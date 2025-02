Heteken át vizsgálták az éttermet, TEK-esek kíséretében ment vacsorázni Sulyok Tamás

A Szegedi Ügyvédi Kamara ünnepi rendezvényén vett részt Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ínycsiklandó ételekben nem volt hiány, ahogyan a TEK is különleges figyelmet fordított az ételekre, lévén hogy az államfő esetében védett személyről van szó.

Szarvasérme rókagombás-áfonyás mártással, Serrano sonka, töltött káposzta, harcsapaprikás túrós csuszával, spenótos-rukkolás ravioli – a megannyi fogás és desszert mellett többek között ezek az ételek szerepeltek azon a menüsoron, amelyet a Szegedi Ügyvédi kamara megalapításának 150. évfordulója alkalmából tartott gálaesten szolgáltak fel a Szegedi Nemzeti Színházban.

Az eseményt az a tény emeli ki, hogy részt vett rajta Sulyok Tamás köztársasági elnök is, ezzel együtt a fentebb felszolgált ételeknek szigorú vizsgálatokon kellett átesniük.

A Délmagyar beszámolója szerint heteken keresztül készült a rendezvényre az a szegedi étterem, amelyik a menüsorért felelt, és amelyiket a Terrorelhárítási Központ szigorú ellenőrzések alá vont szintén hetekkel az esemény előtt, lévén hogy azon egy védett személy is részt vesz. Az étterem beszállítói és az ételkészítésben részt vevő személyzet tagjai is szigorú átvilágításon estek át, a TEK minden dolgozó adatát bekérte előzetesen.

A TEK munkatársai továbbá az étteremben személyesen is szemlét tartottak, majd a főzési folyamatokat az első művelettől kezdve az utolsó mozdulatig végigkísérték. Ahogyan azt a filmekben is lehet látni, a Sulyok Tamás védelméért felelős személyzet előkóstolást végzett, és mintát is vettek azokból, amit meghatározott ideig megőriznek az utólagos vizsgálatok miatt.

Arról már nincsenek információk, hogy Sulyok Tamás voksa mely ételekre esett a széles választékból, de a menüsorról készült fotók alapján egyikkel sem nyúlhatott nagyon mellé.