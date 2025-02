Gyurcsány Ferenc közveszélyes kiskakast és technácit emlegetve szállt bele Orbán Viktorba és Donald Trumpba

Gyurcsány Ferenc évértékelője elején Orbán Viktor miniszterelnök szombati beszédét a Titanic süllyedéséhez hasonlította: „A Titanic süllyed, a kapitány italt és zenét rendel, gondolhatta nagyon sok ember tegnap, ha volt hozzá kellő lelki ereje és bátorsága belenézni a kormányfő aktuális évértékelőjébe, hogy mintha ugyanaz történne itt is.”

A Demokratikus Koalíció elnöke azzal folytatta, „Miközben a kormányfő saját énképe és saját hallgatósága szerint sziporkázott, aközben kegyetlen időszak következik. Olyan rettenet vár ránk, amellyel nem találkoztunk az elmúlt hetven évben. Nagypályás történelmi meccs kezdődik, nem a küszöbén vagyunk, hanem ez a meccs elkezdődött, itt van, olyan dolgokkal, kihívásokkal, konfliktusokkal fogunk szembe találkozni, olyan szerepekkel és szereplőkkel, akiktől és amelyektől elszoktunk.”

Amit eddig láttunk, az kutya füle ahhoz képest, ami most vár ránk

– vélekedett Gyurcsány Ferenc, aki szerint tizenöt év Orbán-kormányzás eredménye „meglehetősen egyértelmű nekünk – nyilván nekünk, gyanítom, hogy a tegnapi közönség mást gondolt. Mi egy fáradt, alapvetően lecsúszó országot látunk, szerintem ez utóbbit egészen biztosan majd bizonyítani is tudom. Egy olyan országot, melynek vezetője nagypályás politikai gazembernek állt. Nem kicsiben játssza ezt a meccset, hanem bekopogott a nagyok ajtaján, és beengedték. Azt hiszi, hogy valahova érkezett. Érkezett a pokol tornácára, de Dante kollégával majd javaslom megismerkedni neki”.

A pártelnök úgy látja, a kormányfőnek se érdeklődése, se terve, se ereje nincs megpróbálni, hogy a magyar emberek sokasága számára teremtsen jobb életet. Gyurcsány Ferenc azt állítja, ez nem egy szónoki fordulat, a régió országaihoz képest mindig a magyarok éltek picit jobban, de jövedelmek tekintetében a legutolsók lettünk, és a nyugdíjak sincsenek rendben, szakadnak lefelé, miközben inflációban nagyok vagyunk.

„Egy nagyra nőtt, közveszélyes kiskakas”

Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor tegnap elismerte egy félmondatban, amikor a tavalyi év borongós balladájáról beszélt líraian alliterálva, hogy „nem tud sok jót mondani, ami közel van az őszintéhez, de becsomagolja az ő szájából szokatlan nyelvi formulába”.

„Van neki egy régi szövege, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Ez egy helyénvaló szöveg, csak annyit korrigáljunk rajta, hogy ne azt nézzük, amit mond, hanem amit elért eddig. Máris a helyére fog kerülni minden történet” – folytatta Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorról, hozzátéve: „amikor nálunk tíz gyerek született, itt nyolc, ez az orbáni családpolitika, ahova ilyen-olyan módon öntötték a pénzt, nem hoz semmit. Emberemlékezet óta nem született ilyen kevés gyerek”. Gyurcsány Ferenc azt is elmondta, hogy az ő idejében több lakás épült, mint most, valamint kevesebb kis- és középvállalkozás működik, mint két éve.

A miniszterelnök úgy szórja a magyarok közös pénzét, mintha feneketlen lenne a zsák, ráadásul úgy költi, hogy annak nem eredménye van, hanem bánata. Ezért nem érdemes kormányfőnek lenni, nekünk meg nem érdemes ilyen kormányfőt tartani

– mondta Gyurcsány Ferenc, jelezve, hogy Orbán Viktor a világ legnagyobb adócsökkentését jelentette be, „nem egy szerény fajta, de nem teszi hozzá, hogy valójában világbajnokok az emberekre és a vállalkozásokra kivetett adófajták számában vagyunk. Fogadjunk, hogy ezt még ti sem tudjátok: hány központi adófajtánk van? Hatvanegy. Olyan adófajtákról még nem is beszéltem, mint a vállalkozások kéményseprőadója vagy a kerítésadó, van ilyen. Van stégadó. Van településkép-védelmi adó. Azt szeretném javasolni mindenkinek, aki elájul attól, amit a kormányfő mond – valójában azt jelentette be, hogy nem rabollak ki titeket jobban –, a macska farkát neki, közben pedig amennyit nem vesz el, sokkal többet másik ágon el is visz. Ez a valóságos problémánk. Ráadásul a kormányzás valóságos próbatétele nem egy adótörvény-módosítás, az ennél a kormánynál egyébként is egy rosszul átaludt éjszaka eredménye”.

