Férfiasságával játszik orosz rulettet, aki felül erre az idióta trendre

A nagyobb pénisz iránti vágy egyre több férfit sarkall egy veszélyes otthoni beavatkozásra. Sokszor sietősen, egy társ segítségével fecskendeznek olvasztott gyertyát (vazelint) a hímtag bőre alá, amitől az nagyobb lesz. Azonban az ilyen szerszám sok esetben közösülésre teljesen alkalmatlan, arról nem is beszélve, hogy a pénisz érintett bőrfelülete elhalhat. Pajor László urológust kérdeztük a járványszerűen terjedő trendről, a vazelinezés motivációiról, a műtéti megoldásról és a magyar átlagméretről.

A vazelines pénisznagyobbítás eredetileg az orosz börtönökből indult, ezért sokáig „orosz módszerként” emlegették.

A vazelint, ami sok esetben megolvasztott gyertyát jelent, felszívják egy vastagtűs fecskendőbe, és beszúrják a pénisz bőre alá, ezáltal az megnagyobbodik

– magyarázta lapunknak Pajor László, aki húsz évig vezette Szegeden az egyetem Urológiai Klinikáját. A professzor szerint aggasztó, hogy a módszer mostanra „kiszökött” a börtönökből, és széles körben elterjedt, különösen egyes társadalmi csoportokban. Mint magyarázta, a kisebbségi létből fakadó félelmek kompenzálására sokan ehhez az olcsó, de rendkívül veszélyes megoldáshoz folyamodnak, mivel úgy vélik, így ők lehetnek a „falu bikái”, nagy pénisszel. Persze a következményekkel nem számolnak, amelyekről a szakember segítségével most lerántjuk a leplet.

Súlyos szövődmények: lerohadhat a pénisz bőre

Pajor László részletesen beszélt a vazelinezés veszélyeiről. Mivel a „beavatkozást” nem steril körülmények között végzik, gyakran elfertőződik a pénisz bőre. A vazelin emellett elzárja a kis ereket, ami a szövetek elhalásához vezethet.

Lerohadhat a pénisz bőre, csöpög belőle a genny, és a sebek miatt fájdalmas lesz erekció

– írta le a következményeket az urológus. A professzor kiemelte, hogy a vazelin péniszbe juttatása esztétikailag is katasztrofális eredménnyel járhat. Mivel a börtönökben sokszor nincs idő és lehetőség a vazelin megfelelő formázására – hiszen jön a smasszer, és fel kell állni – gyakran egyenetlenül oszlik el: a pénisz végébe tódul az anyag, amely így jelentősen megvastagodik, míg a töve vékony marad, „harangnyelv” alakot eredményezve. Ez nemcsak csúnya, hanem a közösülést is fájdalmassá vagy akár lehetetlenné teheti.

„Bár önmagában elég nagy baj, ha szexuális együttlétre alkalmatlanná válik a hímvessző, azonban ennél is nagyobb probléma, hogy a befecskendezés helyén gennyes sebek alakulnak ki, amelyek rendkívül nehezen vagy egyáltalán nem gyógyulnak, hiszen a vazelin beszivárog a kis erekbe, elzárja azokat és ezzel együtt korlátozza a gyógyuláshoz szükséges vérellátást” – magyarázta a professzor.

Aztán jön a megbánás…

Pajor László tapasztalatai szerint a vazelines pénisznagyobbítás károsultjai jellemzően csak akkor szembesülnek döntésük súlyos következményeivel, és fordulnak orvoshoz, amikor már nagy a baj. A pácienseinek többsége fiatalon, meggondolatlanul injekciózza be péniszét egy társ segítségével.

Hozzám nagyon sokszor úgy jönnek, hogy fiatal koromban butaságot csináltam

– idézte fel a szakember betegeinek tipikus vallomását. A megbánás különösen erős azokban az esetekben, amikor a szövődmények már a párkapcsolatra is kihatnak. Az urológus professzor munkatársai börtönökben végzett kutatásokkal is alátámasztották a vazelines pénisznagyobbítás negatív következményeit.

Készítettek egy felmérést, hogy hány börtönlakó vazelines, és hogy a vazelin előtt, vagy után volt-e jobb a nemi életük. Feketén-fehéren kiderült, hogy utána rosszabb lett

– árulta el, megjegyezve, hogy preventív előadásokat is tartottak a vazelinezés káros hatásairól. Úgy vélték, hogy ezek meghozzák a kívánt hatást, azonban a számok jottányit sem csökkentek. Évente 30-50 közé tehető az orvoshoz eljutó esetek száma.

