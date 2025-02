Orbán Viktor a közjáték után azzal kezdte beszédét, hogy elindították a munkáshitelt, a beérkezett igénylések száma meghaladja a tízezret, és ez folyamatosan emelkedik. Ma Magyarországon az a fiatal, aki a munkát választja és dolgozni kezd, 25 éves koráig nem fizet személyi jövedelemadót, és hozzájuthat egy kamatmentes életkezdési hitelhez is.

Vidéki otthonfelújítási program indult az ötezer főnél kisebb településeken élők számára is, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatással, sőt már a nyugdíjasok is részt vehetnek benne. Meghosszabbították az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes áfát, valamint megindították a lakhatási tőkeprogramot is, amitől azt várják, hogy évente tízezer plusz új lakás épülhet. Lehetővé tették, hogy az emberek a nyugdíjpénztári megtakarításokat otthonteremtésre és felújításra használhassák. Döntöttek arról is, hogy 2025-ben a SZÉP-kártyára érkező juttatások bizonyos százaléka otthonfelújításra is használható, miközben a munkáltatók lakhatási támogatást adhatnak a dolgozóknak. Budapesten legalább 12 ezer diák számára építenek új kollégiumot, de 18 ezerre emelnék ezt a számot, tárgyalnak az egyetemekkel.