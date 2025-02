Válaszoltak Orbán Viktornak a Budapest Pride szervezői

Orbán Viktor évértékelő beszédében kijelentette, felesleges bajlódni az idei Pride szervezésével, az kidobott pénz és idő. A Budapest Pride szervezői közleményben jelezték, hogy már sokszor próbálták elhallgattatni az LMBTQ-közösség tagjait, de ez most sem fog sikerülni.

A miniszterelnök évértékelő beszédében több erős kijelentés is volt, például azt is mondta, hogy a budapesti Pride szervezői ne bajlódjanak az idei rendezvény szervezésével, mert az „kidobott pénz és idő”. „Mindegy, mit mond Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynöke” – tette hozzá. Nem mondanak le a gyermekek védelméről akkor sem, ha bíróság elé rángatják őket, sőt Trumphoz igazodva azt is megígérte, hogy beleírják az alkotmányba, hogy az ember férfi vagy nő.

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere válaszul a közösségi médiában jelentette be, hogy kerülete idén is várja a Pride felvonulást, hiszen Terézváros szabad, sokszínű és befogadó. Az elhangzottakra közleményben reagáltak a Budapest Pride szervezői is. Mint írják, nem hagyják, hogy betiltsák Magyarország legnagyobb, minden évben megrendezett emberi jogi tüntetését.

Már nagyban szervezzük a jubileumi 30. Budapest Pride Felvonulást, amely talán még sosem volt olyan fontos, mint most. Még a jelenlegi, alapjogokat sok helyen csorbító Alaptörvény is szigorúan védi a gyülekezés és a szabad véleménynyilvánítás szabadságát

– olvasható a közleményben. Hangsúlyozzák, egy ország szabadságát nem az mutatja, hogy a kormánynak tetsző véleményeket szabadon ki lehet-e mondani. „Az LMBTQ-közösség évek óta a kormánypártok célpontja, ezért éppen az olyan megmozdulások, mint a Pride felvonulás, jelzik, hogy a hatalom el akarja-e hallgattatni azokat, akik másként gondolkodnak.”

Az LMBTQ-közösség politikai célokra való felhasználását olcsó színjátéknak nevezik: „Mi nem leszünk senkinek a bűnbakja. Akik Magyarországon Pride-ot szerveznek, vagy bármilyen módon kiállnak önmagukért és egymásért, azok hazaszerető, elhivatott és kitartó állampolgárok, akik mindenáron jobbá akarják tenni a saját hazájukat”.

Szerintük amikor számtalan ember mindennapi megélhetése van veszélyben, nem azt kellene tervezgetni, hogy miként lehetne tovább csorbítani a magyar emberek szabadságjogait. „Ezerféleképpen próbálták már az LMBTQ-közösség tagjait elhallgattatni, láthatatlanná tenni, megfélemlíteni, kiírni a történelemből vagy egyenesen eltörölni a föld színéről. Az elnyomó erőknek ez sosem sikerült. Az LMBTQ-közösség létezése egyidős az emberiséggel: régebb óta itt vagyunk, és sokkal tovább itt leszünk, mint a kirekesztéssel kampányoló öltönyös politikusok.”