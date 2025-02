Másodszor is egyeztetett egymással a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetősége, Borbély Lénárd polgármester és a szülők, akik a tagintézmények bezárása ellen küzdenek. Egyre reménytelenebbnek tűnik a helyzet a szülők részéről, bármilyen érvekkel és adatokkal támasztják alá állításaikat, az önkormányzat a „globális képre” és a „szakmai adatokra” hivatkozva rendre lesöpri ezeket az asztalról.

Ahogy arról beszámoltunk, hat tagóvoda szűnik meg a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 21 működő intézménye közül 2025. július 1-jén, melyet az önkormányzat a növekvő gyerek- és pedagógushiánnyal indokol. A gyerekeket és a nevelőket átcsoportosítják, a nyugdíjas óvodapedagógusokat nem alkalmazzák tovább, az üresen maradt (akár felújított) épületekkel kapcsolatban pedig nem árulják el, mi a tervük. A szülők hónapok óta tiltakoznak, javaslatcsomagot állítottak össze, és többször is egyeztettek az intézményvezetőkkel és az önkormányzattal, de nagyon úgy néz ki, minden igyekezetük eredménytelen marad.

Előző cikkünk óta két fejlemény is történt az ügyben. Az egyik, amelyet egy olvasónk hozott tudtunkra, hogy Hirholczné Faragó Tünde, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetője az egyik fizetős Montessori Tehetség Óvoda és Bölcsőde tulajdonosa is egyben. Így – véleménye szerint – nem alaptalan a szülők félelme, hogy az üresen maradt állami intézményekbe „beköltözik” a magánóvoda. Ugyan Borbély Lénárd polgármester tagadta, hogy magánóvodákat építenének, azt viszont kijelentette, hogy ha valaki fizet érte, akkor miért ne adná oda neki az épületeket?

Mielőtt a második pontra rátérnénk, említsük meg, hogy több óvoda szülőcsapata is tiltakozik a tagintézmények bezárása ellen, és mindegyikükkel egyeztettek 2025 januárjában, viszont a 2025. január 23-i egyeztetésen, a Fenyves tagóvoda bezárásának megbeszélésén – a jegyzőkönyv szerint – Borbély Lénárd azt mondta, hogy „jelen pillanatban már jogszabályilag sincs arra lehetőség, hogy az új javaslatot befogadják, és aszerint cselekedjenek”.

Tehát az egyeztetések igazából látszatintézkedések – több szülő is megjegyezte, hogy hiábavalónak érezte ezeket az egyeztetéseket.

Visszatérve cikkünk fő témájához, a másik fejlemény, hogy a tiltakozó szülőkkel történt második egyeztetés jegyzőkönyve is felkerült Csepel honlapjára, így már pontosabb képet kaphatunk arról, hogy miről beszélt Borbély polgármester és Hirholczné Faragó Tünde, valamint Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető, a Füstifecskék Tagóvoda és Tündérkert Tagóvoda szülői közösségének tagjai, valamint a 2 óvoda dolgozói. A jegyzőkönyv szerint a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szinte teljes vezetőségi kara is részt vett a beszélgetésen, amit a Tündérkertben – tehát a befogadó óvodában – tartottak január 28-án, délután 17:30-as kezdettel.

Az egyeztetésen résztvevő szülők előzetesen annyit írtak lapunknak, hogy néhány dolgot mindenképpen ki szeretnének emelni:

A szakmai érvekkel alátámasztott javaslatainkat figyelmen kívül hagyják. Valós társadalmi egyeztetés nélkül döntenek a gyermekeink sorsáról.

Nemcsak a mi gyermekeink, hanem a következő generációk gyermekei is érintettek, ez az egész ügy a környék lakóit és Csepel lakóit is érinti. Ez Csepel közügye.

A Füstifecskék óvodával Csepel egyetlen 2 csoportos óvodáját akarják bezárni, amely megfelelő létszámmal működik, családias hangulatban van lehetőségük a zárkózottabb gyermekeknek is fejlődniük.

Mi nem valamelyik óvoda bezárásért, hanem a Füstifecskék Óvoda megmaradásáért küzdünk.

„Globális kép”

Az első napirendi pont a megbeszélésen az a szülők által benyújtott javaslatcsomag volt, amely a Füstifecskék óvoda erényeit taglalta, és bebizonyította – mérésekkel és az önkormányzattól kölcsönzött számadatokkal –, hogy nincs is szükség a tagóvoda bezárására. A polgármester elmondta, hogy megérti a szülők aggodalmát, de igazából módosítani már esetleg csak azokon a dolgokon tudnak (egyet már módosítottak is), amiket benyújtottak a képviselő-testület elé, teljesen új javaslatcsomagot nem tudnak készíteni már, erre nincs lehetőség.

