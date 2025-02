Szombaton utcára vonultak a bírák, és az Igazságügyi Minisztérium épülete előtt több felszólalás is elhangzott. Bár a tüntetést szervező Magyar Bírói Egyesület szerette volna, ha a résztvevők minden politikai megnyilvánulástól és annak látszatától is tartózkodnak, azért az egyik felszólaló a jövő évi választásokra célozva a 2027-es bírói béremelés kapcsán megkérdezte a sajtó munkatársaitól és a hatalomtól: hol lesztek ti akkor?

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) február 22-ére demonstrációt szervezett a bírói hatalmi ág függetlenségéért. A tüntetők a Kossuth téren gyülekeztek, majd átvonultak az Igazságügyi Minisztérium Nádor utcai épülete elé. A MABIE azt szerette volna, ha a résztvevők minden politikai megnyilvánulástól és annak látszatától is tartózkodnak. Ezt a célkitűzést csak részben sikerült megvalósítani.

„Egyenlő munkáért nem jár egyenlő bér”

A demonstrációt eredetileg hármas céllal hirdették meg, felhívva mindenki figyelmét

a jogállami igazságügyi jogalkotás,

a bírói véleménynyilvánítás szabadsága és

a hivatáshoz méltó bérezés fontosságára.

A tüntetésen összesen kilencen szólaltak fel: hét magyar és két külföldi vendég. A hét hazai szónokból öt (három aktív és két nyugalmazott) bíró, míg egy-egy igazságügyi alkalmazott és bírósági titkár volt.

Kajdi Rita az igazságügyi alkalmazottak alacsony fizetéséről szólva kiemelte, hogy a fizikaiak többségének a bére a nettó 190 ezret is alig éri el, pedig a munkájuk elengedhetetlen a rendszer működéséhez. Tóth László, aki szerint újra kellene gondolni a bírósági titkárok lehetőségeit és jogviszonyát, arról beszélt, hogy a titkárok rendszerszintű hátrányban részesülnek a bírákhoz hasonlóan. „Egyenlő munkáért nem jár egyenlő bér” – állította.

Célkeresztben a Kúria elnöke

Köszler Ferenc nyugalmazott törvényszéki tanácselnök felszólalásában nem örült annak, hogy a bíráknak csak egy része jött el a demonstrációra. Hozzáfűzte: üdvözölné ő a Kúria elnökét is, de nem jött el, pedig szerinte itt lenne a helye. A nyugalmazott bíró nem riadt vissza a direkt politizálástól sem, amikor a 2026-os országgyűlési választásokra célozva egy kérdéssel üzent a sajtó munkatársainak és a hatalomnak, akik szerinte csak rémisztgetnek, és ígérgetnek 2027-es fizetéseket, hogy

hol lesztek ti akkor?

Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke is odaszúrt utódjának, amikor a főbíró Indexnek adott interjújára célozva megjegyezte: „Itt vagyunk az utcán, pedig a Kúria elnöke szerint nekik a tárgyalóban a helyük.” Csatlakozott az exelnökhöz Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírója is, aki történelmi mérföldkőnek nevezte a tüntetést, hozzátéve, hogy hiába nem örül neki a Kúria elnöke. Matusik szerint azért kellett az utcára vonulniuk, mert veszélybe került a bírói függetlenség. „Ha kell, újra itt leszünk, mert bírók voltunk, bírók vagyunk és bírók is maradunk” – hangoztatta.

A másik két aktív bíró – Boros Katalin, a Győri Törvényszék bírója, a MABIE elnöke, valamint Szántai Orsolya, a Veszprémi Járásbíróság bírója megmaradtak a demonstráció meghirdetett keretei között, azt hangsúlyozva, hogy „bíróként nem lázadni és magamutogatni akarunk ma, hanem a függetlenségünket szeretnénk kinyilvánítani”.

Gulyás Gergely szerint nincs listázás

Már magának a bírói demonstrációnak a meghirdetése is élénk visszhangot keltett. A tüntetést megelőzően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdéseire reagálva kifejtette, hogy személyes véleménye szerint a bírók tüntetése nehezen értelmezhető a bírói hivatásrend keretei között.

Az igazságszolgáltatás függetlensége nemcsak a kormánnyal szemben fogalmaz meg elvárást, hanem az állampolgárokkal szemben a bírákkal szemben is, és ott minden olyan látszatot kerülni kell, ami ezt a függetlenséget megsértheti

– szögezte le a miniszter, aki szerint a bírók tüntetése könnyen olyan látszatot kelthet, amely sérti a bírói függetlenséget és pártatlanságot. Emlékeztetett arra is, hogy több tárgyalás során megállapodás született a bírók fizetésemeléséről. „Egy átlag bírói fizetés kevesebb, mint két év múlva majdnem 2 millió 300 ezer forint lesz” – mondta a miniszter.

Bayer Zsolt újságíró, publicista a február 5-i Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében pedig arról írt, hogy pontosan regisztrálni kell, mely bírók jelennek meg a február 22-i tüntetésen. Úgy fogalmazott:

Mindegyiknek meg kell jegyeznünk a nevét, azon egyszerű oknál fogva, hogy február 22-e után bármelyikünknek, kormánypárti politikusnak, újságírónak, celebnek, közszereplőnek bármilyen peres ügye akad, s a tüntetésen jelenlévő valamelyik bíró tárgyalja az ügyünket, akkor haladéktalanul elfogultság miatt kell panaszt tennünk, és mindaddig nem kell – sőt tilos! – megjelennünk egyetlen egy tárgyaláson is, ameddig le nem cserélik egy olyan bíróra, aki nem tüntetett.

Bár ellenzéki oldalról annak állították be, Gulyás Gergely mégsem nevezte Bayer Zsolt cikkét listázásnak, mivel szerinte ez csak arról szól, hogy nyilvánosságra hozzák a tüntetésen résztvevők nevét. „Nem gondolom, hogy a fideszes képviselőket listázzák, hogyha beszámolnak arról, hogy egy tüntetésen milyen fideszes képviselők voltak” – tette hozzá.

Voltak-e bírák a demonstráción?

A február 22-i demonstrációról beszámoló a Tényekben azt állították, hogy „a bírótüntetésen nem is voltak bírók”. Legalábbis ez derült ki a TV2 hírműsorának szerkesztőségéhez eljuttatott rejtett kamerás felvételekből. Ezen az látszik, hogy valaki odamegy egy emberhez a tömegben, és megkérdezi tőle, hogy bíró-e, mire az a választ kapja, hogy nem. Aztán egy kitakart arcú ember is azt mondja, hogy „nem, dehogyis, itt nincsenek bírók”.

A tüntetést szervező MABIE közleményben reagált a tudósításra. Mint írták:

A rendezvényt ért valótlan állításokkal kapcsolatban határozottan visszautasítjuk azokat a téves információkat, amelyek szerint a demonstráción nem vettek volna részt bírák. A valóság ezzel szemben az, hogy bírók is széles körben képviseltették magukat az eseményen, kifejezve elhivatottságukat az igazságszolgáltatás függetlensége mellett.

Az egyesület visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint a demonstrációt nem a MABIE szervezte, és külső források finanszírozták volna. „A valóság az, hogy a rendezvény megtartásáról a MABIE Országos Választmánya határozott, és a rendezvényt teljes egészében a MABIE saját forrásaiból, az egyesületi tagdíjakból finanszírozta, külső támogatást nem vett igénybe” – olvasható a közleményben.

(Borítókép: Demonstráció az igazságszolgáltatás függetlenségéért 2025. február 22-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)