Gyurcsány Ferenc úgy gondolja, a kormányzás igazi teljesítménye, hogy a kórházban van orvos, hogy az ember két hétre kap CT-re időpontot, a kormányzás teljesítménye, hogy van angoltanár és matektanár, hogy a gyerekek harmincéves korban el tudnak költözni a szülőtől, de ez nem sikerül a kormánynak, „minden, amit bejelent, az egy aláírással elintézhető történet. Nagy rendszereket, országot szervezni, működőképessé tenni, az nem megy neki. A sziszifuszi nehéz munka intellektuálisan kihívás, menedzserként brutális feladat, ebben elbukik”.

A pártelnök a Pride-ra utalva azt sem tartja nagy kormányzati teljesítménynek, hogy „betiltok egy felvonulást. Megjegyezném, aki a szabad szerelem ellen küzd, az nem saját hazáját, hanem saját lelke egészségesnek hitt elfajzottságát védi. Ebből így nem lesz jobb ország”.

Rossz ízlésű, erőszakos, korrupt embernek tartjuk a magyar kormányfőt, valójában egy nagyra nőtt, közveszélyes kiskakasnak

– közölte a volt miniszterelnök, aki arra számít, hogy 2025 „a balsors balladája lesz”.

Gyurcsány Ferenc azzal folytatta, hogy a kormányfő a „radikalizálódó pártjával felszámolta a köztársaságot, összerúgta a port Európával, rosszarcú külföldi államfőkkel kokettál, primitív, erőszakos ideológiai átnevelő tábort csinál az országból, csak az a jó magyar, ki úgy gondolkodik, mint ő. Mindenekelőtt egy ocsmány, erőszakos világot épít. Ha erős vagy, ha gazdag vagy, az jó, akkor közénk tartozol, mondja ő. Ha melós vagy, ha alkalmazott vagy, ha bajban vagy, élj meg, ahogy tudsz”.

A pártelnök szerint van, aki a hatalmi igényből vezeti le a politikát, a hatalmi igényeit kiszolgáló politikákából következik, hogy milyen értékeket képvisel, ugyanakkor van egy másik sorrend, valaki az általa hitt, vallott értékekből vezeti le a politikáját, „mindkettő létező módja a politikához való viszonynak. A szociáldemokrata-liberális világból elinduló Kövér-Orbán kombóra gondolok, a nemzeti radikálisokig bejárják az utat, a hatalmi igényből vezetik le a politikát és ebből az értéket. Ez egy működő út, hatalmas irodalma van, nem ők találták ki, hogy a hatalom köré lehet rendezni a politikacsinálást. Mi nem ezek vagyunk, mi gondolunk valamit a világról, hiszünk benne. Ezt képviseljük, ebből politikát csinálunk, ezt időnként sokan, máskor kevesebben támogatják. Ez egy legitim módja a közügyekhez való viszonynak”.

Gyurcsány Ferenc Donald Trumpról: „Az árulás és a felelőtlenség csimborasszója”

Gyurcsány Ferenc nem ámítja magát azzal, hogy ők értéksemlegesek, nem azok, gondolnak valamit a világról, amely alapján „joggal feltételezhették, hogy nincs annál borzasztóbb ember” a kormány központjában, mint Orbán Viktor, „aztán kiderült, hogy van. Ez a Trump nevű. Valójában Trump mindazzal, amit beiktatása óta tesz, az árulás és felelőtlenség csimborasszója. Soha ilyen jelzőt, megjegyzést nem is mertem volna használni amerikai elnökre, de mégiscsak kijár neki. Lehet azt gondoltam, nem tetszik, amit tesz ez vagy az, de nem szoktunk így beszélni egy megválasztott vezetőről”.

Gyurcsány Ferenc arra figyelmeztetett, ha arra épül a világ, hogy ki kit győz le, akkor lesz itt hadd el hadd, mert ha mindenki első akar lenni, akkor azt a meccset le kell játszani, előbb-utóbb konfliktus van, amikor konfliktus van, akkor emelik a téteket. Ezzel a magatartással a Demokratikus Koalíció nem vállalhat közösséget.

„A magyar politikának mégiscsak van egy olyan történelmi öröksége, amitől nem akarunk szabadulni. MI nem nagyon akartunk megbékélni sem a muszkával, sem a törökkel. Büszkék voltunk arra, hogy van bennünk egy vágy, hogy őrizzük szabadságunkat. Ha önként csatlakozunk valahova, mint Európához, az a mi dolgunk. Ha ez így van, akkor vajon csodálkozhatunk-e azon, hogy Ukrajna ugyanígy érez?” – tette fel a kérdés Gyurcsány Ferenc, hozzátéve: Magyarországon vegyes a viszony ahhoz, hogy az ukrán nép védi magát, „fertőző az álláspont, amit Orbán képvisel, de Ukrajna cserbenhagyása valóban Európa és Ukrajna együttes elárulása”.

Gyurcsány Ferenc kijelentette: „Trump és Orbán Putyin ügynökei. Nem az a kérdés, hogy beszervezték-e őket, lehet, hogy önkéntes segítők. Nem az a kérdés, hogy miért állnak ki a gyilkos putyini politika mellett akár saját hazájuk érdekével szemben is, hanem az, hogy kiállnak. Azzal pedig, hogy kiállnak, valójában elkövetik az elmúlt évtizedek legsúlyosabb történelmi erkölcsi emberi bűnét. A cserbenhagyás, az árulás bűnét”.

