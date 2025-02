A pityókás tsz-elnök, Moszkvában tapsolnak – ellenzéki reakciók Orbán Viktor évértékelőjére

Orbán Viktor megtartotta szokásos évértékelő beszédét – amelynek percről percre közvetítését itt olvashatja vissza –, az ellenzéki politikusok reakciói pedig nem is várattak sokat magukra. A DK szerint „Orbán a milliárdosok évértékelőjét tartotta meg”, Tompos Márton pedig úgy látja, nem az áttörés éve jön. A Jobbik Orbán Viktor hangzatos „ígéretcunamijáról” beszélt, míg Magyar Péter szerint pityókás tsz-elnökként viselkedett a miniszterelnök. A Mi Hazánk és az MSZP szerint pedig mára már teljesen egyértelművé vált, hogy a kormányfő elvesztette a kapcsolatot a valósággal, és egy párhuzamos világban él.

Egy milliárdos évértékelője

„Ma nem Magyarország miniszterelnökének az évértékelőjét hallottuk. Hanem egy milliárdosét. Egy elégedett, jóllakott, gazdag emberét, akinek már a lánya, a veje, az apja és a szomszédja is multimilliárdos” – vélekedett Dobrev Klára, a DK politikusa, európai parlamenti képviselője.

Véleménye szerint Orbán Viktornak jó éve volt, míg a „putyinizálódó Magyarországnak” rossz – egymás után a sokadik. Kitért az alacsony jövedelmekre, a vásárlóérték csökkenésére, a „verhetetlen” inflációra és arra, hogy Orbán „nagyívűnek szánt bejelentései” nem fogják megváltoztatni a „folyamatos lecsúszás trendjét”. Szerinte ha nem lesz kenyér, akkor lesz cirkusz, de ha az sem lesz, akkor lesz majd egy újabb ellenség, egy újabb háború. „Jaj a megmaradt emberi méltóságnak, az emberi jogoknak.”

Az európai élet, az európai életszínvonal helyett az orosz hétköznapok rideg valóságát kínálja. Trump oldalán, az elmúlt hetven év legborzalmasabb történelmi-politikai-emberi gazemberségéhez asszisztálva Orbán nem csak saját, hanem az egész ország becsületét viszi a vásárra. Orbán a történelem rossz oldalára állt

– véli a DK politikusa. Véleménye szerint az embereknek pedig marad a küzdelem Orbánnal és mindennel szemben, „amit képvisel, amit ma a személye jelképez”.

Pityókás tsz-elnök

„A miniszterelnök úgy viselkedett, mint egy megfáradt, pityókás tsz-elnök, aki először erőltetetten poénkodva, majd fenyegetőzve tart termelési beszámolót egy kocsmában” – foglalta össze közösségi oldalán Orbán beszédét a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter.

Véleménye szerint a kormányfő szinte semmiről nem beszélt, ami a magyar emberek életét érinti, sem az egészségügyről, sem „a családja ipari méretű korrupciójáról”, sem a pedofilügyről, sem a gyermekvédelemről, sem a szociális szféráról, a vasúti szárnyvonalak és postahivatalok bezárásáról, az oktatásról, a tanárhiányról, az „önkormányzatok kifosztásáról” sem.

A miniszterelnök semmilyen érdemi megoldást nem kínált az általa okozott megélhetési válságra és az általa okozott Orbán-infláció megfékezésére

– írta közösségi oldalán. Véleménye szerint egy dolog derült ki a beszédből, „hogy Orbán Viktor retteg, és hogy ők is tudják, hogy a Fidesz elvesztette a magyar emberek támogatását, és hogy a Tisza jelentősen vezet minden felmérésben”.

Arról írt, hogy a Fidesz most a Tisza javaslatainak elfogadásával „próbál megkapaszkodni” – gondol itt a 2 és 3 gyermekes anyák adómentességére –, de valódi segítséget még a nyugdíjasoknak sem kínál. „Orbán a jó fideszes hagyományt folytatva megpróbálja összeugrasztani a magyarokat egymással, és egyértelművé tette, hogy számukra az egygyerekes és az egyszülős családok semmit nem jelentenek” – tette hozzá.

Orbán 2022-es egyéves osztogatásának az árát már megfizettük. A magyarok azóta megtanulták, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét már csak a hatalma megtartása, Orbánt pedig a saját dinasztiájának a fenntartása érdekli, ezért választási évben ad valamit, amit utána kétszer vissza is vesz

– összegzett a pártelnök.

Moszkvában is tapsolhattak

A Jobbik szerint a miniszterelnök idei évértékelője még az elmúlt évekhez képest is szokatlan mennyiségű „ígéretcunamit” hozott, „hiába, az ország nagyobb része ugyanis már pontosan tudja, hogy nem arra kell figyelni, amit Orbánék mondanak, hanem arra, amit tettek és tesznek” – írták közleményükben.

