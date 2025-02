Farsangoló kutyáké lett a Városliget

Még mindig hűvös szelek járnak, pedig a kutyások nagy része már várja a jó időt, hogy kedvenceikkel kedvükre barangolhassanak fagyoskodás nélkül is. A DOGZ Farsangi Falkasétáján jókedvvel igyekeztek elűzni a hideget, rengeteg gazda érkezett, hogy kedvenc négylábú barátaikkal közösen mulathassanak, és új játszótársakra tegyenek szert, miközben bejárják a Városliget és a Hősök tere környékét.

Az Én Kutyám magazin újra közös kutyás eseményt szervezett, ezúttal DOGZ Farsangi Falkaséta néven. A mostani már nem az első ilyen esemény, korábban mikulás-falkasétát, őszi fesztivált és kutyás konferenciát is tartottak. A rendezvényen egy közös négylábú mulatozással igyekeztek elűzni a téli hideget, hogy mielőbb visszatérjen a meleg és a jó idő.

A mostani, mintegy 2-3 órás esemény közös játékkal, fánkozással (külön gazdiknak és kutyusoknak), tombolával és sétával telt. A tombolán befolyt összeget a szervezők a NOÉ Állatotthon Alapítványnak ajánlották fel. A séta a Városligetben a Vajdahunyad vára mellől indult, a Hősök terén át a városligeti Rondóra vezetett, majd a váron át vissza a kiindulópontra.

A Városligetben kialakítottak egy fotópontot is, ahol a kutyusokkal lehet szelfizni. Többen is jelmezben érkeztek, köztük egész családok, akik összeöltöztek a kutyájukkal. Nagyon sok külföldit vonzott az esemény, a szervezők már tavaly is azt tapasztalták, hogy a turisták előszeretettel jönnek el a falkasétára, hiszen amikor több tucat berni pásztor vagy több száz tacskó jelenik meg egy helyen, az valóban látványos jelenség.

A cél alapvetően a kutyatartási kultúra fejlesztése és a tudás szintjének növelése az egész projekttel, beleértve az online magazint, a rendezvényeket, a konferenciát és a fesztivált. Szeretnénk emellett egy közösségi élményt nyújtani a gazdiknak, a nézelődőknek, a kutyáknak pedig szocializálódási lehetőséget

– mondta el a helyszínen Ziegler Gábor, a lapunkat és Az Én Kutyámat is kiadó Indamedia vezérigazgató-társtulajdonosa. Szerinte tudás tekintetében mindenképpen pozitív a hazai lakosságban a tájékozódás iránti vágy, azonban nem mindegy ennek a helye és forrása. Szerinte a DOGZ ehhez tud egy jó alternatívát nyújtani. Az állatorvostól és tenyésztőtől tájékozódni szintén jó megoldás, de a közösségi médiát nem javasolná.

Mint elmondta, az örökbefogadás egyre népszerűbb, ami abból a szempontból jó, hogy a sokszor felelőtlen szaporításból menhelyre kerülő kutyák helyzetén segít, ugyanakkor a felelőtlen szaporítók által okozott problémára nem ad megoldást, akik így tovább tevékenykedhetnek. Ezt a témát Az Én Kutyám cikkeiben is körbejárják, ráadásul van ezzel foglalkozó állami szerv, de a gazdák oldaláról fontos az ivartalanítás, ami középtávon megoldást jelenthet.

A Farsangi Falkaséta mostani nagykövete Csörgő Balázs kutyakiképző, a Dog Solution kutyaiskola oktatója volt. A szakember kezdetben terápiás állatokkal dolgozott, majd maga is részt vett különféle képzésekben, ezenfelül pedig egyre aktívabb szereplője a kutyás sportoknak, a mondioringnak. Nagy tapasztalattal rendelkező kutyásként visszatérő előadó a DOGZ rendezvényein.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)