A szülők azt is nehezményezték, hogy a családokat nem vonták be a döntéshozásba, majd a november végi közmeghallgatás után megszűnt a kommunikáció is a két fél között. A kérdés itt az volt, hogy rugalmas-e annyira a döntéshozó fél, hogy a meghallgatás végére egy módosításjavaslat esetleg célt érjen? Borbély válaszából teljesen egyértelművé vált, hogy nem, ugyanis szerinte csak akkor van erre lehetőség, ha a képviselő-testület elutasítja a jelenlegi javaslatot, de az egy évet vesztegetne el, ami „ebben a helyzetben sok”, s mint tudjuk az előző meghallgatásról, a képviselő-testület 13-5 arányban elfogadta az előterjesztést.

Arról is érdeklődtek, hogy van-e olyan jogszabály, ami tiltaná a módosítást?

Én most nem tudok Önnek jogszabályi helyet mondani, de hogyha van ilyen igény esetleg, akkor biztos meg tudják adni a kolleganőim, ha nem itt, akkor a későbbiekben megválaszolva

– mondta Borbély, de kiderült, hogy azóta sem válaszolták meg a kérdést (pedig csaknem egy hónap eltelt), a megbeszélések jegyzőkönyvét is hetekkel később tették közzé, egy szülő számadatokat kért a novemberi közmeghallgatáson, de nem kapott, míg a szülők közérdekű adatigénylésére is több mint egy hónapot vártak – hogy mit tartalmaztak, arról később írunk.

Borbély hozzátette, hogy más tagóvodáknál is kaptak ilyen javaslatokat, de hiába vannak olyan óvodák, ahol az állások és a férőhelyek is szinte teljes kihasználtsággal működnek, attól még a „nagy egészet kell nézni”, tehát mind a 21 tagóvodát összesen.

Hirholczné azzal érvelt, hogy a kis óvodákat mindenképpen a nagyokba kell integrálni – ez szinte minden találkozón előkerült –, de ez nem lesz rosszabb a szülőknek, hiszen nem lesznek sokkal messzebb az intézmények, és a nevelőtestület is megy a gyerekekkel együtt. „Nem lesz rosszabb, más lesz. Azt, amit a gyerekeknek egy kétcsoportos óvoda ad, soha nem fogja tudni egy hatcsoportos, akkor sem, ha a legkiválóbb szakma dolgozik ott. Mert egyszerűen nem adhat, mert ez egy családias óvoda” – érvelt egy szülő, de ez nem hatotta meg a testületet.

A számok makacs dolgok

Bangó Anikó tanügyi intézményvezető-helyettes elismerte, hogy a számolásukat csak jóslatokra alapozzák – ahogy egyébként a szülők is, ezért is különböznek a végeredmények a két javaslatcsomagban –, viszont van két tagóvoda, a Jupiter és a Tündérkert, ahol kiszámíthatatlan a gyermeklétszám, és akárhogy módosítják a körzethatárokat, „kilóg valamelyik óvoda”. Viszont mindkét számítás alapján, ha a Füstifecskéket bezárják, akkor a Tündérkert és a Jupiter közösen 2027-re kevés lesz, és vagy újra kell nyitni a Füstifecskéket, vagy máshova kell áthelyezni a gyerekeket.

A táblázat üzenete az akart lenni, hogy a kerületben ennyi kisgyermekre lehet számolni. Tény és való, hogy ahogy önök is mondják, a jelenlegi körzetbeosztások szerint azok a létszámok jönnének ki, de jelen esetben ez csak egy tájékoztató adat, mert a körzetmódosítás miatt ez nem így fog alakulni, ahogy ott le van írva

– szólt hozzá Metz Tímea, hozzátéve, hogy így valóban csalókák ezek a számok. Viszont ha újraosztják a körzeteket, akkor véleménye szerint el lehet kerülni a túltelítettséget. Ezt megerősítette Bangó is, aki ismét kihangsúlyozta, hogy ezt is „globálisan kell nézni, a körzethatárok módosításánál minden tagóvoda érintett”.

Végül elismerték, hogy ez valóban csak egy valószínűségszámítás – noha Metz Tímea szerint ezek a jelenlegi helyzetet tükrözik, nem a jövőbenit –, ahol még egyenlőtlenek az elosztások, de majd a „körzethatárok módosítása után egyenlőbbek lesznek” – tette hozzá a tanügyes.