A dinasztia hívei persze örülhetnek: megint volt sorosozás, ukrajnázás, megint itt az újabb ellenség. Van kit gyűlölni. Moszkvában is tapsolhattak, ugyanis a kormányfő lelkesen olvasott a putyini kottából

– vélik. Viszont szerintük az ország nagyobb része ökölbe szorult kézzel hallgatta Orbán gyenge magyarázatait az egyre nehezebb mindennapokra és a nagy ígéreteit ezek megváltoztatására – amik igazából sosem lesznek betartva. Megemlítették itt az inflációt, a bűnözést, a drogjárványt, az embercsempészeket, a bezárt rendőrségeket és az „erősítést váró rendőrséget”.

Véleményük szerint sem az egészségügy, sem az uniós pénzek problémájára nem adott magyarázatot a kormányfő. „A Jobbik egy normális Magyarországban, egy biztonságos, élhető országban hisz, és egy olyan hazáért dolgozik, ahol a bűnözéssel való azonnali és könyörtelen fellépés alapvető, ahol az egészségügy a legfontosabb közügy, és ahol a magyar emberek hozzájutnak azokhoz az uniós forrásokhoz, amelyektől ez a kormány fosztotta meg őket” – zárták közleményüket.

Meglesz a böjtje

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en tette közzé gondolatait a miniszterelnök évértékelőjéről. Véleménye szerint a beszédből nyilvánvalóvá vált, hogy „Orbán egy párhuzamos valóságban él”, és nem látja a fent már többször felsorolt problémákat, amikkel az ország lakossága küzd nap mint nap.

Orbán Viktor ma bejelentette azt az osztogatást, amelyet előre megjósoltunk, és amelynek komoly böjtje lesz 2026 után, mert az ehhez szükséges gazdaságpolitikai fordulatot a kormány továbbra sem hajlandó végrehajtani

– fogalmazott.

„Ugyanakkor Orbán Viktor ígéreteit is fenntartásokkal kell kezelnünk. Ma például újra beszélt arról, hogy támogatnák a készpénzhasználat mint szabadságjog alkotmányos védelmét, amelyet korábban az Országgyűlésben már többször megígért a Mi Hazánknak, de lassan egy éve várunk arra, hogy a szavakat tettek is kövessék. Orbán Viktor esetében továbbra is igaz, azt kell figyelni, hogy mit tesz, nem azt, hogy mit mond” – összegzett Toroczkai.

Beszakadás

Tompos Márton, a Momentum elnöke azt posztolta közösségi oldalán, hogy

Orbán szerint 2025 az áttörés éve. Szerintem inkább a beszakadás éve...

Mibű, miniszterelnök úr?

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) álláspontja szerint Orbán Viktor idei évértékelő beszéde ismét csupán retorikai játék volt, amely mindenféle összeesküvés-elméletekkel – háttérbirodalom, maroknyi lázadó – próbálja elterelni a figyelmet kormányzásának teljes kudarcáról. Jól mutatja a bajt, hogy olyan adócsökkentési intézkedéseket jelentett be, amelyek óriási kiadásokkal terhelik meg az idén már januárban összeomlott költségvetését. A demagógia célja, hogy elterelje a figyelmet a mindennapi megélhetési problémákról, az alacsony bérekről, az egekbe szökő árakról és a rendszerszintű társadalmi igazságtalanságokról – írja a párt közleményében.

Véleményük szerint a valódi ellenség nem a képzeletbeli összeesküvésekben rejlik, hanem a rendszerszintű társadalmi egyenlőtlenségben, a kizsákmányolásban és a gazdasági igazságtalanságban.

„Orbán retorikája, amely a félelemre épít, célja az emberek megosztása és omladozó elnyomó rendszerének megerősítése. Ez az elnyomó rendszer – amely a kormányzó elit önkényes hatalmát erősíti – a mindennapi megélhetést, a szociális ellátásokat és a demokratikus értékeket pusztítja, miközben a magyar nép szenvedéseit egy nemzetközi összeesküvéssel szembeni harcként próbálja beállítani” – vélekedik a párt.

„A nyugdíjasok szemét egy a minimálbérekhez közelítő nyugdíjemelés helyett kiszúrják azzal, hogy néhány alapvető élelmiszer áfáját visszatérítik majd. Inkább emeljék meg a nyugdíjakat” – véli a párt. A belengetett családi adókedvezmények Orbán szerint is óriási kiadást jelentenek, aminek fedezetét a repülőrajt helyett éppen mélyrepülésben lévő gazdaság és a „teljes foglalkoztatottság” biztosítja majd – írták.

„Mi, szocik csak azt kérdezzük: mibű, miniszterelnök úr?”

Az MSZP szerint ezek a bejelentések ismételten azt bizonyítják, hogy Orbán elvesztette a kapcsolatát a valósággal, miközben tovább mélyíti a szakadékot a társadalom különféle rétegei között. Az MSZP ezzel szemben elkötelezett a társadalmi összefogás, az esélyegyenlőség és az igazságosság mellett, melyek a legsebezhetőbbek védelmét, a megélhetési problémák elleni harcot és a demokratikus változást szolgálják.

(Borítókép: Orbán Viktor évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)