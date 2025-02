A miniszterelnök azzal folytatta, a kormány béremelésekről is döntött, ezek nagyarányú emelések, habár tudják, hogy a munkabér soha nem lehet elég magas. Csak olyan béremeléseket hajtanak végre, amelyeket a vállalkozások teljesíteni tudnak anélkül, hogy bárkit elbocsátanának. A minimálbért három lépcsőben emelik, először 9 százalékkal, majd 13 százalékkal, végül további 14 százalékkal. Az állam úgy segíti a munkaadókat, hogy a szociális hozzájárulást mindig az előző év minimálbére után kell befizetni.

Kézzelfogható közelségbe kerül, hogy a minimálbér ezer euró, az átlagkereset egymillió forint legyen.

A kormányfő kitért arra is, hogy megemelték és tovább emelik a tanárok bérét, valamint az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók is béremelést kaptak. A vízügyben dolgozóknál is emeltek, az igazságügyi dolgozóknál is megindult a béremelés. A kutatói béremelés is megvalósul. Az egyenruhások hathavi fegyverpénzt kapnak. 1100 milliárd forintot fizetnek ki az állampapírok kamataként, ezek lakossági állampapírok, a kamat magyar magánszemélyekhez jut, 800 ezer számlatulajdonosról van szó.