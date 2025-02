Ismét felhangzik a „Ruszkik, haza!” Budapesten

Cikkünk frissül!

„Ruszkik, haza! Legyen béke és szabadság! – Demonstráció Putyin háborújának második évfordulóján” címmel közös tüntetést tartott a Momentum Mozgalom és az Európához Tartozunk Egyesület tavaly február 24-én.

A legutóbbi esemény óta pedig eltelt egy újabb év, de a háború még mindig tart, ezért az Egyesület és az ellenzéki párt újra összeállt, hogy „Ruszkik, haza! Legyen béke és szabadság! – Megemlékezés Putyin háborújának harmadik évfordulóján” címmel ismét demonstrációt tartsanak.

Oroszország három évvel ezelőtt megpróbálta lerohanni Ukrajnát, azóta Putyin háborúja naponta szedi áldozatait. Magyarországon a kormányzati propaganda három éve elhazudja a szabadságáért és függetlenségéért küzdő Ukrajna és kisebbségei, így a kárpátaljai magyarság szenvedését. Elhallgatják a népirtást, ahogyan azt is, hogy Oroszország nem hajlandó visszaengedni a hazájukba a családjuktól elszakított, elhurcolt ukrán gyermekek ezreit. Putyin hadserege nemcsak a fronton folytat harcot, hanem folyamatosan gyilkos tűz alatt tartja Ukrajna lakosságát, lakott településeit, infrastruktúráját is

– írta a párt a megemlékezés felvezetésére.

Tompos Márton, a Momentum elnöke pedig közösségi oldalán szólította fel a csatlakozásra követőit.

„Idén harmadik alkalommal is ott leszünk az orosz nagykövetség előtt, hogy tiltakozzunk a háború ellen és megemlékezzünk az áldozatokról. Ott helyünk az ukránok mellett, különösen ilyen időkben. Támogatnunk kell azokat, akiket megtámadtak és akik szenvednek. Akkor is, ha most nem ez a »trendi«. Sőt, most még inkább ott a helyünk. Mi ott leszünk vasárnap 17 órakor az orosz nagykövetség előtt” – írta a Momentum elnöke.

Az esemény azonban nem 17 órakor vette kezdetét, hanem már 15.30-kor a Fővárosi Önkormányzat és az ukrán nagykövetség közös kiállításának megnyitójával, de már a kiállítás megnyitása előtt viszonylag nagy tömeg gyűlt össze a Városháza Parkban. A jelenlévők között többségben vannak az ukrán nemzetiségűek, de néhány magyar zászló is feltűnt a demonstrálók között.

A Faces of Ukrainian Dream, vagyis az Ukrán álom arcai című kiállítás keretében, ukrán gyermekek rajzait és álmait lehet megtekinteni.

„Oroszország nem csupán háborút indított Ukrajna ellen, ez népirtás”

Az kiállítást Ormos Eszter nyitotta meg az Egyetlen remény című ukrán dallal. A fiatal lány előadását Hanna Majboroda, a „Patriot” Ukrajnai Össz-ukrán Egyesület alapítója és igazgatótanácsának elnöke követte, aki elmondta, hogy 599 gyermeket öltek meg, több mint kétezer gyermeket nyilvánítottak eltűntnek és mintegy 1300 gyermek sebesült meg a háborúban. Hangsúlyozta, az agresszor elvette ezektől a gyermekektől a boldog gyermekkort. Ezzel a kiállítással az a céljuk, az ő szenvedésüket és a tehetségüket is megismertessék a világgal.

A világnak meg kell ismerniük a gyermekek által átélt borzalmakat

– fogalmazott Hanna Majboroda.

Petrovszka Viktória, a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy a most kiállított képek nemcsak papírra vetett rajzok, hanem a szörnyű valóság kivetülése is.

„Oroszország nem csupán háborút indított Ukrajna ellen, ez népirtás” – mondta Petrovszka Viktória, aki kiemelte, hogy az orosz hadsereg a mai napig deportálja az ukrán gyerekeket, akiket átneveznek, átnevelnek és kitörlik emlékeiket egykori hazájukról.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)