Bár arról volt szó, hogy minden pedagógus és nevelő mehet az új intézménybe a gyerekcsoportokkal együtt, Hirholczné elismerte, hogy a nyugdíjas kollégák helyére – amennyiben van jelentkező – aktív korú óvodapedagógusokat alkalmaznak majd, tehát a nyugdíjasok munkája megszűnik az óvodák összeolvadásával. Emellett Borbély kiemelte, hogy „azok az óvodák, amelyek terv szerint költöznének másik intézménybe, ott minden szülőnek felajánlottuk, hogy aki szeretne másik óvodába menni, körzethatártól függetlenül, ott elmegyünk a falig, hogy segítsünk”.

Ezután pedig kicsit ingerültebben a polgármester kiemelte, hogy a szakemberek számait tartják irányadónak, ezt fogadják el, és nagyon jó az, ha van egy kétcsoportos óvoda a kerületben, de „amikor majd az ön unokája beiratkozik valamelyik csepeli óvodába, akkor higgye el, hogy nem reális, hogy van egy kétcsoportos kis csilivili óvoda, és ott állnak a nyolccsoportos óvodáink egy meg két csoporttal”.

A szülők szerint máshogy is alakulhatott volna a beszélgetés, ha nem hagyják ki őket a döntésből és az egyeztetésekből.

Az üresen maradt épületek

A megüresedett intézményekkel kapcsolatban Borbély Lénárd elárulta, hogy majd a február 27-i előterjesztés fogja tartalmazni, hogy mi lesz az épületekkel, az Ingatlanhasznosítási Bizottság javaslatai alapján – akik ezen még nem kezdtek el dolgozni. Végül kitért arra is, hogy nemhogy politikai motiváció és „ingatlanbiznisz” nincs a bezárások mögött – ahogy azt sokan gondolják –, de „komoly fejtörést okoz”, hogy mit kezdjenek az ingatlanokkal. Felhozott régebben bezárt intézményeket is, ami most „úgy néz ki, mint egy háborús övezet, a csövesek, hajléktalanok szétszedték”, ők viszont ezt szeretnék elkerülni.

Az én elképzelésem az, hogy elsődlegesen az összes intézményt, ami megmarad, fölajánljuk a tankerületnek oktatási célra. Tehát maradjanak valamilyen szempontból oktatási célra

– fejtette ki Borbély, majd hozzátette, hogy a maga részéről semmitől nem zárkózna el, tehát ha egy magánintézmény mondjuk megkeresné az önkormányzatot, akkor akár az is lehetne bennük – bár minden intézményt külön-külön vizsgálna. Viszont eddig még ilyen megkeresés „se formálisan, se informálisan nem történt” – erősítette meg a polgármester. „Mi a bajuk a magánintézménnyel? Van magánintézmény, igen, Csepelen, méghozzá négy, tehát aki ezt meg tudja fizetni, és ezt meg akarja fizetni, az nyugodtan döntsön így” – tervezte lezárni a témát Borbély.

És ha esetleg erre utalnának, akkor a Montessori, az például full házzal teljesen telített. És köszöni szépen, az egyik jól van, a másiknak az épülete szerintem elég gatya, de mégis jó sokan járnak oda. De pont tegnap néztem meg, hogy milyen sokan várakoznak gyerekekre

– tette hozzá.

Műszaki állapotok

A Füstifecskék bezárásának egyik okaként az „omladozó, vizesedő falakat” és az épület állagának romlását is megjelöli az önkormányzat, viszont a szülők a saját javaslatcsomagukban építészmérnökkel támasztották alá, hogy ez miért nincs így.

Borbély szerint nem a műszaki állapot a legfontosabb.

A szülőket ez viszont nem nyugtatta meg, így megkérdezték, hogy mégis mit tett az önkormányzat az ellen, hogy ez az épület folyamatosan egyre rosszabb állapotba kerüljön, milyen felújításokat végeztek rajta az elmúlt években.

„Ha ad nekem egy e-mail címet (megtörtént – a szerk.), akkor össze fogom szedetni a csepeli városgazdával az összes állagmegóvó, karbantartó munkát. Meg fogják kapni akkor. És akkor fogja látni tételesen, hogy hol cseréltünk csapot, hol volt esetleg valamilyen penészedés elleni kezelés, bármi egyéb” – ígérte a polgármester még január 28-án.

Azóta csaknem egy hónap telt el, de semmi nem történt.

Felesleges megújulás?

A bezárandó hat tagóvodából hármat elképesztő összegekből újított fel az önkormányzat az elmúlt években a Csepeli Gyermeksziget Programon és egyéb pályázatokon keresztül:

Füstifecskék Tagóvoda – 62 millió forint,

Fenyves Óvoda – 50 millió forint,

Napsugár Óvoda – 162 millió forint egy részéből.

