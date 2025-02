Orbán Viktor bejelentette a két- és háromgyermekes anyák adómentességét, a nyugdíjasoknak is üzent

Szombaton a Várkert Bazárban tartotta hagyományos évértékelő beszédét Orbán Viktor. A miniszterelnök tavaly közvetlenül Novák Katalin volt köztársasági elnök lemondása után állt a közönség elé, és a kegyelmi ügy kommentálása mellett öt lépésben vázolta a feladataikat. Idén Donald Trump győzelme és a kormányfő emiatt megnövekedett mozgástere tematizálta a beszédet, amelynek részleteiről előzetesen csak annyi szivárgott ki, hogy benne lesz a teli rüszttel szófordulat. A gazdasági bejelentéseket a végére hagyta: jön az adómentes csed és gyes, és a két- és háromgyerekes anyák is elfelejthetik az adóbevallást. Az évértékelőre több médium, így az Index sem kapott meghívót.

A teli rüsztre várni kellett, Orbán Viktor egy viccel kezdte: „A meteorológus bejelentkezik. Mielőtt elmondanám a holnapi előrejelzést, szeretnék elnézést kérni, módosítani a mait és módosítani a tegnapit.” A kormányfő szerint a meteorológia rokon szakma, nehéz meló, de van különbség is: ha a meteorológus téved, legfeljebb elázunk. Ha a miniszterelnök téved, nem esernyő kell, hanem mentőcsónak.

Amikor a mai ellenfeleiket szembesítik azzal, hogy hazudnak, annyit mondanak, hogy az tegnap volt, ma meg ma van.

Ma könnyű napom van, mert tavaly a következőket mondtam: nagy esélyek nyílnak meg előttünk, a világpolitika színpada teljesen más képet mutat majd, és ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor Magyarország mozgástere nem csökken, hanem régen látott mértékben kitágul. Aztán így is lett.

A köztársasági elnök februári lemondásától júniusra eljutottak az EP-választási győzelemig, háború ide, infláció oda, egész Európában a Fidesz–KDNP győzött a második legnagyobb szavazataránnyal. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy tavaly nehéz szívvel álltak itt, elvesztették a köztársasági elnököt és az uniós listavezetőjüket is, és az infláció is rémálom volt. „Lőttek ránk Washingtonból és Brüsszelből.”

Ahogy lenni szokott, az árulás sem maradt el

– utalt Magyar Péterre a kormányfő, majd úgy folytatta, hogy „innen az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr zsebéig”. Mint mondta, a politikában egyetlen dolog biztos: a változás. „Amikor azt hiszed, mindent láttál, akkor jön a meglepetés.” Orbán Viktor szerint az a titok, hogy állva kell maradni, ha többet is kapunk: „szenvedés nélkül nincs győzelem, a fájdalom a barátunk”. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a győzelem a legjobb orvosság.

„Örökzöldek vagyunk, mint a Rolling Stones”

A Trump győzelme utáni időkre rátérve Orbán Viktor érezhető nosztalgiával tekintett vissza az elmúlt évekre. „Tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtat a fél világ. Azt mondták, mi vagyunk a múlt, kiderült, mi vagyunk a jövő. Örökzöldek vagyunk, mint a Rolling Stones. Ami jó, soha nem megy ki a divatból.”

A kormányfő szerint tizenöt éve harcolnak, egymaroknyi lázadó egy birodalom ellen. Jött is az újabb vicc: „Azt mondja riadtan a székely legény az apjának: jönnek, és tízszer annyian vannak, mint mi. Mire az öreg: hát annyi kell is” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve:

az amerikai választási győzelem hűsítő árnyékából visszatekintve mindent megszépít az emlékezet, de tudják, hogy a helyzet meleg volt.

„A magyar nemzet végig ott volt mögöttünk együtt és egyenként. Fejet kell hajtani a magyarok kitartása és elszántsága előtt. Nem adták fel, nem hátráltak meg, egyszer sem mondták, hogy engedjünk Sorosnak, hogy adjuk meg magunkat Brüsszelnek” – mondott köszönetet Orbán Viktor, aki hálás azért, hogy olyan népet szolgálhat, amire a világ minden politikusa irigykedhet.

Az eredményeket sorolva leszögezte, szembeszél ide vagy oda, új keresztény nemzeti alkotmányt adtak az országnak, megvédték az országot a migrációtól, a gyerekeket a genderaktivistáktól, kiálltak a béke mellett, és távol tartották Magyarországot a háborútól. Megvédték a devizahiteleseket a bankoktól, a családokat az égbe ugró rezsiáraktól. Lehetőséget adtak plusz egymillió embernek a munkára, soha ennyien nem dolgoztak még Magyarországon.

Az óvatosság persze nem árt, amikor a pápát megkérdezték, mennyien dolgoznak a Vatikánban, azt válaszolta, körülbelül a fele

– mondta Orbán Viktor, majd felépülést kívánt Ferenc pápának.

