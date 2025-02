Autóval ütközött egy InterCity Cegléden, ketten is meghaltak a balesetben

Balesetet szenvedett és kigyulladt Cegléden a Napfény InterCity mozdonya szombat délelőtt. A Budapestre elindult mintegy 200 utas közül senki nem sérült meg, Cegléd és Nagykőrös között pótlóbusszal utazhatnak tovább. A helyszínelés következtében a menetidő akár egy órával is hosszabb lehet.

Autóval ütközött Cegléden a Nyugati pályaudvarra tartó napfény InterCity. A MÁV közleménye szerint a baleseti helyszínelés miatt akár egy órával hosszabb eljutási időre, Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

A katasztrófavédelem közleménye szerint vonat elé hajtott egy gépkocsi Cegléden, a Kékkő utcánál.

Az ütközés következtében a hat kocsit vontató mozdony eleje égett, a ceglédi hivatásos tűzoltók megfékezték a tüzet.

A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak, az utasok közül nem sérült meg senki.

A MÁV-csoportközösségi oldalán később arról számolt be, hogy a balesetben az autó is kigyulladt, annak sofőrje és utasa pedig életüket vesztették. A MÁV hozzátette: a történtek miatt a vonat sofőrje leváltót kért, amit a vállalat biztosított is a számára.