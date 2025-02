Megszólalt a meggyilkolt japán nő ügyvédje, keményen kritizálta a magyar gyámügyi rendszert

Megérkeztek a január 29-én, Budapest V. kerületében meggyilkolt japán nő szülei Japánból, hogy hazaszállíttassák lányuk holttestét – közölte Spronz Júlia, az áldozat egykori ügyvédje, a Patent Jogvédő Egyesület alapítója a Blikk hétfői cikke szerint.

Az ügyvéd elmondta, a meggyilkolt nőt az egyik barátnője próbálta rávenni arra, hogy a gyerekekkel együtt menjenek egy védett házba, de a Patent inkább azt szerette volna, ha az áldozat saját lakóhelyét biztosítja be.

„Egyesületünket a nő nem családon belüli erőszak miatt kereste meg, hanem azért, hogy legálisan Japánba utazhasson, miután volt férje elzárva tartotta az útleveleiket, és elég szomorú, hogy gyámhivatalnál több mint egy év alatt nem született meg a hazaköltözést engedélyező döntés” – fogalmazott Spronz Júlia.

– hangsúlyozta az ügyvéd, megjegyezve, hogy tapasztalatai szerint a gyámhivatalnál ahány ház, annyi szokás. „Ráadásul ügyintézőként eltér, hogy mit kérnek, ami miatt a kiszámíthatatlanság is egy rendszerhiba szerintem” – tette hozzá.

A BRFK tájékoztatása szerint az emberöléssel gyanúsított férfi vallomást tett, de a bűncselekmény elkövetését tagadta, a magyar rendőrség felvette a kapcsolatot a holland és az ír hatóságokkal is. A történtek miatt öt rendőrtiszt ellen indult fegyelmi eljárás, és felelősségre vontak egy személyt a kommunikáció miatt.

A Blikk információi szerint a meggyilkolt japán nő volt férje a nyomozás során a rendőrökkel megpróbálta elhitetni, hogy az arcán lévő vágások borotválkozás közben keletkeztek, de – a kamerafelvételek alapján egyértelmű a rendőrök számára –, hogy azok karmolásnyomok, amelyeket volt felesége okozott halála előtt. A gyanúsított férfi a meggyilkolt nő szüleit is halálosan megfenyegette, egyfajta halállistát készített, amin édesapja és mostohaanyja is szerepelt.

Az áldozat egykori ügyvédje szerint „sokkoló”, hogy bár a nő és volt férje a múlt nyáron részleges egyetértésre jutottak a gyermekeket illetően, a gyámügy, hogy bebiztosítsa magát még egy pszichológus igazságügyi szakértőt rendelt ki, mint az ügyvéd megjegyezte, teljesen feleslegesen. „Az viszont nem róható fel nekik, hogy sikerült olyan szakembert találniuk, aki szeptemberi kirendelésre fél évvel későbbi időpontot adott. Ez nem normális” – tette hozzá.

A család kívánsága, hogy most már csönd legyen, de ugyanakkor cél az is, hogy a gyámhivatali eljárások hibái ne történjenek meg újra. Igaz, a rendőrség elvitte az ügyet a nyilvánosság felé, és elnézést kért a nem megfelelő kommunikációért, de más hatóságoknál, így a gyámügynél is lennének még tennivalók