Ehhez kapcsolódóan a szülők arra voltak kíváncsiak, hogy miért költöttek ekkora összegeket olyan intézményekre, amelyeket bezárni terveztek – hiszen Metz Tímea szerint 5-10 évre előre terveznek általában.

„Azért újítottuk föl, mert az összes óvodaudvart szerettük volna rendbe tenni, biztonságossá tenni. Volt olyan óvodaudvar, amit én nemcsak baleset-, hanem szinte életveszélyesnek is tartottam bizonyos küszöbök miatt, de nemcsak a küszöböket, hanem szétrohadt lépcsőket is stb. stb.” – mondta Borbély válaszul, hozzátéve, hogy ne legyen már a szülőknek azzal problémája, hogy egy felújított intézménybe járt vagy jár a gyermekük. Véleménye szerint hat évig kiszolgálta a gyerekeket a felújított óvodakert, ez pedig bőven elégnek kell legyen „összevissza 62 millió forintból”.

Van vagy nincs alternatíva?

„Azok az óvodák, amelyek terv szerint költöznének másik intézménybe, ott minden szülőnek felajánlottuk, hogy aki szeretne másik óvodába menni, körzethatártól függetlenül, ott elmegyünk a falig, hogy segítsünk” – fogalmazott Borbély pár bekezdéssel korábban. Hirholczné mégis azt mondta egy szülői kérdésre, amely ezt a „B tervet firtatta” – amelyről december 2-án még úgy tudták a szülők, hogy létezik –, hogy

Ilyen B terv, hogy más óvodába való átköltözés, a Füstifecskék esetében nem volt. Mi a tagóvoda-vezető asszonnyal beszélgettünk sok mindenről, többek között, hogy önöknek is volt gondolatban, elképzelésben egy ilyen lehetőség, mit szólnánk ahhoz, ha esetleg.

„Mindazon, ami az előterjesztésben szerepel, nem tudunk és nem is kívánunk jelen pillanatban változtatni” – hangsúlyozta az egyesített óvoda vezetője.

Végül a szülők arra kérték az önkormányzatot, hogy hagyják meg a Füstifecskéket (illetve a másik két tiltakozó óvodát, a Fenyvest és a Napsugárt) a 2028/2029-es nevelési év végéig – csak a javaslatot elfogadó másik hármat zárják be –, és nézzék meg, mi történik, mit mutatnak a számok, és hogy alakul a telítettség a tagintézményekben. Hirholczné szerint ennek egy törvényi útja van, tehát nem úgy megy, hogy „mi csak kitaláljuk, hogy szeretnénk”, viszont ha ezt most nem egyszerre lépik meg, akkor egy évig „mi lesz a gyerekekkel?”

Mi lesz addig a pedagógushiányunkkal megint? Tehát ezzel csak időt tolunk, így toljuk magunk előtt a szart, már bocsánat

– fejezte be gondolatmenetét, bár ez a mondat valamiért kimaradt a jegyzőkönyvből, de több, a beszélgetésen résztvevő szülő megerősítette. Végül kitért arra is, hogy nem probléma, hogy esetleg 5-10 perccel messzebb lesz az óvoda, azt a szülő fordíthatja „énidőre” a gyerekkel. A megbeszélésen résztvevő többgyermekes szülők is megköszönték a jó tanácsot.

Adatigénylés

Január 15-én és január 19-én nyújtottak be a szülők közérdekű adatigénylést az önkormányzathoz, amelyre 15 napja lett volna reagálni, ám az kért újabb 15 nap haladékot. Végül a 30 napos válaszadási idő végeztével megérkeztek az adatok, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy az önkormányzat úgy zárná be a Füstifecskék Tagóvodát, hogy

sem szakértői vélemény nem készült az épület állapotáról,

sem hatásvizsgálat nem készült arról, hogyan érintené a kiscsoportos óvodába járó gyerekeket, ha hirtelen egy nagycsoportosba kerülnek át.

Megtudtuk még, hogy „a feladatellátásra kötött szerződés értelmében a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szükség szerinti és időszakos, előre tervezett állapotfelmérést végez az ingatlanok tekintetében, így az ingatlanok állapotára vonatkozó megállapításokat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai tették. Javítások közül felsorolták a tálalókonyha járólapcseréjét, festés-mázolást, a gyermekmosdók felújítását, a csoportszoba padlóburkolatának cseréjét, de azt például nem, hogy foglalkoztak volna a vizesedő fallal.

A napokban kiderült, hogy nemcsak Csepelen, hanem a XV. kerületben is bezuhant a születésszám, ott is óvodabezárási hullám fenyeget.