Vastagabb pénisz, vékonyabb pénztárca

A megbánást súlyosbítja, hogy a vazelinezés következményei csak költséges műtétekkel korrigálhatók.

„Ez a műtét Magyarországon fizetős. Erre van egy olyan törvény, amely kimondja, hogy aki öncsonkítást végez, annak a helyrehozatalát nem fizeti a társadalombiztosító” – ez pedig kimeríti az öncsonkítás kategóriáját, jelezte a professzor. Elmondta, hogy a helyreállító műtétek költsége 700-900 ezer forint között mozog. Pajor László egy konkrét esetről is beszámolt.

A legutóbbi betegem Londonban dolgozott, amikor elkezdett rohadni a péniszbőre. Elment egy ottani urológiára, ahol megdöbbenve gyűltek össze az urológusok, és azt mondták, ők még soha nem láttak ilyet.

A professzor szerint ez is mutatja, hogy a vazelinezés főként kelet-közép-európai jelenség, ami még inkább aláhúzza a probléma regionális jelentőségét. A szakember hangsúlyozta, hogy a megbánást fokozza a társadalmi stigma is. Sokan szégyellik, hogy ilyet tettek magukkal, ezért késlekednek orvoshoz fordulni, ami tovább súlyosbítja az állapotukat. Az is növeli a lelki terhet, hogy a vazelines pénisznagyobbítás következményei láthatóak, így a partnerek előtt sem lehet eltitkolni.

A vazelinezést a férfiak sokszor egymás miatt csinálják, nem a nők lenyűgözésére

– mutatott rá a szakember egy érdekes pszichológiai aspektusra. Ez azt jelenti, hogy sokszor nem is a szexuális teljesítmény javítása a valódi motiváció, hanem egyfajta társadalmi megfelelési kényszer.

Van megoldás, de csak kevés urológus vállalja

Pajor László részletesen beszélt arról, hogy milyen műtéti megoldásokkal lehet helyrehozni a vazelines pénisznagyobbítással okozott károkat. Ez összetett sebészeti beavatkozás, amelyet gyakran több lépcsőben kell elvégezni.

A műtét első szakaszában el kell távolítani a vazelingöböket és a tönkrement bőrt. Ez különösen kényes feladat, mivel a károsodott területek gyakran kiterjedtek, és a vazelin mélyen beágyazódik a szövetekbe. Minden esetben a teljes károsodott területet el kell távolítani, különben fennáll a további szövődmények veszélye.

A következő kritikus lépés a bőrpótlás. Erre a célra leginkább a herezacskó bőre alkalmas, mivel ez kellően rugalmas és jól nyújtható. A sebész ezen érzékeny testrész bőréből megfelelő méretű részeket preparál ki, amelyekkel befedi a károsodott területeket.

Súlyosabb esetekben, amikor a károsodás kiterjedt és nincs elegendő bőr a herezacskó környékén a pótláshoz, két külön műtétre van szükség:

Az első műtétkor eltávolítják a károsodott szöveteket, majd a péniszt ideiglenesen „bebújtatják" a herezacskóba,

körülbelül fél év elteltével következik a második műtét, amikor kiemelik a péniszt a herezacskóból. Ekkorra már a herezacskó bőre megfelelően befedi a korábban sérült területeket.

A professzor azt is kiemelte, hogy Magyarországon csak kevés sebész rendelkezik megfelelő tapasztalattal az ilyen műtétek elvégzéséhez. Hozzátette, az urológusok döntő többsége nem vállalja ezt a műtétet.

A helyreállító műtét után hosszú gyógyulási időszak következik. A teljes regeneráció több hónapot is igénybe vehet. Ebben az időszakban különösen fontos a megfelelő higiénia és az orvosi utasítások pontos betartása.

Bár a helyreállító műtét összetett és költséges, végleg megoldhatja a vazelin által okozott problémákat.

A páciens visszanyerheti a pénisz normális funkcióit, de a szakember hangsúlyozta, a legjobb megoldás az lenne, ha az emberek eleve nem próbálkoznának ezzel a veszélyes praktikával.

Mekkora az átlagméret, és meddig bírja egy átlag férfi?

Pajor László elmondta, a pénisznagyobbítás iránti vágy hátterében gyakran az áll, hogy valaki elégedetlen azzal, amit a természettől kapott. A szakember szerint először azt kell tisztázni, mi számít normális méretnek.