A kormányfő szerint az idei év nagyon más lesz, „most mi állunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi utcákban bóklásznak”. Nézte az európai szövetségeseinket a párizsi találkozó képein, „mintha vackorba haraptak voltak”. Felelevenítette, hogy Demján Sándor azt mondta neki: ha le akarsz ülni az asztalhoz, ahol a nagyok játszanak, nézz körül, és keresd meg a balekot. Ha nem találod, akkor te vagy az.

Zúzós rock and roll jön

Orbán Viktor szerint idén a zúzós rock and roll következik. Hangsúlyozta, most nem a kicselezés és a túlélés a cél, hanem a győzelem. „Eddig lázadtunk, most győzni akarunk, Donald Trump pedig nem a megváltónk, hanem a harcostársunk.” Magyarország szempontjából szerinte annyi történt, hogy megérkezett Dávid barátja, aki elég marcona személy, ezzel kaptunk egy esélyt, hogy áttörjük a birodalom határait. Majd kiemelte: 2025 legyen az áttörés éve.

Szerinte csak fegyelmezetten lehet áttörni a birodalom kapuit. A birodalomnak szerinte két feje van: Brüsszelben, Washingtonban, ugyanakkor a Soros-lerakat Budapesten található. Mint mondta, kiderült, hogy a korábbi amerikai kormányzat fizetett álcivil szervezeteket és újságírókat, „egy hatalmas gépezetet” tartott fenn. Orbán Viktor szerint ez egy robusztus pénzügyi gépezet volt, ami a nemzetek szabadságát akarta letörni, hogy a birodalom fennmaradhasson.

És jött, amire vártunk:

A budapesti Soros-lerakattal kell elbánni: teli rüszttel.

Orbán Viktor szavai szerint ez azt jelenti, hogy kormánymegbízottat küldenek az Egyesült Államokba, hogy az összes bizonyítékot begyűjtsék. Ezt követően sürgősen megteremtik az alkotmányos és jogi feltételeit annak, hogy az álcivil szervezetek ne tudják kiszolgáltatni a magyar érdekeket. „Legyen új törvény, az amerikai Magnyickij-törvény mintájára” – utalt a Rogán Antalt is kemény helyzetbe hozó amerikai eljárásra. „Most jön a nyugati nyitás, ha már ennyire hiányolták” – tette hozzá. Szerinte a birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetnek is.

Nem szeretik a háborút, de Brüsszel ellen csatába vonultak

A kormányfő szerint öt nagy csatában vitézkednek a brüsszeli bürokratákkal, pedig nem szeretik a háborút, de vannak dolgok, amikben nem engedhetnek:

A migráció ügyében, ha kell a falig, sőt, azon túl is elmennek.

Nem mondanak le a gyermekek védelméről akkor sem, ha bíróság elé rángatják őket, sőt, Orbán Viktor ellentámadást javasol, beleírná az alkotmányba, hogy az ember vagy nő, vagy férfi.

Brüsszel azt is állítja, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, ezért meg kell vonni a 13. havi nyugdíjat. Orbán Viktor szerint a nyugdíjrendszer fenntartható, Brüsszel valójában azt akarja, hogy a pénzt ne a 13. havi nyugdíjra költsék, hanem adják oda a multiknak.

Követelik a rezsicsökkentés megszüntetését is, de a rezsicsökkentés családok millióinak a túlélést jelenti. „Ami nálunk egy évben 250 ezer forintos számla, az Romániában 600 ezer, Szlovákiában 650 ezer, Lengyelországban 900 ezer, Csehországban több mint egymillió forint”.

Orbán Viktor utolsóként Ukrajna ügyét említette, „nem a háborúról van szó, hanem arról, ami utána következik. „Nem lesz NATO-tag, de lesz-e az Európai Unió tagja? Magyarország és a magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja”.

Jöttek a nagy gazdasági bejelentések

Orbán Viktor szerint meg kell tartani a munkahelyeket, ami nem lesz egyszerű. Jön a vámháború is Amerika és Kína között, és vannak országok Európában, akiknek esélyük sincs elkerülni a gazdasági nehézségeket. A miniszterelnök szerint a baloldal támadta az iparpolitikánkat, most az amerikai elnök éppen ezeket a gyárakat akarja áttelepíteni Európából.

Emiatt a kormány meghirdeti a 100 új gyár programot, ami a miniszterelnök szerint biztosítja majd a munkahelyeket. 2030-ra a technológia változások új világot fognak hozni, „a gyártásba több lesz a számítógép, mint az agy”. Szerinte ez olyan jelentőségű, mint 100 éve az elektromos áram volt. Magyarországon lesz elegendő munka hely, és az új iparra elegendő tudás is, és elkezdte kiosztani a feladatokat:.

Ideje Palkovics László újra munkába állítani.

Arra is kitért, két lépésben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt, ez több mint 1 millió családot érint. Majd bejelentette, hogy bevezetik a CSED és GYED teljes jövedelemadómentességét. Ezt követte a régóta emlegetett döntés:

A két és háromgyermekes anyák az életük végéig adómentességet kapnak.

A háromgyerekesek már 2025 októberétől, a jövő év januárjától pedig a kétgyerekesek is. Bár a törvény részletei még nem ismertek, valószínűsíthető, hogy ez már a megszületett gyermeket is számításba veszi a jövedelemadó-mentesség megállapításánál egy bizonyos korhatárig.