A pártelnök kifejtette, hogy „létrejött egy szövetség az Orbán-Trump-féle balhégenerátorok, és a leggazdagabb cégek, emberek világa között. HA valakinek az jut eszébe, hogy ezek a felkapaszkodott technácik kiket támogatnak, hogyan próbálnak beavatkozni más nemzetek politikájába, hogy milyen viszony köti őket a radikális szélsőjobbhoz, és eszükbe jut ennek okán a XX. század őrülete, egy hasonló politikai-üzleti szövetség, akkor lehet, hogy nem teljesen téves ez a gondolat. Létrejött a politikai szélsőjobb és üzleti gigászok szövetsége”.

Gyurcsány Ferenc úgy vélekedett,

az igazi probléma már sokkal több mint az, hogy ez a csávó nem tud kormányozni, az igazi probléma, hogy átállt a rosszak oldalára, és akarva akaratlanul bennünket is magával visz. Nekünk azt kell mondani, hogy nem, nem akarunk odamenni, mert amikor lerabolják az államot, az embereket, a környezetet, mi marad a végén? A sivárság, az emberi sivárság, a nyers puszta erő hatalma. Ez mindennel szemben áll, amit gondolunk arról, hogy milyen világot szeretnénk.

A bankoknak is üzent a DK elnöke

Gyurcsány Ferenc beszédében kitért arra is, hogy „a leggazdagabb cégek minden nap a húsunkba marnak”, megemlítve azt az ügyet, amelyet Dobrev Klára tárt a nyilvánosság elé a babaváró hitelről és a banki követelésről.

„Miközben mi ezekkel verekszünk, fogják magukat, és az inflációval automatikusan megemelik az összes banki költséget. Inflációval megemelték a béreket? Szó nincs róla. Három nagy bank uralja a lakossági bankpiac többségét, nincs verseny, mind a három emelt. Ha megsértődök a bankra, a bank azt mondja, rohadtul nem érdekli, eggyel több vagy kevesebb. Ha bankot akarok váltani, az bajos, nem olyan könnyű, attól lesz pár álmatlan éjszakám. Nem vagyunk egy helyzetben” – húzta alá Gyurcsány Ferenc, leszögezve, nem a verseny és a piac ellen van, „arról van szó, hogy nincs piac, nincs valóságos verseny, valójában nem vagyunk egy súlycsoportban, az erős kihasználja az erőfölényét”.

Három fronton harcolnak

Gyurcsány Ferenc rámutatott, hogy három különböző fronton harcolnak:

küzdenek az Orbán-rendszer ellen,

Trump „globális őrülete” ellen,

valamint a „nagyvállalati önzés, disznóságok sokasága” ellen.

Egyszerre állnak szemben „politikai, üzleti, gazdasági hatalmasságokkal”, amikor az emberekre próbálnak meg vigyázni, amikor azt mondják, egyetlen céljuk van, vigyázni az emberekre, megteremteni az emberek államát. „Azt gondoljuk, ha van tartalma a mi baloldaliságunknak, akkor az a tartalma, hogy vigyázni kell az emberekre, mert baloldalinak lenni nem divat kérdése, ez egy emberséges világ akarásának a kérdése” – hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.

A pártelnök végül arról is beszélt, hogy nem kormányfőt, hanem rendszert akarnak váltani, a szakpolitikai ajánlatuk pedig továbbra is az, amit Dobrev Klára árnyékkormánya összeállított. „Az ellenzék egésze abban egyetért, hogy meg kell törni a rendszert, van abban vita, hogy mi ennek az eljárása” de ezt a vitát Gyurcsány Ferenc most nem nyitotta, mindenesetre jelezte: az álláspontjuk nem változott.

Ami a bankokat illeti, Gyurcsány Ferenc erős állami szabályozást sürgetett, „nem lehet minden költséget következmények nélkül leverni az embereken. nem lehet megengedni az egyoldalú üzletiszabályzat módosításokat”. A politikus szerint „szét kell rúgni” a banki követeléskezelés rendszerét is, „aminek ma az a vége, hogy családok százait, ezreit üldözik a semmibe”. Gyurcsány Ferenc a tisztességes közszolgáltatáshoz való jogot alkotmányosan védett alapjoggá tenné.

A Demokratikus Koalíció vezetője végül felsorolta, ma „ütik” azokat, akik baloldaliak, liberálisok, szabadon akarnak szeretni, azokat is, akik azt gondolják, hogy Európával jó együttműködni. Gyurcsány Ferenc világossá tette, ha nem kötik meg a „legkényelmetlenebb koalíciót”, azokkal, akikkel ugyan sok mindenben nem értenek egyet, de abban igen, hogy emberi világot akarnak orbánizmus nélkül, akkor „végük van, akkor vége van a hazának, és annak is, amiben az elmúlt hetven évben hittünk”.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc évértékelő beszéde. Fotó: Tövissi Bence / Index)