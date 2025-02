Harminc év után szabadulhat az albertirsai családirtó

Lezárult az elmúlt évek egyik legmegrázóbb családirtási ügyének bírósági tárgyalása. A Budapest Környéki Törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte N. Arnoldot, aki 2023-ban előbb egy vascsővel brutálisan agyonverte 33 éves feleségét, majd megfojtotta két és fél éves kislányát Albertirsán – értesült a 24.hu.

A Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője, Nisóczi József Levente megerősítette: a férfi legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra, bár az ügyészség tényleges életfogytiglani büntetést indítványozott.

Kiirtotta a családját, majd „halálra itta magát”

A nyomozásban feltárt részletek szerint a házaspár kapcsolata régóta megromlott. Az asszony korábban távoltartási végzést is kért férje ellen, amit a Ceglédi Járásbíróság jóvá is hagyott. A tragédia napján N. Arnold féltékenységi rohamában először vascsővel támadt feleségére – a vádirat szerint 120 alkalommal sújtott le rá –, majd a fürdőszobában tartózkodó kislánnyal is végzett.

A vádlott a bíróságon részben beismerő vallomást tett. Először csak felesége bántalmazását ismerte el, később azonban bevallotta, hogy kislányát is ő ölte meg. A férfi vallomásában azt állította, nem emlékszik tisztán a történtekre, a gyilkosságok után pedig egy trafikba ment alkoholért és cigarettáért, majd hazatérve „halálra itta magát”.

Az áldozat korábbi kapcsolatából származó 10 éves kisfia szerencsés módon édesapjánál tartózkodott a gyilkosságok idején, így ő nem esett áldozatul a brutális támadásnak.