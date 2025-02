Ilyen még nem volt: utcára vonultak a bírák Magyarországon

Cikkünk folyamatosan frissül!

13:35 – Boros Katalin köszöntött mindenkit, majd arról beszélt, hogy „ha nem merem kimondani amit hiszek, akkor nincs is jogom hinni benne”. Véleménye szerint nem mehetnek el szó nélkül az elmúlt események mellett, hiszen az Igazságügyi reform valódi egyeztetés nélkül került felterjesztésre, a dolgozók így anyagilag kiszolgáltatottá váltak, ráadásul nem nyilatkoznak az őket érintő kérdésekben. Éppen ezért állnak ki most az igazságszolgáltatás függetlensége és az egzisztenciálisan megfelelő körülmények mellett.

Ha a bírói függetlenség megrendül, akkor minden állampolgár jogai veszélybe kerülnek – fogalmazott. Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül, ezért kiállnak a hatalmi ág önállósága mellett.

13:30 – A tömeg eleje már megérkezett a minisztériumnál felállított színpadhoz, a vége még csak most hagyja el a Kossuth teret. Kezdődnek a beszédek is. Kiderült, hogy szinte egész Európából érkeztek bírák és bírói szövetségek vezetői, elnökei, alelnökei, hogy támogatásukat fejezzék ki. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény politikamentes, aki ezt megszegi, azt elvezetik.

A kérés ellenére Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője az Igazságügyi Bizottság alelnökeként élőben jelentkezett be az eseményről. Mint fogalmazott: „a kormány az elmúlt 15 évben már ezerszer próbálta érvényesíteni politikai akaratát az igazságszolgáltatáson és a bírói karon belül, ami mostanáig csak bizonyos esetekben sikerült. Tavaly novemberben újabb kísérletet tettek rá, gyakorlatilag bezsarolta a bírákat a kormány, és azt mondta, hogy bizonyos fizetésemelésért cserébe látszatreformoknak adjon helyt a bírói kar. Ez ellen szólalnak most fel egyre többen a bírák közül, akik szerint ezt a zsarolást már nem fogadhatja el a bírói kar”. Hozzátette: a DK szociáldemokrata pártként szolidaritását fejezi ki a bírák mellett.

13:25 – Két idősebb hölgy arról beszélt, hogy „ha valaki törvényeket alkot miközben ő a legnagyobb bűnöző, az megkönnyíti a dolgát”. Véleményük szerint ezért kell, hogy az igazságszolgáltatás legalább független maradjon. „Ha ez is elveszne, az a vég kezdete lenne” – tették hozzá.

13:15 – Endrédy Zoltán bíró, a megmozdulás főszervezője megafonban kérte a tömeget, hogy induljon meg a Nádor utca felé, ahol a színpad előtt lesz a találkozó. Helyszíni tudósítónk szerint most már több ezres a tömeg, semmi kétség.

13:05 – Egy idős hölgy azt nyilatkozta, hogy ez az egész országot érintő közügy és nem is gondolkodott, hogy kijöjjön, felháborítónak tartja, hogy csak ennyien jöttek el (holott már tele a fél Kossuth tér). Egy fiatal hölgy, aki a japán nő halála utáni tüntetésen is ott volt, hozzátette, hogy a fontos ügyekért megéri utcára vonulni, ezek pedig fontos ügyek. Felbukkant egy „tanárok vagyunk, veletek vagyunk” transzparens is. Többen örömmel konstatálták, hogy a tanárok is képviseletik magukat az eseményen és kiállnak a bírák mellett.

Egy hölgy arról beszélt, hogy „ez nagy szó, hogy a bírák tüntetnek, ilyen még nem volt, és szeretném ha az igazságszolgáltatás független maradna”.

13:00 –Több talárba öltöztetett papírmasé figurát is látni a helyszínen, mások zászlókat és sípokat osztogatnak. A PDSZ is képviseli magát, hoztak egy hatalmas zászlót ők is.

6 Galéria: IGAZSÁG: ÜGY - Demonstráció az igazságszolgáltatás függetlenségéért(Fotó: Szollár Zsófi / Index)(Fotó: Szollár Zsófi / Index) Galéria: IGAZSÁG: ÜGY - Demonstráció az igazságszolgáltatás függetlenségéért (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

12:55 – Hirtelen elkezdtek gyűlni a résztvevők, lassan ezren is a helyszínen lehetnek, bár nehéz kivenni, hogy ki jött tüntetni és ki jött csak Parlamentet nézni. Mindenesetre MABIE és magyar zászlók is vannak a magasban.

12:45 – Az Index helyszíni tudósítása szerint az Igazságügyi Palota előtt gyülekezik a tömeg, egyelőre 2-300 ember körül lehetnek a helyszínen. „Magyarország elismeri Izrael jogát az önvédelemre, de a bíróság nem ismeri az ember önvédelmi jogát” – tudatja egy transzparens. „Téveszme: a haza jogot biztosít” – áll egy másikon

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton demonstrálnak a bírák, és a Kossuth térről az Igazságügyi Minisztérium elé vonulnak, hogy felszólaljanak az igazságszolgáltatás függetlenségéért. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) által szervezett tüntetés célja, hogy a kormány által belengetett igazságügyi reform – erről itt írtunk bővebben – és a méltatlan fizetések ellen emeljék fel hangjukat. Bár Bayer Zsolt listázná azokat, akik megjelennek a tüntetésen, Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerint pedig marad a reform, hiába a tiltakozás.

A demonstráción felszólal

Boros Katalin, a MABIE elnöke

Kajdi Rita, igazságügyi alkalmazott, Ajkai Járásbíróság

Tóth László bírósági titkár, Fővárosi Törvényszék

Duro Sessa, az IAJ (Nemzetközi Bírói Egyesület) elnöke

Mikael Sjoeberg, az EAJ (Európai Bírói Egyesület) elnöke

Köszler Ferenc nyugalmazott törvényszéki tanácselnök

Baka András, Legfelsőbb Bíróság volt elnöke

Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája

Szántai Orsolya, a Veszprémi Járásbíróság bírája.

Mivel a bírák nem végezhetnek pártpolitikai tevékenységet, arra kérték a résztvevőket, hogy a pártpolitikai jelvények, szimbólumok megjelenítésétől tartózkodjanak.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)