem volt kérdés, hogy mennie kell. Hallani sem akarták a nevét. A részletekről még annyit tudok, hogy az elszámolás további kérdéseket is felvet.

Feltételezhetően ez a két ügy odavezetett, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2023. április 26-án kelt határozatában – a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 5. § (1) bek. a) pontja alapján – április 27-i hatállyal mentette fel beosztásából Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnökét, akit két hónappal később, június 23-án a Magyar Honvédségtől is eltávolítottak.

Ruszin-Szendi 2023 májusában volt 50 éves, vagyis 45 elmúlt, és az előírt 25 helyett már 28 év szolgálati ideje volt, így tökéletesen megfelelt a 8/2023-as veszélyhelyzeti kormányrendelet előírásainak, amelyre hivatkozva az előző hónapokban már több száz másik tisztet, főtisztet küldtek el a honvédségtől.

Ilyen lett Dunakeszin a 928 milliós szolgálati villa

Az Index birtokába jutottak a könyvelési tételek, amelyek a szolgálati villájának az elszámolását tartalmazzák.

Mutatjuk, hogy egyebek mellett milyen tételeket számoltak el a Dunakeszin épült szolgálati villához:

az ingatlan bekerülési értéke 244 millió 400 ezer forint volt,

terasz: 82 millió forint,

masszázsmedence: 6 millió forint,

növények a 3 millió forintért tervezett kerthez: 31 millió forint,

épületgépészeti munkálatok: 70 millió forint,

belsőépítészeti tervezés: 14 millió forint,

télikert acélszerkezetének gyártása: 11 millió forint.

A főkönyvi kivonaton csak az egymillió forint fölötti tételeket összesen két oldalon keresztül sorolják, és a teljes elszámolás több mint 928 millió forintot tesz ki.

Ruszin-Szendi Romulusz 2022. december 18-tól 2023. szeptember 25-ig lakott ebben a villában.

Információnk szerint minden vezérkari főnököknek jár szolgálati lakás. Azonban a korábbi vezetők ingatlanjaihoz képest a Dunakeszin található szolgálati villa hatszor drágább lett. Úgy értesültünk, hogy éppen a túlzottan fényűző, feleslegesen hivalkodó építmény miatt a vezérkari főnök utódja nem volt hajlandó az extrém árú objektumba beköltözni.



Forrásaink szerint érdekes egybeesés, hogy Magyar Péterhez hasonlóan, amint megszűnt a milliós állása, és nem tudott tovább a megszokott nagy lábon élni, azonnal bírálni kezdte a kormányt. Pedig nemcsak szakmai okok miatt, hanem az extrém elszámolási vita miatt is menesztették.

Ruszin-Szendi Romulusz pártja mögé bújt

Az Index telefonon kereste az ügyben Ruszin-Szendi Romuluszt, aki lapunknak nem kívánt válaszolni. A Tisza Párt sajtófőnökét ajánlotta figyelmünkbe, pedig többször, külön említettük neki, hogy a pártot és Magyar Péter személyét nem érinti a megkeresésünk, hiszen a Tisza Párt álláspontja egyértelmű.

Ahogy azt a szerda esti közleményükben, illetve csütörtökön kiadott pártelnöki nyilatkozatukban olvashattuk: „Kedden ország-világ előtt kiderült, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit is sértve összevissza hazudozott Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök 2022-es ukrajnai kiküldetéséről.” A Tisza Párt szerint a honvédelmi miniszter azt állította, hogy „Ruszin-Szendi altábornagy engedély nélkül utazott 2022-ben az ukrán frontra és „mandátum nélkül” tárgyalt ukrán vezetőkkel. Ehhez képest a valóság az, hogy a volt vezérkari főnök a miniszterelnök tudtával és engedélyével utazott a frontra, hogy első kézből szerezzen információkat az orosz–ukrán konfliktusról. A ukrajnai misszión szerzett tapasztalatairól a volt vezérkari főnök jelentésben tájékoztatta Orbán Viktort."

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint amikor egy volt vezérkari főnök „kilép a politikai porondra”, az alkalmas arra, hogy a honvédség egységét megbontsa, elbizonytalanítsa az állományt, ami rendkívül veszélyes a háborús időkben. A miniszter szólt arról is, hogy két vezérkari főnökkel dolgozott együtt, az egyik a Tisza Párt rendezvényén felszólaló Ruszin-Szendi Romulusz volt, a másik pedig a mostani vezérkari főnök, Böröndi Gábor vezérezredes.

Mint mondta, Ruszin-Szendi Romulusz felmentését „rövid együtt dolgozás után” javasolta, mert nem látta benne a garanciát, hogy képes lenne a hadsereget a harcászati szintről a magasabb, hadműveleti szintre emelni, ami pedig a magyar emberek érdeke. Úgy vélte, Ruszin-Szendi Romulusz „folyamatos szerepzavarban van”, és „beszél, beszél, beszél”. A miniszter feltette a kérdést, milyen mandátum alapján tárgyalt a vezérkari főnök a politikai szereplőkkel?

Egy magas beosztású katonai vezetőnek nagyon nagy hatalom van a kezében, képes akár véletlenül, megfelelési vágyból olyan helyzetet teremteni, amihez a politikának is viszonyulnia kell – fogalmazott a miniszter. Úgy vélte, „ez teljes szereptévesztés” és „aki így lép fel, nyilvánvalóan alkalmatlan a feladatára”, „most már csak a honvédség kívülről történő megbontására alkalmas”.

Az altábornagy szemben a magyar állásponttal

Majd egy későbbi közleményében a miniszter hozzátette: „Ruszin úr maga állítja a vele folytatott performance-ában, hogy a NATO és az EU katonai vezetőit Ukrajna erővel való támogatására buzdította, ellentétesen a magyar kormány álláspontjával. Brüsszel imádata közben a Tisza Párt azt sem veszi észre, hogy a világ megváltozott. Ma már Donald Trump amerikai elnök kritizálja Zelenszkijt és Ukrajna eszetlen támogatását.”

Korábban Hadházy Ákos is beleszállt Ruszin-Szendi Romuluszba, aki szerint a volt vezérkari főnök elkente a katonai és erkölcsi szempontból is legsúlyosabb ügyet, a kétezer tisztet érintő nagy tisztogatást, ami ugyan nem az ő döntése volt, de végrehajtotta. Emellett több súlyos ügyet is felemlegetett átláthatatlan fegyverbeszerzésekről, oroszpárti háborús narratíváról és luxusjetes utazásról írva,

az Orbán-rendszer leghűségesebb kiszolgálójának nevezve Ruszin-Szendi Romuluszt.

A volt vezérkari főnök válaszában a független parlamenti képviselő által nyilvánosságra hozottakat − az extrém költségű, hivalkodó szolgálati villa fényében kissé meglepő módon − megélhetési politikus vagdalkozásának nevezte. Magyar Péter pedig úgy reagált, ezen vádak nagy részét cáfolni sem érdemes.





