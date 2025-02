Orbán Viktor: Tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtat a fél világ

Orbán Viktor végül kitért a politikára, megemlítve a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz ügyét, aki felszólalt a Tisza Párt évértékelő eseményén.

Mértéktartást javaslok mindenkinek, neki is azt javasoltam volna. A hadseregből a pártpolitikát kifelé kell vinni, nem befelé. A hadseregben csak nemzetstratégiának van helye, a tiszteknek tudniuk kell, hogy ez magasan a pártpolitika fölött áll. Rivalizálások, villaügyek, egóügyek nem méltók a honvédséghez. Elvárom Szalay-Bobrovniczky miniszter úrtól, hogy a seregben mindenki eszerint tegye a dolgát. Tisztelet a magyar katonáknak.

A kormányfő a kábítószer-kereskedelmi adatokról közölte, baj van, „az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot, ezt meg kell fékeznünk. Bármi áron, szó szerint, bármi áron. Külön kormánybiztost nevezek ki, zéró toleranciát vezetünk be. Pintér miniszter urat arra kértem, a kábítószer-kereskedőkkel szemben rendeljen el hajtóvadászatot”.

A miniszterelnök hangsúlyozta, pozitív választ adnak arra az indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhasználati jogot. Azt hallja, hogy a digitális pénzé a jövő, „meglehet, de igazi, kézzelfogható biztosíték csak a készpénz lehet. Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. Várjuk Lázár miniszter úr parlamenti indítványát”.

Orbán Viktor komoly vitát szimatol a kistelepülések önvédelmi jogáról, „van-e joguk a kistelepüléseknek megvédeni arculatukat?”. Ha van, akkor adnak nekik eszközöket, hogy gátat szabhassanak a beköltözéseknek, mert a vidék nem kísérleti telep, hanem örökség, „Navracsics miniszter úr, adjuk hát meg nekik az önvédelemhez való jogot”.

A miniszterelnök végül kitért az ellenzékre is, „fő a jókedv”. Úgy látja, az ellenfeleik újra fenyegetőznek, „mi nem fenyegetünk, de azt sem szeretjük, ha bennünket fenyegetnek, nem is ajánljuk senkinek, hátha a végén még komolyan vesszük. Bevezetjük, hogy az EP-képviselőknek, a mostaniaknak is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, a magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény”, ez Kocsis Máté feladata lesz.

Sose felejtsük el, hogy a mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. A magyar ellenzék csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, ami őt pénzeli, eteti, utasítja. Hányszor láttuk már őket a történelmünkben, változatos alakzatban, megvett, kitartott, birodalmi udvarokban csicskáztatott lakájpolitikusokat. Mindig azok voltak, ami éppen az érdekükben állt. Csak magyarok, hazafiak nem voltak sohasem. Most újra ezek jutottak nekünk, csak brüsszeli hacukában. Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormánya legyen Magyarországon.

Orbán Viktor szerint próbálkoztak már szakértő miniszterelnökkel, kanadai–magyar kettős állampolgárral, hiperpasszív nyelvtudású polgármesterrel, szélsőbaltól szélsőjobbig összeabroncsozott összefogással. Most új báb van, csak a kéz a régi, meg az ismerős mosoly. 1990-ig Moszkva biztosított büntetlenséget a kommunistáknak, most Brüsszel a liberálisoknak, „nekünk napi egymilliós büntetés a migránsok távoltartásáért, az ellenfeleinknek büntetlenség a köztörvényes bűncselekményekért. Hűségesküért mentelmi jog”.

Orbán Viktor egy Arany János idézettel zárta évértékelőjét: „Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat”.