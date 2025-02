Karácsony Gergely: Indul a per, Budapest visszakaphatja a jogellenesen elvont milliárdokat

A Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy tavaly jogszerűtlenül vont el a kormány 28 milliárd forintot Budapesttől szolidaritási hozzájárulás címén – írta Karácsony Gergely közösségi oldalán. A bíróság döntése alapján a fővárosnak azonnal vissza kell kapnia a kamatokból származó 6 milliárd forintot, a fennmaradó összegért pedig per indul.

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete szerint a kormány 2023-ban jogellenesen vont el közel 28 milliárd forintot Budapesttől szolidaritási hozzájárulás címén. Az ítélet értelmében a kamatokból származó mintegy 6 milliárd forintot azonnal vissza kell szolgáltatni a fővárosnak, míg a fennmaradó összegért per indul – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán.

Az ítélet szerint, ahogy vártuk és mondtuk, a kamatok összege, mintegy 6 milliárd forint, már most visszajár, a többiért pert kell indítanunk a kormánnyal szemben. Indítjuk is

– nyilatkozta a főváros vezetése.

A helyzet különös iróniája, hogy épp a miniszterelnök korábbi kijelentése válik most valóra, miszerint a településeknek joguk van az önvédelemhez – ezt a jogot most Budapest is gyakorolja Karácsony Gergely szerint. A főváros vezetése határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy a teljes jogellenesen elvont összeget visszaszerezze.

Mint arról korábban beszámoltunk, Karácsony Gergely korábban közölte, hogy a főváros a 89 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulásból mindössze 39 milliárd forintot fog befizetni az államkasszába. Karácsony Gergely úgy véli, a szabad városok története sok száz éve a városok saját bevételeiről szól, amiket megtarthatnak. Szerinte ez egy régi eleme az önkormányzatiságnak, amit az Alaptörvény, a magyar önkormányzatisági törvény és az Európai Önkormányzati Charta is tartalmaz.