Orbán Viktor szerint ez hatalmas kiadás, de emellett képes majd az államadósság is csökkenni. Szerinte 200 ezernél kevesebb gyermek lenne, ha korábban nem lép a kormány a gyermekvállalások érdekében. Orbán Viktor régi álma, hogy a gyermeket nevelő szülők ne legyenek anyagi hátrányban azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket, ezért helyesnek tartja az adómentességet már a kiskorú gyereket nevelőknek is megadni.

Orbán Viktor szerint hiába az áttörés a politikában és gazdaságban, ha az inflációt nem tudják letörni, ezért inflációmegfékező program is jön. Logikus gondolat, hogy az infláció ellen magasabb bérekkel lehet védekezni, de ez nem elég a miniszterelnök szerint, mert a kereskedők és az áruházláncok megemelték a profitjukat.

Nagy Mártonnak ezért meg kell állapodnia a kereskedelmi láncokkal, ha nem megy, akkor jöhetnek a hatósági árak.

Ha ez sem lenne elég, akkora kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogják, „de nem szeretne ide eljutni”. A nyugdíjasok számára pedig a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek esetén egy bizonyos havi összegig visszatérítik majd az áfát. Szerinte ez az intézkedés biztosan ahhoz jut majd, akinek szánják, ellenben az áfacsökkentéssel.

Rivalizálások, villaügyek, egóügyek nem méltók a honvédséghez

Orbán Viktor végül kitért a politikára, megemlítve a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz ügyét, aki felszólalt a Tisza Párt évértékelő eseményén.

Mértéktartást javaslok mindenkinek, neki is azt javasoltam volna. A hadseregből a pártpolitikát kifelé kell vinni, nem befelé. A hadseregben csak nemzetstratégiának van helye, a tiszteknek tudniuk kell, hogy ez magasan a pártpolitika fölött áll. Rivalizálások, villaügyek, egóügyek nem méltók a honvédséghez. Elvárom Szalay-Bobrovniczky miniszter úrtól, hogy a seregben mindenki eszerint egye a dolgát.

A kormányfő a kábítószer-kereskedelmi adatokról közölte, baj van, „az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot, ezt meg kell fékeznünk. Bármi áron, szó szerint, bármi áron. Külön kormánybiztost nevezek ki, zéró toleranciát vezetünk be”. Pintér Sándort arra kérte, hogy a kábítószer-kereskedőkkel szemben rendeljen el hajtóvadászatot.

A miniszterelnök hangsúlyozta, pozitív választ adnak arra az indítványra, amely alkotmányban garantálná a készpénzhasználati jogot (ami a Mi Hazánk egyik programpontja). „Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. Várjuk Lázár miniszter úr parlamenti indítványát” – adta ki az újabb feladatot.

Orbán Viktor komoly vitát szimatol a kistelepülések önvédelmi jogáról, „van-e joguk a kistelepüléseknek megvédeni arculatukat?”. Ha van, akkor adnak nekik eszközöket, hogy gátat szabhassanak a beköltözéseknek, mert a vidék nem kísérleti telep, hanem örökség. Ez a feladat Navracsics Tibornál landolt.

A miniszterelnök végül kitért az ellenzékre is.

Úgy látja, az ellenfeleik újra fenyegetőznek, ugyanakkor ők nem fenyegetnek, de azt sem szeretik, ha őket fenyegetik. „Nem is ajánljuk senkinek, hátha a végén még komolyan vesszük” – tette hozzá. „Bevezetjük, hogy az EP-képviselőknek, a mostaniaknak is el kell készíteniük azt a fajta vagyonbevallást, amire bennünket, a magyar parlamenti képviselőket kötelez a törvény” – mondta a kormányfő, Kocsis Mátéra szignálva ennek lebonyolítását.

Az ellenzék szerinte csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, ami őt pénzeli, eteti, utasítja. Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormánya legyen Magyarországon, ehhez pedig birodalmi udvarokban csicskáztatott lakájpolitikusok kellenek, nem hazafiak.

Orbán Viktor szerint próbálkoztak már szakértő miniszterelnökkel, kanadai–magyar kettős állampolgárral, hiperpasszív nyelvtudású polgármesterrel, szélsőbaltól szélsőjobbig összeabroncsozott összefogással. Most új báb van, csak a kéz a régi, meg az ismerős mosoly. 1990-ig Moszkva biztosított büntetlenséget a kommunistáknak, most Brüsszel a liberálisoknak.

Nekünk napi egymilliós büntetés a migránsok távoltartásáért, az ellenfeleinknek büntetlenség a köztörvényes bűncselekményekért. Hűségesküért mentelmi jog

– utalt újra a Tisza Párt elnökére.

Orbán Viktor egy Arany János-idézettel zárta évértékelőjét: „Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat” – majd jött a megszokott búcsúzás: „A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenekelőtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

(Borítókép: Orbán Viktor évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. Fotó: Benko Vivien Cher / MTI)