Magyarországon végzett vizsgálatok alapján a merev pénisz átlagos hossza 13 centiméter körül van, a kerülete pedig 7 centiméter.

A professzor hangsúlyozta, téves az az elterjedt nézet, hogy a szexuális teljesítmény a pénisz méretének függvénye lenne. „Ez teljesen rossz megközelítés, ebből egy szó nem igaz” – jelentette ki az urológus. Szerinte hiba, hogy sokan a teljesítmény kategóriájába sorolják a nemi életet, mintha az sportteljesítmény lenne.

A szexualitás az emberi élet természetes része, nem teljesítménysport

– mutatott rá. Részletesen beszélt arról, hogy a pornófilmek milyen káros hatással vannak a férfiak önképére. Az első és legfontosabb torzítás a péniszek mérete – a pornófilmekben szereplő férfiak átlag feletti méretekkel rendelkeznek, ami hamis képet alakít ki az átlagos méretekről. Ennek következtében sokan akkor is kicsinek érzik a péniszüket, ha az valójában teljesen normális méretű. A másik pedig az aktus behatolással járó részének az időtartama, ami a felnőtt filmekben akár órákig is tart, de kutatások szerint átlagosan pár perc (30-70 másodperc).

A természetes pénisznövelés olyan, mint a tésztanyújtás

Végezetül megkérdeztük a professzortól a sokakat lázban tartó kérdést: növelhető-e a pénisz mérete természetes módon?

Pajor László rámutatott, hogy már az intim boltokban is kaphatók különböző pénisznyújtó eszközök. Ezekkel valóban elérhető némi növekedés, azonban ez csupán egy centiméter lehet, és kompromisszummal jár:

Ha egy centimétert nyújtok rajta, akkor annyival vékonyabb lesz

– mondta a professzor, a tésztanyújtáshoz hasonlítva a folyamatot. Hangsúlyozta, hogy a vékonyabb pénisz a stabilitásában is megsérülhet.

A szakember részletesen beszélt a vákuumpumpákról is. Ezek az eszközök vákuumot képeznek, amelynek hatására a csőben lévő hímtag jobban megtelik vérrel és bekövetkezik az erekció.

A vákuumpumpákat elsősorban idősebb férfiak használják merevedési problémák kezelésére, nem pedig méretnövelésre. Az eszköz segítségével a merevedés fenntartható egy gumigyűrű segítségével, ami a vákuum eltávolítása után a pénisz tövére kerül.

Túl kockázatosak a pénisznagyobbító műtétek

A professzor részletesen ismertette a sebészeti lehetőségeket is, azonban ezek rendkívül körülményesek. A probléma gyökere a hímtag rendkívül finom és sérülékeny idegellátásában rejlik.

A pénisz idegellátása olyan finom és annyira sérülékeny, hogy minden rajta végzett műtét magában rejti azt, hogy a merevedés megszűnik

– magyarázta a szakember. A műtéti kockázatok tehát jelentősen meghaladják a várható előnyöket. Beszélt a péniszprotézisek beültetéséről is. Ez olyan megoldás, ahol két rudat ültetnek a hímvesszőbe, amit egy pumparendszer segítségével fel lehet fújni, de nem is akárhogy: a beteg herezacskójában elrejtenek egy billentyűgombot, és ha azt megnyomja, akkor a nyomás egy kiegyenlítő tartályból beáramlik, és akkor a pénisz megmerevedik. Azonban ezt csak olyan betegeknél alkalmazzák, akiknek más betegség (például cukorbetegség) miatt szűnt meg a merevedési képessége. A beavatkozás költséges, 3-5 millió forint között mozog.

A lényeg a helyes önértékelés

A szakember kitért a hormonális megoldások lehetőségeire is. Mint elmondta, a pénisz méretén csak a serdülőkor előtt lehet hormonális úton változtatni. Ha valakinek mikropénisze (rendkívül kis méretű pénisze) van, az gyakran a gyermekkori diagnózis és kezelés elmaradására vezethető vissza.

Pajor László hangsúlyozta, hogy nincs igazán hatékony és biztonságos módszer a pénisz méretének növelésére. A különböző technikák vagy hatástalanok, vagy a műtétek túl kockázatosak. A szakember szerint a megoldás inkább a helyes önértékelés és a reális elvárások kialakításában rejlik, nem pedig a fizikai beavatkozásokban.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)