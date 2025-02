Egy átlagos nyugdíjasnak 2000 forintnál nem jelentene többet az áfa-visszatérítés

Orbán Viktor miniszterelnök február 22-én tartott évértékelőjén bejelentette, hogy októbertől a zöldség-, gyümölcs- és tejtermékek után áfa-visszatérítést igényelhetnek a nyugdíjasok. Az Mfor kiszámolta, hogy ez egy átlagos nyugdíjasnak, ha hipermarketben vásárol, havi 1459 forintot jelentene, ha pedig kisebb, drágább boltokban, akkor sem érne többet havi 2000 forintnál.

A gazdasági portál megjegyzi, hogy ezt az összeget a február elején mért Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés alapján kalkulálták, amiben minden idők legmagasabb értékét mérték. Hozzáteszik, 2,4 millió nyugdíjassal és havonta átlagosan 1700 forintos visszatérítéssel számolva évente 50 milliárd forint terhet jelentene a központi költségvetésnek.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szerint az intézkedés alkalmas lehet visszaélésekre. Ilyen lehet, ha a család nem nyugdíjas tagjai is az idős hozzátartozójuk nevére vásárolnak.

A legkézenfekvőbb lépés a családok részéről az lesz, hogy a visszatérítés érdekében a család a nyugdíjas rokon nevére(?) vásárol, ha ez nyugdíjas személyes jelenlétét is igényli, akkor a zöldség-, gyümölcs- és tejtermékek körét az egész család számára a nyugdíjas vásárolja meg, amit a többi családtag finanszíroz

– írták egy bejegyzésükben Facebookon.

Hozzáteszik, hogy a visszatérítés adatkezelési kérdéseket is fölvet, valamint az azonosítás során a jóhiszemű adatfelvétel ellenőrzése is kritikus kérdés, ráadásul a pénztáraknál is növelheti a torlódást. Az egyesület ezzel szemben más megoldást látna szívesen:

A KSH számolja ki (becsülje meg), hogy mennyi zöldséget, gyümölcsöt és tejterméket vásárol egy adott jövedelmű nyugdíjas (sávozva), és annak számított áfatartalma alapján valamilyen kalkulált összeget hozzácsapnák a havi nyugdíjhoz. A nyugdíj-kiegészítésnek lenne felső határa, így a kisnyugdíjasok akár több visszatérítést is kaphatnának, mint a magasabb nyugdíjban részesülők.

Megemlítik továbbá, hogy a legtöbb piaci árus, őstermelő alanyi áfamentesség mellett működik, aminek határát 2025-re visszamenőleg megemelték, ezekben az esetekben pedig mivel nincs áfa, így visszatérítés sem lehetséges.