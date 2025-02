Tökfőzelék, rántott cukkini, zöld tea – így készült Orbán Viktor az évértékelő beszédére

A Blikk kormányközeli forrására hivatkozva azt írja, hogy miután végzett szokásos péntek reggeli interjújával a Kossuth rádióban, a miniszterelnök visszatért a Karmelita kolostorba, ahol tartott egy értekezletet a munkatársainak, majd elvonult az épület patinás könyvtárának magányába, hogy nekilásson a másnapi beszédének.

Itt már senki nem zavarhatta, szünetet is csak nagyon keveset tartott, miközben gondolatait kézzel vetette papírra. A munka végül éjjeli 1 óráig tartott, ekkor indult el haza, miután odaadta a kéziratokat a stábjának, akik az apróbb hibákat kijavítva legépelték azt.

Általában az ilyen horderejű beszédek megírásához 3–4 közeli munkatársa szokott adni neki ötleteket, támpontokat. Ezt azonban most nem vette igénybe, »nulláról«, teljesen egyedül írta a szöveget a könyvtár magányában. Minden egyes sort kézzel írt, a teljes szöveg elkészülte után pedig a kéziratot odaadta a stábjának. Ezt legépelték, ilyenkor ők szólnak az apróbb javítások miatt is. Egyébként ebben a fázisban általában ki is kéri a véleményüket

– közölte a lappal a meg nem nevezett forrás, aki szerint az írás közben a miniszterelnök néha elfogyasztott egy csésze zöld teát.

A karmelita kolostor pénteki menüje

Bár a szakemberek szerint is rendkívül fontos a reggeli étkezés, a miniszterelnök a nap első főétkezését rendszerint kihagyja, nem volt ez másképp azon a pénteki napon sem. Az évértékelő beszéd megírása közben a forrás szerint délben ugrott le a Karmelita menzájára ebédelni, ahol tökfőzeléket fogyasztott rántott cukkinivel.

Az előző napi reggeli kihagyása után a szombati napot is étkezés nélkül indította a kormányfő, de a Blikk információi szerint ezúttal ebédet sem fogyasztott, így éhgyomorra mondta el a beszédét, a délután 3 órakor kezdődött évértékelőjét a Várkert Bazárban.

A közel háromnegyed órás beszédet gyakorlatilag éhgyomorra adta elő Orbán Viktor. Szombaton sem reggelizett, sőt, ezúttal az ebédet is kihagyta a beszéd előtt. A Karmelitában töltötte a délelőttöt, majd onnan egyenesen a Várkertbe ment. Két órával az időpont előtt még néhány apróbb igazítást hajtott végre. A beszéd előtt a kormányfő magának készített egy kiadós kávét

– avatott be a részletekbe a Blikk kormányközeli forrása.

Orbán Viktor miniszterelnök tehát étkezés nélkül lépett a pódiumra, majd számos, a magyar gazdaságot érintő intézkedést jelentett be. Azontúl, hogy összesen négy ponton lesz változás az adózásban, azt is beharangozta, hogy visszatér Palkovics László. A kormányfő nem kertelt, szerinte egyszerűen megengedhetetlen a magyar fogyasztókat sújtó élelmiszer-infláció, ezért a nyugdíjasoknál jön az áfa-visszatérítés. Ebben a cikkünkben részletesen elemeztük Orbán Viktor döntéseit, és összeszedtük a tíz legfontosabb, gazdaságot érintő idézetet is a kormányfőtől.

Az évértékelőről szóló tudósításunk ide, videós összefoglalónk pedig ide kattintva érhető el.