Meglepő helyen nyílik magyar diplomáciai képviselet

A kormány a magyar–tanzániai kétoldalú együttműködésben rejlő hatalmas lehetőségekre tekintettel szeptemberben diplomáciai képviseletet nyit Dar es-Salaamban − közölte pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, amiről az MTI adott tájékoztatást.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető tanzániai kollégájával, Mahmúd Tabit Kombóval közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy napjainkban az emberiség a veszélyek korát éli, s két nagy háborúra összpontosul a világ figyelme, miközben az afrikai helyzetről kevesebb szó esik, mint az szükséges volna.

Az elmúlt időszak során történelme legsúlyosabb terrorfenyegetésével kellett szembenéznie az afrikai kontinensnek, időről időre újabb és újabb fegyveres konfliktusok robbannak ki, amelyek nyomán pedig újabb és újabb migrációs hullámok indulhatnak Európa irányába, újabb és újabb biztonsági kihívásokat okozva

− figyelmeztetett Szijjártó Péter, majd aláhúzta, hogy a kontinens népessége rendkívül gyorsan nő, ami súlyos kihívásokat rejt magában, például a munkahelyteremtés, az egészségügy és az oktatás terén, amivel egyes országok nem képesek egyedül megbirkózni.

„Így továbbra is szorgalmazzuk, hogy egy átfogó európai–afrikai gazdasági-fejlesztési együttműködési programot hozzunk létre. Ha ezt nem sikerül megtenni, akkor két forgatókönyvvel szembesülhetünk: vagy minden idők legnagyobb humanitárius katasztrófájával, vagy minden idők legsúlyosabb migrációs nyomásával Európára” − mondta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország nagyra becsüli azon afrikai országokat, amelyek stabilak, amelyek a béke hangján beszélnek, és amelyek keresik az együttműködés lehetőségét. „Nos Tanzánia épp ilyen ország, amely világszerte több mint 1500 békefenntartó katonával járul hozzá a biztonsági kihívások kezeléséhez, és a kelet-afrikai közösségben betöltött munkájával próbál stabilitást adni a teljes térségnek” − mutatott rá.

Legyen béke Afrikában is

Ezt követően kitért a Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közti konfliktusra is, amely szerinte könnyen eszkalálódhat. Tudatta, hogy egyetértés van a békés megoldás szükségességét és azt illetően, hogy a megoldást csakis a tárgyalás jelentheti, a területi integritást pedig tiszteletben kell tartani.

„Magyarországhoz hasonlóan Tanzánia is békepárti ország, s bár földrajzilag távol van nemcsak tőlünk, de Ukrajnától is, mégis az ukrajnai háború negatív hatásai Afrikában, így Tanzániában is érezhetők. És ezért nemcsak Európának, hanem Afrikának is az az érdeke, hogy a háború Ukrajnában minél előbb véget érjen” − hangsúlyozta.

„Ezért üdvözöljük az amerikai–orosz kétoldalú tárgyalásokat, amelyek most a lehetőséget és a reményt jelentik arra, hogy Ukrajnában a háború véget érjen, és újra végre béke legyen. Ezért arra szólítjuk fel az európai liberálisokat, hogy ne akadályozzák ezt a béketeremtési folyamatot, ne akadályozzák meg az amerikai–orosz tárgyalások sikerét, mert a béke felé vezető utat aláaknázó tevékenységük nemcsak Európa, hanem Afrika érdekeivel is ellentétes” − tette hozzá.

Diplomáciai képviselet nyílik a tanzániai fővárosban

A miniszter végül érintette a kétoldalú kapcsolatokat is, és úgy vélekedett, hogy az együttműködés igen komoly lehetőségek előtt áll, amit jól mutat, hogy három év alatt a négyszeresére nőtt a kereskedelmi forgalom Magyarország és Tanzánia között.

Megállapodtunk abban, hogy vízügyi rendszerének fejlesztésére magyar technológiát vesz igénybe a tanzániai kormány egy 55 millió dolláros fejlesztési együttműködés keretében. Ez a magyar vállalatok számára újabb lehetőséget nyit Afrika vízipari piacán történő hangsúlyos megjelenésre

− közölte Szijjártó Péter, majd megjegyezte azt is, hogy jelenleg öt magyar fejlesztési program zajlik a tanzániai oktatási rendszer színvonalának javítása érdekében, és hazánk évente harminc hallgatót fogad egyetemi ösztöndíjjal az országból.

Végezetül bejelentette, hogy Magyarország képviseletet nyit Dar es-Salaamban, ami szeptemberben kezdi meg működését, és a garanciáját adja majd egy még szorosabb együttműködés lehetőségének, ugyanis a személyes jelenlétnek nincsen alternatívája.

Kifejtette, hogy erre azért van szükség, mert a kétoldalú együttműködés óriási lehetőségeket tartogat, a magyar vállalatok esélyt kapnak a kelet-afrikai piacra lépésre, illetve fontos a szoros együttműködés fenntartása nemzetközi platformokon a béke érdekében.