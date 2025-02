Orbán Viktor szerint idén a zúzós rock and roll következik, „érdemes az öveket becsatolni. Most nem a kicselezés és a túlélés a cél, hanem a győzelem. Eddig lázadtunk, most győzni akarunk. Donald Trump nem a megváltónk, hanem a harcostársunk”. Magyarország szempontjából szerinte annyi történt, hogy „megérkezett Dávid barátja, aki elég marcona személy”. Orbán Viktor szerint kaptunk egy esélyt, hogy áttörjük a birodalom határait. Majd kiemelte:

2025 legyen az áttörés éve.

A miniszterelnök szerint nem szabad beleszeretni a tavalyi sikerbe. Bár Orbán Viktor látja a birodalom szemében a félelmet, hiba lenne őket lebecsülni. Szerinte csak fegyelmezetten lehet áttörni a birodalom kapuit. A birodalomnak szerinte két feje van: Brüsszelben, Washingtonban, ugyanakkor a Soros-lerakata Budapesten van.

Szerinte kiderült, hogy a korábbi amerikai kormányzat fizetett álcivil szervezeteket és újságírókat, „egy hatalmas gépezetet” tartott fenn. Ez a liberális politikai elnyomást képviselte. „Kiderült, hogy semmi nem az, aminek mondták.” Orbán Viktor szerint ez egy robusztus pénzügyi gépezet volt, ami a nemzetek szabadságát akarta letörni, hogy a birodalom fennmaradhasson, a nemzetek pedig alul. Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke, „kormányból kell ellenzékben lennünk”.

Orbán Viktor szerint a nemzetközi vizekről haza kell evezni. A budapesti Soros-lerakattal kell elbánni: „teli rüszttel”. Ez azt jelenti, hogy kormánymegbízottat küldenek az USA-ba, hogy az összes bizonyítékot begyűjtsék. Ezt követően sürgősen megteremtik az alkotmányos és jogi feltételeket annak, hogy az álcivil szervezetek kiszolgáltatják a magyar érdekeket. „Legyen új törvény, az amerikai Magnyickij-törvény mintájára.”

Eddig volt a keleti nyitás, most jön a nyugati, ha már annyira hiányolták

– összegezte.