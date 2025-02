Megújuló csomaggal várja ügyfeleit a One Magyarország

Megújul a One Magyarország Tuti100+ csomagja, módosulnak a perc- és SMS díjak. A cég javaslata szerint érdemes a Tuti Feltöltőkártya csomagra váltani, hogy továbbra is megmaradjon a kedvező 19 Ft-os percdíj és a 25 Ft-os SMS díj.

A One Magyarország Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy 2024. április 4-től módosulnak a Tuti100+ csomag perc-és SMS díjai.

„2025. április 4-től a Tuti100+ csomag perc- és SMS díjai módosulnak. Annak érdekében, hogy továbbra is élvezhesd a kedvező 19 Ft-os percdíjat és 25 Ft-os SMS díjat, javasoljuk, hogy válts az új Tuti Feltöltőkártya csomagra” – írja közösségi oldalán a szolgáltató.

A váltásra két módon van lehetőség, ezek a következők:

SMS-ben, amihez el kell küldeni a TVTUTI kódot a 1270-es számra belföldről díjmentesen.

Online, s ennél az opciónál annyi a teendő, hogy a One online fiókba bejelentkezve kiválasztja a Tuti100+ feltöltőkártyás telefonszámot, és rákattint a „Csomag módosítása” gombra.

Emlékeztetnek arra is, hogy miért érdemes a Tuti Feltöltőkártyát választani. Kedvező percdíjak és SMS díjak, havonta megújuló adatforgalom, valamint a Tuti Hétfő, ami annyit jelent, hogy minden hétfőn 12:00 és 13:00 óra között díjmentesen lehet hívásokat indítani belföldi normál díjas telefonszámokra.

A cég közölte azt is, hogy amennyiben az új előfizetők most rendelik meg online a Tuti Feltöltőkártyát, egyszeri 2 GB adatot és 100 perc lebeszélhetőséget kapnak ajándékba, amelyet az aktiválást követő 30 napban használhatnak fel, valamint online rendelés esetén további 1 GB extra adatot is biztosít a One.